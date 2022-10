Twitter on nyt Elon Muskin – "Lintu on vapautettu"

Omaperäisen miljardöörin seuraavia liikkeitä seurataan tarkasti. Saammeko pian taas lukea Donald Trumpin raivokkaita tviittejä?

San Francisco

Pitkä soutaminen ja huopaaminen Twitterin kohtalosta päättyi perjantaina, kun miljardööri Elon Musk otti sosiaalisen median sovelluksen haltuunsa. Teslaa ja SpaceX-yhtiötä entuudestaan johtava Musk ilmoitti asiasta luonnollisesti Twitterissä.

– Lintu on vapautettu, hän tviittasi Twitterin siniseen logoon viitaten.

Musk osti Twitterin 44 miljardilla dollarilla juuri ennen tuomioistuimen asettamaa määräaikaa. Jos kauppa ei olisi toteutunut ajoissa, Muskin ja Twitterin kauppaa koskevan kiistan käsittely olisi jatkunut oikeudessa.

Kaupankäynti Twitterin osakkeella keskeytettiin perjantaina New Yorkin pörssissä sen jälkeen kun Muskin ostohanke toteutui.

Musk oli jo aiemmin ilmoittanut aikovansa vetää yhtiön pois pörssistä. Twitter jätti hakemuksen osakkeen poistamisesta listoilta perjantaina aamulla paikallista aikaa.

Yhtiön poistuminen pörssistä merkitsee, ettei Muskin tarvitse noudattaa pörssiyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä eikä julkistaa tietoja yhtiön tuloksesta ja toiminnasta joka vuosineljännekseltä.

Musk itse tviittasi ostavansa Twitterin, koska sivilisaation tulevaisuudelle on hänen mielestään tärkeää, että olemassa on yhteinen digitaalinen tori erilaisten ajatusten vaihtamiseen "terveellä tavalla ilman väkivaltaa".

– En tehnyt sitä siksi, että se olisi helppoa. En tehnyt sitä saadakseni lisää rahaa. Tein sen yrittääkseni auttaa ihmiskuntaa, jota rakastan, hän sanoi.

Muskin arvostelijat pelkäävät omistajanvaihdoksen vähentävä tilien ja viestien moderointia sekä lisäävän vihapuhetta. Eräs käytännön seuraus voi olla Yhdysvaltain ex-presidentin Donald Trumpin Twitteriltä saaman porttikiellon peruminen. Vihapuheen takia palvelusta hyllytetty rap-tähti Ye (eli Kanye West) näytti saaneen tilinsä takaisin jo perjantaina.

EU:n komissaari Thierry Breton vastasi Muskin tviittiin "linnun vapauttamisesta":

– Euroopassa lintu lentää meidän (EU:n) sääntöjemme mukaan, Breton tviittasi, viitaten EU:n lainsäädäntöön sosiaalisesta mediasta.

Neuvot sotaa käyvälle Ukrainalle ärsyttäneet

Liiketoimena Twitterin osto ei vaikuta ensi silmäyksellä loistavalta, sillä palvelu on tehnyt tappiota. Yhtiön mukaan sillä on 238 miljoonaa päivittäistä käyttäjää, mikä on vähän esimerkiksi Facebookiin verrattuna. Toisaalta Twitterin käyttäjäkunnassa ovat vahvasti edustettuina poliittiset päättäjät, muut yhteiskunnalliset vaikuttajat sekä toimittajat, joten sen merkitys on kokoaan suurempi.

"Linnun" lisäksi Musk ilmeisesti vapautti myös Twitterin toimitusjohtajan Parag Agrawalin ja muuta yhtiön johtoa. Osa medioista puhui potkuista, mutta esimerkiksi Bloombergin lähteet kertoivat, että osa johdosta suunnitteli itse lähtöä. Musk oli jo aiemmin ilmoittanut, ettei hänellä ole luottoa Twitterin johtoon.

Musk on monin tavoin kiistelty hahmo, joka on pyrkinyt käyttämään valtavaa omaisuuttaan ja vaikutusvaltaansa muillakin rintamilla. Hän on tukenut Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodassa tarjoamalla ukrainalaisten käyttöön SpaceX-yhtiönsä Starlink-verkon laitteita.

Satelliittiverkoston kautta internetiä tarjoavat laitteet tuovat langattoman internetin minne tahansa, missä on sähköä. Starlink on ollut mukana Ukrainan sodassa Venäjän hyökkäyksen alusta asti.

Toisaalta Musk on kuitenkin suututtanut Ukrainan ehdotuksillaan, joiden mukaan Ukrainan tulisi tehdä Venäjälle myönnytyksiä sodan päättämiseksi.