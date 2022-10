Ruuan hinnan kallistuminen on pakottanut lounasravintolat keksimään luovia ratkaisuja. Tomaattilohkojen sijaan tarjolla voi olla enemmän vaikkapa lanttua.

Helsingin keskustakirjasto Oodi täyttyy lounasaikaan työntekijöistä ja esimerkiksi lapsiperheistä. Perjantaina Food & Co -lounasravintola tarjoilee asiakkailleen kasviswokkia, nuudeleita, kurpitsakeittoa ja thaimaalaista broileri-pähkinäcurrya.

– Tämä on tosi täynnä perunaa, proteiinista on selvästi tingitty, helsinkiläinen Lauri toteaa broileri-pähkinäcurrysta ja valittelee raaka-aineiden kallistumista.

Kollegat Lauri ja Petra syövät säännöllisesti työlounaansa Oodissa, sillä kaksikon työpaikka sijaitsee vieressä.

Lounaspaikka valikoituu usein tarjonnan perusteella, mutta myös hintaan kiinnitetään huomiota.

– Monessa paikassa hinnat ovat nousseet, täällä se on edelleen 11,30 euroa, Lauri ja Petra toteavat.

11,30 euroa on tällä hetkellä työntekijöiden ravintoedun yläraja.

Food & Co -lounasravintolan buffet oli perjantaina kasvispainotteinen.

Siina Lepola-Lång ja Laura Kinnunen valitsivat lautaselleen pääruuaksi kasviswokkia ja nuudeleita. Mukana lounaalla olivat 2-vuotias Vilho ja 1,5-vuotias Urho.

Lepola-Lång ja Kinnunen kuvailevat lounaspöydän tarjontaa monipuoliseksi. Yli 2-vuotiaat lapset syövät ravintolassa puoleen hintaan.

– Se on ehkä vähän kallis, jos syö vaan perunaa, kaksikko tuumii.

Kaksikko kertoo kiinnittäneensä huomiota, että lounaspaikkojen hinnat ovat viime aikoina nousseet.

– Lisäksi ainakin Tapiolassa lounaspaikat ovat myös vähentyneet, Espoossa asuva Kinnunen tuumii.

2-vuotias Vilho söi äidinsä Siina Lepola-Långin kanssa lounasta. Jälkiruuaksi valikoitui suukko.

Compass GroupIN hankinta- ja Gastronomiajohtajan Ulla Kurkelan mukaan yli viidenneksen kohonneet raaka-ainekustannukset ovat pakottaneet yrityksen toimenpiteisiin.

Food & Co -lounasravintoloiden ruokalistoja on muokattu tänä vuonna, mutta muistakin kuin kustannussyistä. Yrityksen tavoitteena on nostaa ruuan kotimaisuusastetta ja laskea hiilijalanjälkeä ruokareseptien avulla.

– Koska proteiini on nyt kautta linjan erityisen arvokasta, valitsemme useammin kuin aiemmin reseptejä, joissa tietyt kalliit proteiinit ovat pienemmässä roolissa, Kurkela kertoo.

Food & Co -lounasravintoloiden kohdalla muutos on käytännössä voinut tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kalakeitossa tarjoillaan sekä lohta että vaaleaa kalaa.

Lounasruoka Food & Co -ravintolassa Oodissa perjantaina 28.10.

Kurkelan mukaan proteiinin määrästä ruuassa ei kuitenkaan tingitä. Lisäksi yritys on päättänyt, että minkään raaka-aineen tarjoamista on lopeteta kokonaan vain hinnan takia.

Kurkela kertoo, että salaattipöydän kustannukset ovat tällä hetkellä 50 prosenttia korkeammat kuin viime syksynä. Hintojen nousu johtaa todennäköisesti siihen, että esimerkiksi kotimaisia tomaatteja ja kurkkuja ei ensi talvena nähdä totuttuun tapaan yrityksen lounasravintoloiden pöydissä.

– Tällä hetkellä tarjolla voi olla salaattipöydässä aiempaa enemmän erityisesti esimerkiksi lanttua, punajuurta, punakaalia, omenaa, kurpitsaa, porkkanaa, valkokaalia ja paprikaa.

Food & Co -lounasravintolat kuuluvat Compass Groupille. Food & Co -lounasravintoloita on Suomessa tällä hetkellä noin 160, joista lähes 60 sijaitsee Helsingissä. Yritys omistaa myös muun muassa Amica-ravintolat.

Lounasravintolat taistelevat kustannuksia vastaan myös esimerkiksi rajoittamalla joiden tuotteiden määrää asiakasta kohden.

Lisäksi osa lounasravintoloista on päätynyt veloittamaan jälkiruuasta ja kahvista erillistä hintaa. Tämä oli yllätys muun muassa Ruotsissa asuvalle Greger Öbergille, joka on Suomessa työmatkalla. Hän asioi perjantaina Oodin lounasravintolassa ensimmäistä kertaa.

– Olen tottunut siihen, että Ruotsissa kahvi kuuluu lounaan hintaan.

Öberg kertoo suosivansa omia eväitä normaalisti arkena työpaikallaan. Lounasravintolan tarjontaan Oodissa hän kertoo olevansa tyytyväinen.

– Tässä on jokaiselle jotakin. Mielestäni hinta on myös reilu.

Ruotsalainen Greger Öberg kertoo suosivansa eväitä työpäivien lounastauolla. Lounasruuan hintaa Oodissa hän pitää reiluna.

Ravintola Factoryssa lounas maksaa myös 11,30 euroa. Ravintolaketju nosti lounaan hintoja ensimmäistä kertaa historiassaan keskellä vuotta kesäkuussa. Osassa ketjun 16 ravintolasta pystyi aiemmin ruokailemaan lounasaikaan 10,70 euron hinnalla. Nyt kaikissa ravintoloissa hinta on sama.

Toimitusjohtajan Matti Karvosen mukaan päätös ei pelästyttänyt asiakkaita.

– Ymmärrystä on kyllä ollut paljon, siitä kiitos asiakkaille, Karvonen kertoo.

Karvosen mukaan Factoryn lounaspöydässä raaka-aineita sovelletaan hintojen nousun takia uusilla tavoilla. Toimitusjohtaja vakuuttaa, ettei mistään raaka-aineesta olla vielä toistaiseksi luovuttu kokonaan. Esimerkiksi lohta tarjoillaan yhä parin viikon välein.

– Mietimme tarkemmin, miten raaka-aineita käytetään ja mitä niistä valmistetaan. Kalliiden proteiinien ja joidenkin vegaanituotteiden kohdalla pitää miettiä sitä suhdetta.

– Jos ennen lohta tarjoiltiin lohena, nyt tarjolla on esimerkiksi lohipastaa tai -kiusausta.

Hintojen vaihtelu näkyy erityisesti salaattipöydän raaka-aineissa. Karvosen mukaan hinnat vaihtelevat viikoittain.

– Jos ennen tarjolla on ollut tomaattilohkoja sellaisenaan, tulevaisuudessa tomaatti saatetaan sekoittaa salaatin sekaan. Pystymme käyttämään myös kotimaisia juureksia hyvin hyödyksi salaattipöydän tarjonnassa.

Karvosen mukaan ravintolaketju tarjoaa lounasta nykyisillä hinnoilla vuoden loppuun saakka. Ensi vuoden hintalappuun vaikuttaa pitkälti se, millaiseksi työnantajien tarjoaman lounasedun enimmäishinta asettuu.

– Ajat ovat haasteelliset kaikille, mutta tärkeintä on, että asiakas pysyy tyytyväisenä. Mielestäni on myös tärkeää, että emme unohda sitä, että lounasravintoloissa syöminen on yhä edelleenkin edullista.