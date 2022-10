Metsä Group paransi tulostaan roimasti

Puumarkkinatilanne Itämeren alueella jatkuu tiukkana Venäjän puun jäätyä pois markkinoilta keväällä.

Metsä Groupin vertailukelpoinen liikevoitto nousi heinä-syyskuussa 391 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 278 miljoonasta eurosta. Liikevaihto kohosi 1,8 miljardiin euroon 1,5 miljardista eurosta.

Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä arvioi, että Metsä Groupin liiketoiminta oli kokonaisuudessaan erittäin tuloksellista kolmannella vuosineljänneksellä, vaikka Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Euroopan taloudelliseen kehitykseen ja energiahuoltoon vaikuttivat yhtiön liiketoimintaan negatiivisesti.

– Puumarkkinatilanne Itämeren alueella jatkuu tiukkana Venäjän puun jäätyä pois markkinoilta keväällä, Hämälä arvioi.

Hänen mukaansa puukauppa on käynyt vilkkaana. Koivupuun tuonnin vaje on voitu kompensoida muutoksilla, joissa koivun osuutta tuotannossa on korvattu havupuulla.

Kartongeissa markkinatilanne on säilynyt hyvänä ja sellumarkkinat ovat erittäin vahvat, Hämälä kertoo.