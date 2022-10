Pieni myyntihinta houkutti monet ostamaan asunnon – pian edessä voi olla shokki

Lakimuutos taloyhtiölainoille

■ Hallitus on esittänyt tiukennuksia taloyhtiölainoihin. Lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Sen on määrä tulla voimaan ensi vuoden heinäkuun alusta alkaen.

■ Lakiesityksen mukaan taloyhtiölaina voi olla uudisrakentamisessa enintään 60 prosenttia myytävän asunnon velattomasta hinnasta.

■ Taloyhtiölainojen takaisinmaksuaika saa olla uudisrakentamisessa enintään 30 vuotta. Aikaraja alkaa koskea myös asuntolainoja.

■ Taloyhtiölainoissa ei voi olla lyhennysvapaata ensimmäisinä viitenä vuotena rakennuksen valmistumisesta.

› Perinteisten asuntolainojen osuus on laskenut, yhtiölainojen ja kulutusluottojen osuus noussut.

› Lainojen ominaisuudet ovat melko samanlaisia, laina-ajat pitkiä ja laina on sidottu euriborien lyhyimpään päähän. Ero on se, että yhtiölainassa pankki voi muuttaa marginaalia, tavallisessa lainassa se on kiinteä.