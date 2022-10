Tarkastusisku lentoaseman takseihin paljasti puutteita

Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu ja taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta.

Viranomaisten taksiliikenteen valvontaiskussa keskiviikkona havaittiin useita puutteita. Iskussa tarkastettiin yhteensä 42 taksia, joista 19:ssa oli huomautettavaa.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla toteutetussa valvontaiskussa poliisi kirjoitti 13 liikennevirhemaksua. Pääasiassa niitä kirjoitettiin siitä, että kuljettajan ja yrityksen tiedot eivät olleet asiakkaan nähtävillä.

Taksiliikenneluvan haltijan on huolehdittava siitä, että matkustajan nähtävillä ovat hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

– Noin joka kolmannesta tässä valvonnassa tarkastetusta taksista puuttuivat joko luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot tai kuljettajan nimitiedot tai kummatkin. Myös taksin hintojen esittämisessä havaittiin kehittämisen tarvetta, sillä melkein joka neljännestä tarkastetusta taksista hintatiedot puuttuivat tai merkinnät olivat puutteellisia, sanoo Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti tiedotteessa.

Liikennevirhemaksujen lisäksi annettiin yksi kirjallinen huomautus ja 20 suullista huomautusta.

Valvontaa tehtiin pääasiassa Rahtitiellä ja Lentoasemantiellä terminaali 2:n edessä.

Iskuun osallistui Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajia.

Liikennelupa tai selvitys ilmoituksenvaraisesta taksiliikenteen harjoittamisesta puuttui kahdesta taksista ja ajoneuvon luvanvaraiseen käyttöön rekisteröinti oli laiminlyöty kahdessa tapauksessa.

Valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on liikaa.

– Taksiliikenne on näinkin pienellä otannalla melko kirjavaa ja valvonnalle on selkeä tarve. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, jolloin asioiden pitäisi olla kaikilta osin kunnossa, toteaa ylikonstaapeli Matti Hallinen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.