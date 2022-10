Metsä Group paransi tulostaan roimasti – myös liikevaihto nousi tuntuvasti

Puumarkkinoilla on tiukkaa Venäjän puun jäätyä pois markkinoilta keväällä.

Metsä Groupin vertailukelpoinen liikevoitto nousi heinä–syyskuussa 391 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 278 miljoonasta eurosta. Liikevaihto kohosi 1,8 miljardiin euroon 1,5 miljardista eurosta.

Toimitusjohtaja Ilkka Hämälä arvioi, että Metsä Groupin liiketoiminta oli kokonaisuudessaan erittäin tuloksellista kolmannella vuosineljänneksellä, vaikka Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Euroopan taloudelliseen kehitykseen ja energiahuoltoon vaikuttivat yhtiön liiketoimintaan negatiivisesti.

– Taivekartongin markkinan hyvä kysyntä jatkuu, ja liiketoiminnan kannattavuutta tukevat monet globaalit trendit, joista tärkeimpänä uusiutuvien materiaalien käyttö korvaamaan fossiilitalouden raaka-aineita. Myös laineri-kartonkien markkinatilanne on säilynyt hyvänä, Hämälä kertoo tiedotteessa.

Sellumarkkinoilla kysyntä ja hintataso ovat säilyneet hänen mukaansa erittäin vahvoina. Dollareissa hinnoiteltua sellun kannattavuutta tukee lisäksi vahvana säilynyt dollarin kurssi.

Pehmopaperituotantoa on rasittanut energiakustannusten raju nousu, jota ei täysimääräisesti ole saatu siirrettyä tuotehintoihin.

Sahatavaramarkkina on kolmannen neljänneksen aikana kääntynyt kysynnän ja hintojen osalta laskuun, mutta taustalla on pitkä poikkeuksellisen vahva kausi.

– Puumarkkinatilanne Itämeren alueella jatkuu tiukkana Venäjän puun jäätyä pois markkinoilta keväällä, Hämälä arvioi.

Puukauppa on käynyt vilkkaana. Koivupuun tuonnin vaje on voitu kompensoida muutoksilla, joissa koivun osuutta tuotannossa on korvattu havupuulla.

Kannettava vastuuta luonnon monimuotoisuudesta

Hämälä painottaa, että Metsä Group tuottaa uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ihmisten jokapäiväisen elämän tarpeisiin.

– Ilmastonmuutoksen torjunnan konkreettiset toimet ovat jokapäiväistä työtämme. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa meidän on kannettava vastuumme ja haettava jatkuvasti parempia tieteeseen pohjautuvia toimintamalleja, joilla voidaan edistää metsäekologiaa, Hämälä sanoo.