KL: Sixten Korkman muistelee ensimmäisiä palkkojaan ”Jäin tullissa kiinni viskipullosta”

Taloustieteilijä Sixten Korkman pohtii uudessa kirjassaan muun muassa kestävää talousjärjestelmää. Kauppalehden haastattelussa hän kertoo myös omasta elämästään.

Sixten Korkman on julkaissut kirjan ”Talous ja humanismi” (Otava 2022). Kauppalehti Optio on haastatellut tämän tiimoilta taloustieteilijää.

Korkman käy haastattelussa lävitse muun muassa suhtautumistaan rahaan.

– Nykyään ajattelen, että raha ei tee onnelliseksi mutta sen puute tekee helposti onnettomaksi. Rahaa pitäisi olla sen verran, että voi turvallisin mielin elää elämäänsä, Korkman sanoo lehdelle.

Nykyinen talouskriisi ei ole juuri vaikuttanut häneen.

– Tulotasoni on hyvä, ja minulla on kaikki mitä tarvitsen. Pienen osakesalkkuni arvo on huvennut, mutta etuoikeutetun asemani vuoksi voin sanoa, että ei paljon kiinnosta.

Hänen mukaansa raha ei herätä enää juuri minkäänlaisia tunteita.

– Enemmän silloin, kun siitä on ollut kipeää puutetta. Ihan ensimmäiset palkat olivat merkityksellisiä: olin nuorena kolme kesää merillä, ja kun tulin ensimmäiseltä reissulta kotiin 16-vuotiaana, ostin isälle tuliaiseksi viskipullon, Korkman sanoo.

– Jäin siitä tullissa kiinni, mutta kuultuaan tarinani tullimies antoi minun ja pullon mennä. Se oli sympaattista.