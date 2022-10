Sortterin korkolupaukset liiallisia – joutuu muuttamaan markkinointiaan

Kuluttaja-asiamies on puuttunut Sortterin tapaan markkinoida vertailupalveluaan ”parhaan koron takuulla”.

Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota lainojen vertailupalveluiden harhaanjohtavaan markkinointiin.

Parhaan koron takuu on liikaa luvattu ja luotonvälittäjä Sortter on luvannut muuttaa markkinointiaan, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto tiedotteessaan.

Parhaan koron takuu viittaa kuluttaja-asiamiehen mukaan siihen, että korko olisi markkinoiden alhaisin. Sortter kuitenkin pyytää lainatarjouksia vain tietyltä joukolta luotonantajia, eikä se voi taata, etteikö luottotarjouksia saisi muualta edullisemmin.

Samaan viittaa Sortterin mainoslause ” valitse edullisin venelaina vertailusta helposti”.

Sortterin näkemyksen mukaan ”paras korko” on vain kaupallinen kehu, joka ei edellytä näyttöä.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan viesti on kuitenkin selvä ja samalla harhaanjohtava:

– Korko on kuitenkin luoton hintatieto, jota voidaan mitata ja verrata muihin korkoihin. Kuluttajalle paras korko tarkoittaa yksiselitteisesti halvinta korkoa. Parhaan koron takuusta saa näin ollen kuvan siitä, että Sortterin kautta lainan saisi markkinoiden edullisimmalla korolla. Jos markkinoinnissa luvataan paras korko, kyse on tosiasiaväitteestä, joka on voitava todistaa oikeaksi.

Kuluttaja-asiamies puuttui vuonna 2020 vastaavanlaiseen ilmiöön luotonvertailupalvelu Rahalaitos.fi:n markkinoinnissa.

Sortter on nyt ilmoittanut lopettavansa parhaan koron takuun markkinoinnin. Lisäksi Sortter on kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta sitoutunut siihen, ettei se käytä markkinoinnissa hintatakuumenettelyä, joka sisältää väitteen edullisimmasta hinnasta tai muulla tavalla väitä tarjoavansa edullisempia luottoja kuin muut, ellei tätä voi näyttää toteen.