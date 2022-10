Maakaasu halpenee nyt nopeasti – tuleeko sähkö pian perässä?

Vaikka kaasuntulo Venäjältä on kuihtunut, on kaasun hinta suunnannut alaspäin. Asiantuntijan mukaan tämän vaikutus pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin on kuitenkin rajallinen.

Maakaasun pahin hintapiikki näyttää tällä erää olevan takanapäin. Viime päivinä maakaasun hinta on laskenut Euroopassa tasoille, joita on nähty viimeksi kesän alussa.

Kaasun yhden kuukauden TTF-futuurien hinta on laskenut tällä viikolla alle sadan euron megawattitunnilta. Elokuun lopulla hinta kävi korkeimmillaan yli kolmessasadassa eurossa, kun Venäjä alkoi toden teolla kiristää kaasuruuviaan. Laskua huipuista on kertynyt jo 70 prosenttia.

Taustalla on monta tekijää. Euroopan kaasuvarannot on saatu täyteen ennakoitua paremmin, mikä on vähentänyt Venäjän kaasun tuonnin vähenemisen vaikutusta. Samalla lämmin syyssää on vähentänyt kaasun lämmityskäytön kysyntää.

Analyysiyhtiö ICIS:n mukaan Euroopan kaasunkulutus on nyt viidenneksen pienempi kuin yleensä tähän aikaan vuodesta.

– Kysyntä on todella matalaa, sen takia että on hyvin leutoa samaan aikaan kun ihmisten ja yritysten kaasunsäästö alkaa näkyä, kommentoi ICIS:n kaasuanalyysin johtaja Tom Marzec-Manser talouslehti Financial Timesille.

Euroopassa kaasua käytetään paljon myös sähkön tuotantoon. Sähkön hinta määräytyy kalleimman tuotantomuodon mukaan, joka on ollut maakaasu.

Yhteisten sähkömarkkinoiden vuoksi Euroopan sähkönhinnat vaikuttavat myös Pohjoismaihin, josta on siirtoyhteyksiä Eurooppaan.

Pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa spot-hinnat ovat viime aikoina tulleet hieman alaspäin. Sama kehitys on näkynyt myös Nasdaqin sähköfutuureissa.

Energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa ei kuitenkaan vielä lupaile sähköalea Pohjolaan ja Suomeen. Euroopan kaasumarkkinoiden ja Pohjoismaiden sähkönhinnan kohtalonyhteys on viime aikoina heikentynyt.

– Tähän vaikuttaa Norjan hieman parantunut vesitilanne ja odotukset Olkiluoto 3:n käynnistymisestä, Salomaa sanoo.

Pohjolan vesitilanteen kohentuessa ja Olkiluoto 3:n siirtyessä ennakoidusti säännölliseen sähköntuotantoon joulukuussa on maakaasun hinnalla entistä vähemmän merkitystä.

Reaktiot kaasun hintamuutoksiin ovat olleet pohjoismaisilla johdannaismarkkinoilla toistaiseksi maltillisia.

– Täällä sähkönhintaan kohdistuvat odotukset ovat muutenkin koko ajan olleet alemmat kuin Saksassa ja Ranskassa, Salomaa sanoo.

Pohjoismaisilla sähkön johdannaismarkkinoilla hinnat ovat laskeneet, mutta muutosta on tapahtunut jo elokuun lopusta lähtien.

– Tätä kehitystä on ollut jo pidemmän aikaa, Salomaa painottaa.

Vaikka kaasun hinta on Euroopassa alentunut, se ei ole vielä lähelläkään parin vuoden takaisia tasoja.

– Euroopan kaasutilanne ei ole edelleenkään hyvä, mikä vahvistaa odotuksia, joiden mukaan sähkön hinta pysyy siellä korkeana.