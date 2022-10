Kriisiyhtiö Finnairissa saattoi tapahtua merkittäväkin käänne

Valtion raskaasti tukema Finnair lienee nousut kannattavuusrajoille, mutta onko osake ostokohde?

Koronapandemian kriisiyttämän lentoyhtiö Finnairin odotetaan tehneen merkittävääkin käännettä kohti valoa kolmannella vuosineljänneksellä.

Finnair julkistaa kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa perjantaina.

Konsensusennuste heinä-syyskuussa odottaa liiketappion (oikaistu) supistuvan jo lähelle nollaa eli kolmeen miljoonaan euroon, kun viime vuonna vastaavana aikana tappiota kertyi vielä 109 miljoonaa euroa.

Ennusteet vaihtelivat -19 ja 24 miljoonan euron välillä. Evlin ennuste oli seitsemän miljoonaa euroa tappiota. Tiistaina Evli nosti suosituksen tasolle pidä aiemmasta myy-suosituksesta.

Velkaa on yhtiössä paljon, (velat huomioon ottava tunnusluku) EV/EBIT koholla ja yhtiö tarvitsee vielä reipasta liikevoiton kasvua oman pääoman tuoton saamiseksi kasvuun, Evlin analyytikko Joonas Ilvonen toppuuttelee.

Evli ennustaa, että kasvaneiden matkustusmäärien ja nousussa olevien lippujen hintojen avulla Finnairin liikevaihto nousi 645 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä. Finnair on ”muovautumassa muutokseen”. Ensi vuonna Finnairin liikevoittomarginaali olisi jo 2,3 prosenttia plussalla.

Lentopolttoaineen hinta on osoittanut viime aikoina tasaantumisen merkkejä, mutta on edelleen historiallisesti erittäin korkealla tasolla.

Analyysiyhtiö Inderes on astetta varovaisempi. Se ei tee muutoksia ennen tulostietoja vaan suosittaa toistaiseksi yhä osakkeen myyntiä. Yhtiö on kiivennyt lähelle operatiivista kannattavuusrajaa vuoden selvästi parhaalla kvartaalilla, Indereskin totesi.

– Lentomatkustamisen patoutunut kysyntä purkautui vauhdilla lomakvartaali Q3:lla, joten yhtiön tappiot ovat pienentyneet koronapandemian raskaasti kurittamasta vertailukaudesta rajusti.

– Kuluvan vuoden huomattavan tappiollista tulosta indikoivan ohjeistuksensa Finnair kuitenkin toistaa. Lisäksi kuluttajien ostovoimaan kohdistuva paine, merkittävän strategiamuutoksen toteuttaminen ja korkea velkalasti pitävät yhtiön kokonaiskuvan osakesijoittajien perspektiivistä hyvin haastavana, Inderesin analyytikko Antti Viljakainen kirjoitti.

Osake ei ole halpa vieläkään

Finnair on noussut Suomen suosituimpien osakkeiden joukkoon, sillä osakkeenomistajia yhtiöllä on jo yli 100 000. Näin siitä huolimatta, että kurssikehitys on ollut kehnoa jo viimeiset viisi vuotta. Kuluneena vuonna osake on laskenut 37 prosenttia.

Ilvosen mukaan suositusnostosta on vielä pitkä matka siihen, että Finnairin osaketta suositeltaisiin ostamaan. Kurssikehityksestä huolimatta osake ei edelleenkään ole erityisen halpa, hän huomauttaa Taloussanomille.

– Finnair on edelleen arvostettu korkealle suhteessa verrokkeihin vuoden 2023 tuloksella johtuen historiallisen strategian mukaisen liiketoiminnan muita lentoyhtiöitä hitaammasta paluusta pandemian (ja sodan) jälkeen, hän kirjoitti Evlin aamukatsauksessa tiistaina.

Pandemian jälkeen yhtiön strategia romuttui Venäjän hyökkäyssodan takia asetetun ylilentokiellon takia, ja Finnair luo uusia painopisteitä muun muassa Pohjois-Amerikkaan, Intiaan ja Lähi-itään.

– Päivitykset verkostoon sekä hyvät ehdot koneiden ja henkilöstön vuokrasopimuksissa auttavat Finnairin paluuta pandemian pohjalta, mutta Venäjän ilmatilan sulku kuitenkin pakottaa Finnairia tekemään joitain päätöksiä yhtiön pienentämisen suhteen.

