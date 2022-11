Pienessä pohjoissavolaisessa kunnassa jopa viides työikäisistä on jo eläkkeellä – "Hätkähdyttävää"

Hallitusohjelmissa on jo vuosikymmenten ajan ollut tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä alueiden että väestöryhmien välillä. Se ei näytä onnistuneen, sillä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrissä ei koskaan ole ollut näin suuria kuntakohtaisia eroja.

Työkyvyttömyyseläkeläisten osuus väestöstä vaihtelee suuresti eri puolilla Suomea, THL:n tilastot paljastavat.

Pohjois-Savoon kuuluvan Rautavaaran 16−64-vuotiaista työkyvyttömyyseläkkeellä on jopa 21,2 prosenttia, eli useampi kuin joka viides. Se on eniten koko Suomessa.

Manner-Suomen kunnista toista ääripäätä edustaa Uudellamaalla sijaitseva Kauniainen. Vain 2,5 prosenttia Kauniaisten 16−64-vuotiaista on työkyvyttömyyseläkkeellä.

Kun myös Ahvenanmaa lasketaan mukaan, vähiten työkyvyttömyyseläkkeellä olevia löytyy Lemlandista, jossa heitä on vain 1,6 prosenttia.

Koko Suomen tasolla työkyvyttömyyseläkkeellä olevia työikäisiä on 5,5 prosenttia.

Ensimmäisen ja viimeisen kunnan välinen ero ei koskaan vuonna 1997 alkaneen tilastoinnin aikana ole ollut yhtä suuri kuin nyt. Tuoreimmat tilastot edustavat viime vuoden lukemia.

– Onhan se hätkähdyttävää, kuinka merkittäviä alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot eri muuttujilla tarkasteltuina ovat, johtava asiantuntija Timo Aro aluekehittämiseen erikoistuneesta MDI-konsulttitoimistosta sanoo.

Hätkähdyttävää se on Aron mukaan sen tähden, että hallitusohjelmissa on jo vuosikymmenten ajan ollut tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä alueiden että väestöryhmien välillä.

Ahoa kummastuttaa voimakkaasti se, että siinä missä julkisuudessa puhutaan paljon työttömyysasteesta, rakennetyöttömyydestä ja pitkäaikaistyöttömyydestä, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrästä puhutaan vain vähän.

– Työkyvyttömyyseläkkeelle vaaditaan diagnoosi. Ne ovat siksi ehkä jopa haastavampia asioita kuin työttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvät asiat.

” Työkyvyttömyyseläkkeelle vaaditaan diagnoosi.

Yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy on mielenterveyden häiriöt. Muita yleisiä syitä ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, hermoston sairaudet sekä verenkiertoelinten sairaudet.

Kuten yllä olevasta grafiikasta näkee, prosentuaalisesti eniten työkyvyttömyyseläkkeellä olevia työikäisiä asukkaita asuu eniten itäisen Suomen alueella. Aro mainitsee, että aivan kuin Suomessa olisi kaksi valtakuntaa näiden tunnuslukujen perusteella. ”Valtakuntien” rajapyykki mukailee Pähkinäsaaren rauhan rajaa, joka solmittiin jo vuonna 1323. Rauhansopimus määritti Ruotsin ja Novgorodin valtion rajat.

– Kun sen rajan eri puolilta verrataan mitä tahansa hyvinvointiin, terveyteen, työttömyyteen tai aluetalouteen liittyvää muuttujaa, niin erot ovat pelottavan suuria, Aro sanoo.

Sitä ne ovat olleet jo vuosikymmenten ajan. Suurimpana syynä ilmiölle on muuttoliike, jonka seurauksena nuoret ja nuoret aikuiset hakeutuvat kasvukeskuksiin toimentulon, koulutuksen, työn tai muun perässä.

– Se vaikuttaa siihen, että lähtöalueen sosioekonomiset ja taloudelliset haasteet korostuvat.

– Hyvinvointialueiden sisällä pitäisi olla lähtökohtaisesti parempi ymmärrys ja tilannekuva sitä, miten alueen sisällä olisi järkevintä toimia, asiantuntija Timo Aro sanoo.

Merkillepantavaa on, kuinka suuria eroja ensi vuoden alussa aloittavien hyvinvointialueiden sisällä voi olla. Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen kuulu kolme niistä neljästä kunnasta, joiden työikäisistä yli 15 prosenttia on työkyvyttömyyseläkkeellä. Samaan hyvinvointialueeseen kuuluvat myös Siilinjärvi ja Kuopio, joissa vastaava lukema jää alle 7 prosentin.

Aro painottaa, kuinka hyvinvointialueilla on näytön paikka hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen suhteen, kun päätösvalta siirtyy kansalliselta tasolta hyvinvointialuetasolla. Suomeen tulee yhteensä 22 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueista alkaisin työttömyyseläkkeellä olevien työikäisten määrä on Helsingissä, 3,5 prosenttia. Suurin osuus on Kainuussa, 8,7 prosenttia.

– Hyvinvointialueiden sisällä pitäisi olla lähtökohtaisesti parempi ymmärrys ja tilannekuva sitä, miten alueen sisällä olisi järkevintä toimia, Aro sanoo.

Järkeviä toimia tarvitaan, sillä kuten Aro sanoo, kuntien ja niiden asukkaiden väliset lähtökohdat ovat tällä hetkellä ”ihan toisesta maailmasta”. Tätä kuvaa Aron mukaan parhaiten kuntien väliset erot niiden taloudellisessa huoltosuhteessa. Sillä tarkoitetaan sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti.

Rautavaara on tässäkin tilastossa Suomen heikoin kunta. Rautavaaralla asui vuonna 2020 yhtä työssäkäyvää henkilöä kohden 2,41 työvoiman ulkopuolella olevaa. Paras taloudellinen huoltosuhde oli tuona vuonna Ahvenanmaan Jomalassa, jossa yhtä työssäkäyvää kohden oli 1,01 ei-työssäkäyvää. Manner-Suomen ykkönen oli Sipoo, jossa suhdeluku oli 1,11.