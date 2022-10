Osa asuntosijoittajista on jo ajautunut vaikeuksiin – ”Tulee pakkomyyntejä”

Korkojen ja vastikkeiden nousu sekä vuokrien lasku ovat jo vähentäneet asuntosijoittamisen kannattavuutta.

– Pelkästään pääomavastikkeet ovat nousseet 15 000 euroa kuukaudessa, joten nousu on kyllä merkittävä, kertoo asuntosijoittaja ja Takaovi Oy:n kiinteistövälitysyrittäjä Janne Romppanen.

Romppanen omistaa runsaat 70 asuntoa pääasiassa Tampereen seudulla sekä Kuopiossa, Hämeenlinnassa ja pääkaupunkiseudulla.

Pääoma- eli rahoitusvastikkeita nostaa euribor-korkojen nousu.

– Myös hoitovastikkeissa on korotuspaineita, hän sanoo.

Isännöintiliiton arvion mukaan hoitovastikkeet olisivat nousemassa keskimäärin 10 prosenttia esimerkiksi sähkön ja energian hinnan kallistuessa.

Lisäksi taloyhtiöille palveluita tarjoavien toimijoiden palkkoihin tehdään indeksikorotuksia, mikä nostaa taloyhtiöiden kustannuksia entisestään.

Romppasen mukaan asuntosijoittajilla on odotettavissa laiha vuosi, ja jotkut voivat joutua myös myymään asuntojaan.

– Varmasti on asuntosijoittajia, joilla ei ole paljoa muuta tulovirtaa kattamaan negatiiviseksi valahtavaa kassavirtaa. Osa on saattanut vivuttaa velan vastineeksi vielä oman kotinsakin, joka lisää miinusta entisestään, Romppanen arvioi.

– Tulee pakkomyyntejä, kun kulut nousevat satoja tai tuhansia [euroja] asuntojen määrästä riippuen. Uskon, että asuntojen hinnat tulevat ainakin yksittäistapauksissa joustamaan alaspäin.

Asuntosijoittajien vaikeudet voivat käydä kalliiksi myös taloyhtiöille ja niiden osakkaille. Jos joku asuntosijoittaja ei yllättäen enää pystyisikään maksamaan vastikkeita, asunto-osakeyhtiö voi ottaa asunnot haltuunsa ja laittaa ne vuokralle saadakseen vastikkeet maksettua.

– Mutta entä, jos yksittäisellä sijoittajalla on paljon asuntoja yhdestä taloyhtiöstä, joka sijaitsee muuttotappiollisella alueella, jossa vuokratarjontaa on jo muutenkin paljon? Saattaa käydä niin, että asunto-osakeyhtiöitä menee konkurssiin, Romppanen arvioi.

Noin kolmasosa Taloussanomien asuntosijoittajille suuntaaman verkkokyselyn vastaajista kertoo nykyisen taloustilanteen aiheuttaneen vaikeuksia heidän asuntosijoitustoimintaansa. Kyselyyn tuli noin sata vastausta.

– Olin kyllä varautunut henkisesti korkojen nousuun, mutta en näin nopeasti ja kovaan, kertoo eräs kyselyyn vastannut, joka omistaa uudehkoja asuntoja Tampereen seudulla. Hänen mukaansa useammassa asunnossa rahoitusvastikkeet ovat nousseet 100–350 eurolla ja joissain on peritty ylimääräisiä 500 euron rahoitusvastikkeita.

– Samanaikaisesti omat tulot tippuvat selkeästi, kun olen yrittäjänä välitysalalla, mies kertoo.

– Isoa stressiä ainakin tilanne tuo, mutta onneksi säästöjä on tilillä hyvin. Mihinkään ylimääräiseen ei tällä hetkellä pysty, kun ei tiedä kuinka pitkään tilanne jatkuu.

Toisella kyselyyn vastanneella asuntosijoittajalla taloyhtiöiden vastikkeet ovat jo nousseet korkeammiksi kuin vuokratulot.

– Muutama uusi asunto ja taloyhtiölainaa niin paljon, että on jo melkoiset summat pelkkää korkoa. Rupeaa pian jo olemaan maksuvaikeuksia, hän kertoo.

Kolmas asuntosijoittaja taas kertoo, ettei pysty nostamaan vuokraa kulujen tahdissa.

– Rahoitusvastike nousi 70 euroa ja vuokrasopimuksen maksimikorotus aiheuttaa sen että menisi 3–4 vuotta ennen kuin saa tämän tasattua vuokraan. Ja vielä ei ole tietoa, paljonko itse vastike nousee, kun asunnossa on kaukolämpö ja kaupungin vuokratontti, hän kertoo.

Romppanen arvioi, että pitkä nolla- ja miinuskorkojen kausi on vääristänyt asuntomarkkinoita.

– Nollakorkoaika on leipoutunut asuntojen hintoihin mukaan. Nyt kun tilanne korkomarkkinalla ”normalisoituu”, monella tulee tarve sopeuttaa tilannettaan. Omaisuuden uusjakoa tulee tapahtumaan, hän sanoo.

Hallituksen aikeet pääomavastikkeiden verovähennyskelpoisuuden rajoittamiseksi voivat aiheuttaa lisää vaikeuksia joillekin asuntosijoittajille, arvioi Kuopion alueella asuntoja omistava ”Ville” (nimi muutettu). Nykylain mukaan asuntosijoittajat voivat vähentää pääomavastikkeen vuokratuloistaan.

– Jos tämä veroetu poistetaan, silloin kannattavuus laskee miinukselle sellaisissa uudiskohteissa, joissa on isot rahoitus- ja pääomavastikkeet, Ville arvioi.

– Voisi kuvitella, että sitä kautta niitä asuntoja tulee isoja määriä myyntiin ja asuntojen hinnat ja vuokrat laskevat hetkellisesti.

Nousseiden kulujen lisäksi monelle asuntosijoittajalle on tuottanut vaikeuksia hyvien vuokralaisten löytäminen.

– Markkinat muuttuivat jo korona-aikana paljon. Etäopiskelu ja etätyöt ovat lisääntyneet, joten vuokra-asunnoille on vähemmän tarvetta, Ville kertoo.

– Vuokralaisten saaminen on hankalaa, varsinkin hyvien, joilla elämänhallinta on kunnossa.

Vuokramarkkinoita on heikentänyt myös tarjonnan kasvu, sillä myös Kuopion alueelle on rakennettu paljon uusia asuintaloja, ja lisää hankkeita on suunnitteilla.

Hyvien vuokralaisten saaminen asuntoon vaatii aiempaa enemmän työtä, esimerkiksi pientä remonttia. Vaikka kustannukset ovat nousseet, hän on myös joutunut alentamaan vuokria.

– Vuokralaisten näkökulmasta tämä on tietenkin hyvä kehitys, ja tähän kai yhteiskunta on pyrkinytkin, Ville miettii.

Romppanen ei ole omasta tilanteestaan huolissaan, vaikka hän on hankkinut lähes kaikki kohteensa yhtiölainoitettuina uudiskohteina, joiden kautta hänen vastuullaan on taloyhtiölainoja yli kuusi miljoonaa euroa. Hänen mukaansa kasvukeskuksissa ja yliopistokaupungeissa vuokralaisia riittää varmasti jatkossakin.

Lisäksi hän arvioi vuokra-asuntojen kysynnän ja myös vuokrien kääntyvän kasvuun. Rakentamisen hidastuminen vähentää vuokra-asuntojen tarjontaa, ja korkojen nousu iskee korkeisiin asuntolainoihin.

– Inflaatio köyhdyttää ihmisiä. Lisäksi kun korot nousevat, monella omistusasujalla ei ole varaa pitää sitä asuntoa, Romppanen arvioi.

– Asuntoja tulee myyntiin sekä tapahtuu myös siirtymää vuokra-asuntoihin. Tämä johtaa siihen, että vuokrat tulevat merkittävästi nousemaan. Uskon, että tämä toteutuu vuoden tai puolentoista kuluessa.