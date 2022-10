Espoolainen sijoittaja oli onnistunut hankkimaan taloyhtiöstä kaksi hyvätuottoista tallipaikkaa ja havitteli kolmatta vaikka ei omistanut yhtiöstä huoneistoakaan.

Pysäköintitila on kortilla Helsingin Töölössä.

Töölöläisen taloyhtiön tekemä muutos yhtiöjärjestykseensä, jolla haluttiin pitää tallipaikat osakkaiden omistuksessa ja käytössä, johti osakkaan voittoon vuosia kestäneessä riidassa.

Yhtiöjärjestyksen muutos osoitti toimivuutensa, kun taloyhtiön osakas kävi oikeustaistelun hankkimastaan 62 500 euron hintaisesta tallipaikasta.

Sama tallipaikka kiinnosti espoolaista sijoittajaa, joka ei asunut taloyhtiössä eikä omistanut yhtiöstä huoneistoakaan, mutta oli onnistunut hankkimaan kaksi hyvätuottoista tallipaikkaa.

Kolmatta paikkaa hän ei saanut, sillä korkein oikeus (KKO) antoi jutussa valitusluvan, eikä muuttanut Helsingin hovioikeuden kahden vuoden takaista tuomiota. Sijoittajalle riidasta on koitunut noin 80 000 euron oikeudenkäyntikulut.

1930-luvulla rakennetussa taloyhtiössä on seitsemän tallipaikkaa ja niitä riittää vain muutamalle.

Taloyhtiö hyväksyi muutama vuosi sitten yhtiöjärjestykseen lunastuslausekkeen, jolla tallit pysyisivät asunto-osakkeen omistajilla.

Sijoittajan tavoittelema talli kiinnosti myös yhtiön osakasta, joka miehensä kanssa omistaa huoneiston. Hän käytti lunastusoikeutta ja vetosi yhtiöjärjestykseen saadakseen tallin.

Taloyhtiö järjesti osakkaiden kesken arvonnan ja onnellinen voittaja maksoi yhtiölle vaaditun summan.

Tallipaikan osakekirja oli jo tuolloin sijoittajalla eikä hän sitä luovuttanut.

Kun sijoittaja ei luovuttanut osakekirjaa, nosti arvonnan voittaja kanteen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hän vaati käräjäoikeutta vahvistamaan, että hänellä on lunastusoikeus tallipaikkaan.

Lunastusmääräyksellä oli nimenomaan tarkoitus kytkeä autotalli asunnon omistamiseen ja osakas muistutti, että sijoittaja asuu Espoossa ja tavoitteli pelkästään taloudellista etua.

Sijoittaja vaati kanteen kumoamista perusteettomana ja huomautti, että tallipaikkaa tavoitteleva omistaa vain puolet asunnosta ei hänellä ollut lunastusoikeutta talliosakkeeseen.

Asunto-osakeyhtiölakiin perustuen käräjäoikeus tuli tulokseen, jonka mukaan lunastusoikeutta ei ollut, ja sijoittajalla oli parempi oikeus talliosakkeeseen.

Oikeuden mukaan yhtiöjärjestyksestä ei ilmennyt, että talliosakkeen ja asunnon omistajat olisivat eri asemassa ja olisi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista asettaa heidät eri asemaan.

Käräjäoikeus hylkäsi arvonnan voittaneen kanteen. Hän vei riidan edelleen Helsingin hovioikeuden ratkaistavaksi, koska piti käräjäoikeuden tuomiota vääränä.

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen, koska asiassa on sovellettava asunto-osakeyhtiölain sijaan taloyhtiön yhtiöjärjestyksen määräystä. Sen mukaan tallipaikkaa koskeva saanto on lunastusoikeuden alainen ja siitä seuraa, että asunnon yhdessä puolisonsa kanssa omistavalla oli oikeus lunastaa tallipaikka.

Sijoittajan tuli hovioikeuden päätöksen perusteella luovuttaa tallin osakekirja ja talli kanteen nostaneelle. Arvonnan voittanut kantaja vapautui samalla kaikista käräjäoikeuden määräämistä oikeuskuluista.

Sijoittaja sai valitusluvan korkeimmalta oikeudelta, joka antoi ratkaisun tiistaina. Hän vaati ratkaisun kumoamista ja kanteen hylkäämistä ja omia oikeudenkäyntikulujaan kantajalta.

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeiden ratkaisua ja hylkäsi sijoittajan valituksen.

Korkein oikeus katsoo, että yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen tarkoitus osana yhtiöjärjestystä vastaa sanamuodon mukaista tulkintaa, eikä se johda osakkeenomistajan tai luovutuksensaajan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.

Johtopäätöksenä korkein oikeus toteaa, että yhtiöjärjestyksessä on määrätty lunastusoikeudesta silloin, kun saajana on nykyinen osakkeenomistaja, toisin kuin asunto-osakeyhtiölain olettamussäännöksessä, jossa todetaan, että oikeus on osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä. Arvonnan voittaneella osakkaalla oli siten oikeus lunastaa talliosake.

Sijoittaja oli pitänyt tallin ja osakekirjan hovioikeuden parin vuoden takaisen ratkaisun jälkeen itsellään.

Riidan voittaneella on korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan oikeus saada parin vuoden ajalta vuokratuotot korkojen kanssa tallista. Tuotot ovat 350 euroa kuukaudessa, joten summa nousee noin 8 500 euroa.

Sijoittajan on maksettava myös vastapuolen noin 3 600 euron oikeudenkäyntikulut.

