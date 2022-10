Sähkösopimuksien hinnoissa kovia eroja – uuden sopimuksen voi saada nyt jopa alle 30 sentillä/kWh

Sähkön hinta nousee, mutta valitsemalla mahdollisimman edullisen sopimuksen voit säästää huomattavasti. Vertailu paljastaa, että esimerkiksi sähkölämmitteisessä omakotitalossa säästö voi olla jopa tuhansia euroja.

Sähkön hintojen nousu koettelee kuluttajia. Energiaviraston ylläpitämästä sahkonhinta.fi-palvelusta voi selvittää, millä hinnoilla eri yhtiöt myyvät sähköä ja mikä yhtiö ja sopimus olisi itselle paras.

Eduskunta hyväksyi tiistaina hallituksen esityksen sähkön arvonlisäveron väliaikaisesta alentamisesta 24 prosentista 10 prosenttiin. Muutos on voimassa joulukuun alusta huhtikuun loppuun.

Vertailusivuston määräaikaisten sopimusten hinnoissa ei vielä tiistaina ollut otettu muutosta huomioon, vaan niissä on mukana 24 prosentin arvonlisävero myös alennuskuukausien ajalta. Joka tapauksessa sivusto osoittaa, miten suuria hintaeroja eri yhtiöiden ja sopimusten välillä voi olla.

Tiistaina määräaikaisen kiinteähintaisen sähkösopimuksen sai halvimmillaan 28,53 sentillä kilowattitunnilta. Tuota Onni-sopimusta tarjoaa Kouvolan kaupungin omistama KSS Energia.

Kun Taloussanomat reilu kuukausi sitten kirjoitti uusien sähkösopimusten hinnoista, halvinkin tarjous ylitti selvästi 30senttiä kilowattitunnilta.

Kyseessä on kahden vuoden yleissähkösopimus ja hinta on yhtiön arvioima keskihinta. Sähkö on tuotettu tuulivoimalla.

Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle 18 000 kilowattituntia vuodessa käyttävälle vuosikustannus olisi arviolta hieman alle 5 140 euroa.

Kerrostaloasukkaalle kilowattituntihinta olisi pari senttiä suurempi kuin sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle. Vuodessa 2 000 kilowattituntia kuluttavalle kerrostaloasujalle se maksaisi hieman alle 620 euroa vuodessa.

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen arvioi puolestaan vuoden määräaikaisen sopimuksen keskihinnaksi 40,26 senttiä kilowattitunnilta. Yhtiön Perussähkö maksaisi vuodessa sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle noin 6 672 euroa ja kerrostaloasukkaalle noin 805 euroa.

Kyseisen sopimuksen sähköstä vain kymmenes tuotetaan uusiutuvalla energialla. Noin puolet tuotetaan ydinvoimalla ja loput fossiilisilla polttoaineilla.

Helen on juuri on ilmoittanut asiakkailleen, joilla on sopimus voimassa toistaiseksi, että se korottaa myymänsä sähköenergian hintoja peräti 60 prosenttia joulukuun alussa. Kyseessä on jo toinen merkittävä korotus muutaman kuukauden aikana. Yhtiön mukaan sen asiakashinnat ovat silti yhä markkinahintoja edullisempia.

Vertailun kallein sopimus on Keravan Energian vuoden pituinen Perussähkösopimus, jonka keskihinnaksi yhtiö arvioi 43,33 senttiä kilowattitunnilta. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle se maksaisi 7 800 euroa vuodessa. Kerrostaloasukkaalle se puolestaan maksaisi vuodessa 920 euroa.

Kyseisen Keravan Energian sopimuksen sähköstä viidennes tuotetaan uusiutuvalla energialla, yli kolmannes fossiilisella energialla ja loput ydinvoimalla.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on heiluttanut energiamarkkinoita ankarasti. Vuosi sitten tuskin kukaan odotti, että syksyllä 2022 hinnat olisivat tällaisia. On toki mahdollista, että energian hinnat myös laskevat rajusti. Jos näin käy, vuoden sopimuksen tehneet pääsevät nauttimaan matalammista hinnoista kuin kahden vuoden sopimuksen valinneet.

Yksi vaihtoehto on pörssisidonnainen sähkösopimus. Pörssisähkön hinta heiluu paljon. Esimerkiksi tiistaina kilowattituntihinta oli iltapäivään mennessä liikkunut 9,57 sentistä 24,79 senttiin. Maanantai-iltana hinta kävi kuitenkin yli 40 sentissä kilowattitunnilta. Yllä oleviin pörssisähkön hintoihin sisältyy 24 prosentin arvonlisävero.

Vertailusivuston lukemat kertovat, mihin hintaan yhtiöt myyvät sähköenergiaa. Summiin ei sisälly sähkön siirtomaksua.