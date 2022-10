”Äitini tyhjensi taskuni, kirjaimellisesti” – taloudellinen väkivalta kurjistaa monen elämää

Lukijoiden kertomasta selviää, että taloudellinen väkivalta voi osua omaan elämään monta kautta. Pahimmillaan se vie luoton ihmisiin ja elämään.

Taloudellisella väkivallalla on Suomessa monet kasvot. Se käy ilmi, kun lukee lukijoiden lähettämiä vastauksia kysymykseen ”oletko kokenut taloudellista väkivaltaa?”. Näin kysyimme viikonloppuna julkaistun aihepiiriä käsittelevän juttumme perässä.

Torstai-iltapäivään mennessä vastauksia oli tullut 64. Ikäjakauma on laaja, mutta eniten vastauksia on keski-ikäisiltä. Siihen on looginen selitys: keski-iässä erotaan. Vastaajissa on sekä naisia että miehiä.

Tässä jutussa käytetyt sitaatit ovat kyselyyn tulleista vastauksista, mutta vastaajien nimiä emme kerro, koska asia koskettaa laajasti heidän lähipiiriään. Vastaajien nimet ovat toimituksen tiedossa.

Vastauksista pystyy hahmottamaan selviä kokonaisuuksia. Taloudellista väkivaltaa kohdistavat sekä vanhemmat lapsiinsa että lapset vanhempiinsa. Sitä on voitu kokea pahimmillaan vuosikymmeniä perheen puolisoiden kesken.

Oma selvä ryhmänsä ovat tilanteen, jossa toisella perheenjäsenellä on yritys, ja sitten omat ja perheen rahat menevät sekaisin. Toinen jää sotkussa maksajaksi.

Myös uusperheissä koettu taloudellinen väkivalta nousee esiin – miten jaetaan ”toisen, omien ja yhteisten lasten” kulut. Moni on kokenut järjestelyn epäoikeudenmukaiseksi ja joutuu mielestään maksamaan selvästi liikaa.

Ilmeistä on sekin, että taloudellinen väkivalta jättää pitkät jäljet, joskus vuosikymmeniä kestävät. Monista vastauksista oli luettavissa katkeruutta, surua, vihaakin. Osa oli hakenut itselleen ammattiapua selvitäkseen tilanteesta.

– Äitini tyhjensi taskuni, kirjaimellisesti. Milloin milläkin verukkeella sai maaniteltua ja manipuloitua antamaan rahaa tai ottamaan lainaa. Vihdoin noin 30-vuotiaana sain ammattilaiselta apua ja voimia toiminnan katkaisemiseen. Ulosottoa ehti kertyä noin 20 000 euroa. Niin otettuja lainoja kuin omia laskuja, mitä ei ollut varaa maksaa, kun rahat menivät äidille, kertoo 39-vuotias nainen.

– Oma äitini joutui viimeiset parikymmentä vuotta elämästään asumaan veljeni kanssa, joka oli joutunut opiskelija-asunnostaan pois maksamattomien vuokrien takia ja jolta karhuttiin myös maksamattomia opintolainoja. Veljeni kieltäytyi menemästä te-toimiston asiakkaaksi, ja kun silloinen kunnallinen toimeentulotuki ei enää kilahtanut tilille, muutti takaisin vanhempien nurkkiin. Hän sai ilmeisesti sen jälkeen jotain pientä tukea, mutta käytännössä kaiken hänen elämisensä maksoivat vanhemmat asumisen, vaatteiden, viihde-elektroniikan yms. muodossa. Lisäksi hän pyysi jatkuvasti rahaa "lääkkeisiin", vaikka kyse oli oikeasti siitä, että hän kävi istumassa kahviloissa ja pitserioissa ja pelasi jotain hedelmäpelejä kauppojen eteisissä, kertoo 42-vuotias nainen.

Yhden selvän kokonaisuuden muodostavat kertomukset, jossa parisuhteen toinen osapuoli kokee olleensa suhteessa vain maksavana osapuolena.

– 20 vuotta parisuhdetta tulevan ex-vaimon kanssa. Koko aikana hän ei ole ollut kuin yhteensä reilun vuoden palkkatöissä. Perusteena oli, ettei hän univaikeuksiensa vuoksi kykene normaaliin työrytmiin ja aamuheräämisiin. Sen sijaan hän on kokeillut monenlaista myyntityötä toiminimensä kautta - leluja, kosmetiikkaa, vaatteita - jokaisen projektin jäätyä kesken. Tavaroita/tarvikkeita pyörii vieläkin varastossa ja kaapeissa. Viimeiset 11 vuotta hän on ollut elämäntapayrittäjä kivijalkakaupassaan. Koko aikana hän ei ole kyennyt maksamaan palkkaa itselleen eikä tuomaan säännöllistä tuloa perheeseen, kirjoittaa 48-vuotias mies. Perheessä on useampia lapsia.

Yritykset, omat tai yhteiset, aiheuttavat selvästi kitkaa. Myös maatilojen rahankäytöstä ja varojen jakamisesta tuli vastauksia.

– Perustin yrityksen, ja se alkoi menestyä ja menestyy edelleen hyvin. Vaimo halusi alusta lähtien maksella yrityksen laskuja ja samalla pientä palkkaa itselleen. Vaikka kävi siis muualla työssä, eikä työpanoksellaan tuonut rahaa yritykseen ollenkaan. Annoin hänen maksella, koska firmalla meni hyvin. Kerran mielenkiinnosta tarkistin viimeisten vuosien tiliotteista, paljonko kaikkiaan rahaa hän on itselleen halunnut. Summa oli noin kaksikymmentä tuhatta vuodessa nettona. Yritin keskustella asiasta, mutta hän ei suostunut sanomaan sanaakaan. Kielsin häneltä yrityksen rahankäyttöoikeuden ja ilmoitin asian kirjanpitäjälle. Siitä eteenpäin tulkitsisin rahan ottamisen kavalluksena ja toimisin myös niin, kirjoittaa 54-vuotias mies.

– Puolison pelleilyn takia on tänä vuonna mennyt elämä täysin uusiksi. Työtä vieroksuva puoliso sai tuhottua laiskuudellaan ja välinpitämättömyydellään oman firmansa. Siinä sivussa minun elämän ja tähänastisen elämäntyön, eli yhteisestä talosta kertyneen omaisuuden, kertoo 40-vuotias nainen.

Vastauksista voi selvästi lukea, miten vanhemmat naiset kokevat, että heidän ei aikanaan uskottu osaavan hoitaa itse raha-asioitaan, vaan mies oli perheen pää. Lopputulos on voinut olla todella karu.

– Menimme naimisiin, ja häiden jälkeisenä aamuna mies käski lopettaa tilini KOP:ssa, koska hän ei luottanut virkailijaan. Palkkatili piti avata hänen pankissaan, mutta en enää saanut ottaa shekkivihkoa ja tililtä ei enää saa nostaa rahaa, kirjoittaa 71-vuotias nainen.

Osa vastaajista sanoo, ettei ymmärtänyt tehdä avioehtoa, minkä vuoksi onnettomasta suhteesta ei uskalleta vieläkään lähteä. Joko omaa rahaa ei ole tai toisen uskotaan vievän osituksessa kaiken.

Loppuun vielä varsin suorasanaisesti kirjoittaneen keski-ikäisen naisen neuvo:

– Annan naimisiin meneville ilmaisen neuvon, omaa nimeä ei mihinkään yhteisiin lainoihin.