Ruotsalaiset ovat selvästi suomalaisia vauraampia – syy saattaa yllättää

Ruotsalaisten kotitalouksien varallisuus on suurempaa kuin suomalaisten. Varakkuuden syy ei ole kuitenkaan onnistuneissa sijoituksissa, vaan taustalla on Ruotsin talouden parempi kilpailukyky.

Aktian julkaiseman selvityksen mukaan suomalaisten ja ruotsalaisten välinen varallisuusero on selvä. Ruotsalainen on keskimäärin 70 000 euroa suomalaista varakkaampi.

Ruotsalaisten keskimääräinen bruttovarallisuus oli viime vuonna 236 000 euroa ja suomalaisten 169 000 euroa. Tästä ei ole vähennetty velkaa.

Veloilla vähennettynä ruotsalaisten keskimääräinen varallisuus oli 187 000 euroa ja suomalaisten 131 000 euroa.

Suomalaisten ja ruotsalaisten varallisuuden välillä on Aktian mukaan tiettyjä eroja. Suomalaisilla on enemmän talletuksia ja ruotsalaisilla on taas enemmän rahastosijoituksia.

Tämä ero ei kuitenkaan selitä ruotsalaisten suurempaa varallisuutta. Suurin syy ruotsalaisten on maan talouden parempi kilpailukyky.

Suomen ja Ruotsin bruttokansantuotteen kasvu oli hyvin samankaltaista aina vuoden 2008 finanssikriisiin asti. Vuodesta 2009 lähtien Ruotsin talous on kasvanut Suomea nopeammin. Kotitalouksien varallisuuserojen kasvu kiihtyi juuri finanssikriisin jälkeen.

Suomessa kesti kymmenen vuotta kiriä umpeen finanssikriisin synnyttämät bruttokansantuotteen menetykset. Sen lisäksi vaihtotase on ollut vuosikausia alijäämäinen.

Samalla Ruotsin työllisyysaste on ollut korkeampi. Tämä on tarkoittanut suurempaa palkkasummaa koko kansantaloudessa, mikä näkyy myös varallisuudessa.

Ruotsalaiset ovat Aktian mukaan selvästi velkaisempia kuin suomalaiset. Suomessa kotitalouksien velkaantuneisuusaste, eli velan suhde käytettävissä oleviin tuloihin, oli viime vuonna 134 prosenttia ja Ruotsissa 177 prosenttia.

Velka voi kasvattaa varallisuutta. Ensinnäkin velalla ostetaan yleensä asunto, mikä nostaa asuntojen hintoja ja lisää näin asunnonomistajien varallisuutta.

Toiseksi asuntoa myydessä saa käteistä, jota voi sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin.

Suomalaisten kotitalouksien paljonpuhuttu halukkuus makuuttaa rahaa matalatuottoisilla tileillä ei poikkea radikaalisti ruotsalaisista. Suomalaisten varallisuudesta 13 prosenttia on talletuksissa, Ruotsissa 10 prosenttia.

Ruotsalaiset sijoittavat hiukan enemmän osakkeisiin kuin suomalaiset. Suomalaisen kotitalouden varallisuudesta keskimäärin 6 prosenttia on pörssilistatuissa osakkeissa, kun Ruotsissa vastaava luku on 7 prosenttia.

Osakkeiden osuus koko omaisuudesta on kuitenkin melko pieni, joten Aktian mukaan tällä ei pystytä selittämään ruotsalaisten suurempaa varallisuutta.

Suurempi ero näkyy rahastosijoittamisessa. Ruotsissa keskivertokotitalouden omaisuudesta 7 prosenttia on rahastosijoituksissa ja Suomessa 4 prosenttia. Tämäkään ei riitä selittämään varallisuuseroja.

Aktian mukaan on täysin mahdollista, että ruotsalaisten ja suomalaisten kotitalouksien varallisuusero pienenee hieman lähitulevaisuudessa. Tähän suurimpana syynä on Ruotsin asuntojen hintojen lasku, joka on kuitenkin mahdollista myös Suomessa.