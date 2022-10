Citymarket-kauppias kertoo keinosta, joka kasvatti jälki­ruoka­tiskin myyntiä 40 % – tästä ”oikean käden kierrossa” on kyse

Herkut oikealle ja ostoslistan tavarat vasemmalle on osoittautunut opiksi, joka saa ihmiset lataamaan ostoskorinsa aiempaa runsaammaksi.

Kolmen vuosikymmenen kokemus kauppiaana on opettanut Hannu Aaltoselle, että ”kaupassa pitää olla oikean käden kierto”.

Tuorein vahvistus opille löytyy Turun Kupittaan Citymarketissa, missä jälkiruokahyllyn siirto käytävän vasemmalta puolelta oikealle kasvatti myyntiä 40 prosenttia.

Aaltosen Twitter-viesti aiheesta herättänyt suurta hämmästystä ja poikinut tuhatmäärin reaktioita ja kommentteja, mikä taas hämmästyttää häntä itseään.

– Tässä kun on 30 vuotta harrastanut tätä toimintaa, niin tämä on tullut eteen monessa tapauksessa. Nyt sen huomasimme taas, kun teimme tämän muutoksen, Aaltonen sanoo Taloussanomille.

Kyseessä ei ole mikään kaupan alan suuri salaisuus. Menestyvät kaupat ovat Aaltosen mukaan pääsääntöisesti ”oikean käden kierrolla” eli sellaisia, joissa asiakas kiertää vastapäivään.

Aaltosella on eväitä näkemysten esittämiseen, sillä hän on Suomen menestyneimpiä Citymarket-kauppiaita. Kupittaan Citymarketin lisäksi hän on kauppiaana Aurajoen varren K-supermarket Förissä.

– Kun Föri muutettiin vasemman käden kierrosta oikean käden kierroksi, myynti on kolminkertaistunut. Kyllä sillä vain joku merkitys on.

Valtaosa ihmisistä on oikeakätisiä ja heille kierto vastapäivään näyttää olevan luontevaa. Vaikka kauppa olisi suunniteltu oikean vastapäivään kierrettäväksi, ei vasenkätisiä ole tarkoitus jättää paitsioon. Kauppaa voi edelleen halutessaan kiertää vasemmalta oikealle.

Mitä sitten jää käytävän vasemmalle puolelle, kuin kaikkea ei kuitenkaan voi siirtää oikealle?

– Siitä jokainen kauppa tekee omia päätöksiään, mutta näyttäisi olevan niin, että ostoslistalla olevat tuotteet ovat jatkossakin tuolla keskilattialla ja herkkutuotteet ja tuoretuotteet oikealla, Aaltonen sanoo.