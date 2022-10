Henkilöstövuokrayritys Pisara Terveyspalvelut etsii keikkalääkäreitä Porvoon terveyskeskukseen. Se lupaa reilun palkan ja sitoutumisesta lisäbonuksen.

Lääkäreistä ja etenkin keikkalääkäreistä on pulaa, mikä näkyy palkoissa. Henkilöstövuokrayritys Pisara Terveyspalvelut etsii keikkalääkäreitä Porvoon terveyskeskukseen ja lupaa 12 500 euron kuukausipalkan.

Työt kestävät kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen. Työtä tehdään arkipäisinä kello 8 ja 18 välillä. Jos hakija sitoutuu tehtäväänsä vähintään kolmeksi kuukaudeksi, hän saa vielä 1 500 euron bonuksen.

Koska työssä ei olla koko vuotta, palkkaan on jyvitetty yhdeksän prosentin lomarahakorvaus. Sen osuus on 1 125 euroa kuukaudessa.

Palkka on selvästi terveyskeskuslääkäreille yleensä maksettavaa korvausta suurempi. Lääkäriliitto kertoo verkkosivuillaan, että kaksi vuotta sitten lääkärien säännöllisen työajan mediaanipalkka oli noin 6 725 euroa kuukaudessa. Yksityisissä yrityksissä palkat olivat noin tuhat euroa tätä suuremmat ja kunnissa noin 200 euroa matalammat.

Pisara Terveyspalveluissa korkeaa palkkaa perustellaan sillä, että raha houkuttelee. Yhtiön toimitusjohtaja Ismahan Daud kertoo, että palkka riippuu rekrytointiväylästä.

– On yleistä, että vuokrafirmojen palkat ovat korkeammat kuin terveyskeskusten palkat.

Hyvää korvausta selittää myös se, että lääkärit halutaan töihin nopeasti – mieluusti jo marraskuussa – ja keikka kestää näillä näkymin vain puoli vuotta.

Pisara toimii työnantajana eli maksaa palkan ja työnantajamaksut. Daud kertoo, että työskentely ei vaadi mitään y-tunnusta tai kevytyrittäjyyttä.

Kyseistä keikkatyötä on tarjottu muun muassa Duunitorin ja useiden sosiaalisen median kanavien kautta. Hakemuksia päteviltä lääkäreiltä on Daudin mukaan tullut riittävästi ja haastattelut on meneillään. Hakijoiden joukossa on sekä äskettäin valmistuneita ja myös niitä, joille työkokemusta on karttunut useita vuosia.

Porvoon kaupunki on kääntynyt vuokratyöyritysten puoleen ja kilpailuttanut niitä yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Porvoon lääkäripalveluista vastaava johtava lääkäri Susanna Varilo kertoo, että jatkoon valittujen yritysten kanssa laaditut sopimukset ovat ”viittä vaille valmiit”.

Alun perin oli tarkoitus, että uudet lääkärit voisivat aloittaa jo marraskuun alussa, mutta Varilon mukaan päätöksenteko on viivästynyt jonkin verran ja valitusaika on vielä kesken. Nyt näyttää siltä, että lääkärit pääsisivät tarttumaan toimeen noin kuukauden päästä.

Varilo myöntää, että keikkalääkäreille tarjottu 12 500 euron palkka on korkea. Tällaisista summista kuitenkin puhutaan sijaisia rekrytoitaessa.

– Kyllä hintataso alkaa olla tuota luokkaa. Näin se vain on, hän sanoo.

Rekrytointi liittyy tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan ja kunnat ovat saaneet sitä varten rahoitusta.

Lääkäritilanne on Porvoossa Varilon mukaan aika hyvä, mutta sijaisista on pulaa. Heitä tarvitaan aina, sillä lääkäreille tulee poissaoloja muun muassa erikoistumisjaksoilta, osa-aikatyöstä, vanhempainvapaista ja toki sairastumisistakin.

Määräaikaista rekrytointitarvetta selittää se, että nyt keikkalääkäreitä tarvitaan purkamaan ruuhkaa. Jonoja on ollut ennenkin, mutta tilanne on pahentunut koronapandemian vuoksi.

Uusien lääkäreiden on tarkoitus työskennellä kiirevastaanotolla. Se ruuhkautuu, koska kiireettömään hoitoon on kehnosti aikoja ja ihmiset tulevat kiireettömienkin vaivojensa kanssa päivystykseen.

– Pyrimme parantamaan hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta ja lyhentämään jonoja. Tarkoitus on saada enemmän nykyistä henkilökuntaa hoitamaan pitkäaikaissairaita, Varilo sanoo.

Hän lisää, että jatkuvuus olisi erittäin tärkeää perushoidossa. Sen ja saatavuuden parantaminen ovat myös yksi keskeinen sosiaali- ja terveyskeskusten tulevaisuuden ohjelman tavoite.

Porvoo tarvitsisi Varilon mukaan näihin jononpurkutalkoisiin neljä lääkäriä ja lisäksi neljä hoitajaa. Muilla yhteiseen hankkeeseen osallistuvilla kunnilla on omat tarpeensa.