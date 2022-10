Taloussanomat poimi Tilastokeskukselta lähes 200 ammatin kuukausittaiset kokonaisansiot.

Toimitusjohtajat komeilevat tuloillaan Taloussanomien ansioselvityksen kärjessä. Erityisesti yksityisen sektorin tilastoluokka ”toimitus- ja pääjohtajat” erottuu muista ammattiryhmistä. Tässä ryhmässä keskimääräinen (mediaani) kokonaisansio nousee reilusti yli 10 000 euron kuukaudessa. Tilaston kärjessä ovat muutenkin erilaiset johtajat kaikilla eri sektoreilla, niin yksityisellä kuin kuntasektorilla ja valtiollakin.

Jutun lopusta näet jättitaulukon, jossa ovat kaikki Suomen kuukausipalkkaiset ammatit

Suurimmat kokonaisansiot

Taloussanomien keräämät tilastot kattavat noin 1,4 miljoonan palkansaajan ansiot Suomessa.

Mukaan laskettiin tuoreimmat tilastoidut kokoaikaisten kuukausipalkkaisten mediaaniansiot vuodelta 2020. Luvut ovat mediaaniansioita ja sisältävät kaiken verotettavan ansion: palkat, lisät ja ylityöt, mutteivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita.

Tilastossa ovat julkisen sektorin osalta kaikki, mutta yksityisen sektorin osalta vain yli viiden hengen yrityksissä työskentelevät palkansaajat. Tilaston ulkopuolelle jäävät lisäksi yksityisen sektorin yritysten ylimmät johtajat.

Tilaston pienimmät bruttoansiot löytyvät maataloudesta: Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät tienaavat yksityisellä sektorilla lisineen alle 2 000 euroa kuukaudessa. Myös iso erilaisten siivoojien ammattiryhmä jää ansioissaan alle 2 000 euron. Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojia on kaikilla sektoreilla yhteensä yli 40 000, mutta kunnilla ja erityisesti valtiolla he tienaavat kuitenkin lisineen ja mediaanina selvästi yli 2 000 euroa kuukaudessa.

Pienimmät kokonaisansiot

Yksityisen sektorin kaikkien ammattien mediaaniansio on kuukaudessa 3 303 euroa. Valtiolla sama luku on selvästi suurempi: 3 850 euroa. Kunnalla puolestaan kokonaisansio on yksityistäkin sektoria pienempi: lisineen 2 960 euroa kuukaudessa.

Kunta-alan suurimmat ammattiryhmät, eli lähi-, sairaan- ja muut hoitajat tienaavat lähelle keskiarvoa: keskimäärin 2 700–3 100 euroa kuukaudessa.

Katso alta oman ammattisi mediaaniansiot. Voit syöttää ammattinimikkeesi tai sen osan hakukenttään, niin näet ansiot helposti. Aivan kaikilta sektoreilta kaikkia ammatteja ei löydy tietosuojasyistä.