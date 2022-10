Tältä näyttää maailman suurin risteilijä, jota rakennetaan Turussa

Icon of the Seas -aluksen on arvioitu maksavan jopa kaksi miljardia euroa.

Turussa rakentuva Icon of the Seas aloittaa liikennöinnin Karibialla alkuvuodesta 2024.

Ensimmäiset yksityiskohdat Meyerin Turun telakalla rakennettavasta loistoristeilijästä, Icon of the Seas -aluksesta paljastettiin torstaina.

Aluksen tilaaja, norjalais-yhdysvaltalainen Royal Caribbean Cruises Ltd. julkaisi aluksesta videon sekä tukun havainnekuvia. Aluksen kerrotaan olevan maailman suurin risteilijä ja aloittavan liikennöinnin Karibialla alkuvuodesta 2024.

Icon of the Seas -aluksella on mittaa 365 metriä.

Yhtiö kertoo lisänneensä erikokoisten perhehuoneiden määrää verrattuna aiempiin risteilijöihin.

Yhtiö on tilannut Meyerilta yhteensä kolme Icon-sarjan alusta, joista ensimmäinen, nyt kyseessä oleva Icon of the Seas on tarkoitus toimittaa tilaajalle loppuvuodesta 2023. Toisen on määrä valmistua 2025 ja kolmannen 2026.

Icon of the Seas -aluksen tuotanto aloitettiin Turussa kesäkuussa 2021. Sen pituus on 365 metriä, ja siihen mahtuu noin 5600 matkustajaa ja yli 2300 miehistön jäsentä. Alus kulkee nesteytetyllä maakaasulla eli LNG:llä, jota on käytetty myös aiemmista Meyerin valmistamissa risteilijöissä.

Kenties näkyvin laivan erikoisuuksista on Thrill island -vesipuisto, joka on yhtiön mukaan ensimmäinen risteilijälle tehty vesipuisto. Se käsittää kuusi erilaista vesiliukumäkeä.

Vesipuistossa on kuusi erilaista liukumäkeä.

Rohkeimmat pääsevät lisäksi kiipeilemään aluksen laidalla 47 metriä merenpinnan yläpuolella, luonnollisesti turvaköysien varassa.

– Yhtäkkiä lattia katoaa, ja joudut liukumaan eteenpäin, esittelyvideolla kerrotaan.

Rohkeimmat risteilyvieraat astuvat alukselta ”tyhjyyteen”.

Muita laivan aktiviteetteja ovat muun muassa minigolf, seinäkiipeily ja sisäsurffaus. Yhtiö mainostaa, että laivalla on kaikkien aikojen suurin risteilyaluksen uima-allas. Muita altaita on useita eri kansilla.

Royal baarin -altaalta on suora näkyvyys merelle.

Oma hieno yksityiskohtansa on 673 lasipaneelista rakennettu Aqua dome, jossa voi päivällä viettää aikaa lounge-tyyppisesti rentoutuen ja joka muuntuu illalla suureksi teatteriksi.

Aqua domeen voidaan loihtia jää luisteluesityksiä varten.

Lapsiperheitä houkutellaan alukselle kolmella kannella sijaitsevalla perhealueella, josta löytyy muun muassa lasten vesipuisto, karuselli, leikkipaikkoja ja ravintoloita.

Erityyppisiä ravintoloita on lukuisia.

Yhtiö kertoo halunneensa alukseen viidesosan enemmän puita kuin aiempiin laivoihin.

Aluksen hintaa ei ole kerrottu virallisesti, mutta yhdysvaltalainen Bloomberg on arvioinut kunkin Icon-aluksen hinnaksi jopa kaksi miljardia dollaria (noin 2,4 miljardia euroa).

Ensimmäisenä kuvien julkistuksesta kertoivat Turun Sanomat ja Åbo Underrätelser.