Onko asuntosi A-, B- vai C-luokan alueella? Pankki pani alueet arvojärjestykseen

Hypo on pannut Suomen kunnat ja viiden suuren kaupungin postinumeroalueet arvojärjestykseen. Helsinki ja Tampere yltävät AA-luokkaan, mutta suuri osa kunnista saa riskiluokituksen.

Asuntoluototukseen erikoistunut Suomen Hypoteekkiyhdistys (Hypo) on luokitellut asuinalueet sen mukaan, millaiset kuntien asuntomarkkinoiden riskit ja asuntojen odotettu arvonkehitys ovat.

Hypo käyttää kansainvälisten luottoluokittajien asteikkoa AAA-luokasta D-luokkaan. Mitä parempi luokitus on, sitä edullisemmin asukkaat saavat asuntolainaa ja taloyhtiöt remonttiluottoa.

Aiemminkin Hypo on tehnyt vastaavan katsauksen, ja perjantaina julkaistu tarkastelu on kolmas päivitys. Tampere nousi ensimmäistä kertaa AA-luokkaan Helsingin rinnalle. Muut kaupungit tai kunnat eivät kyseiseen luokitukseen yltäneet.

Esimerkiksi Turun, Oulun ja Kuopion luokitus oli A. A-luokituksen saivat uusina Hyvinkää, Kauniainen, Kuopio, Nokia, Nurmijärvi, Raisio, Rusko ja Tuusula. Kyseiseen luokkaan sijoittui nyt 22 kuntaa, mikä on kuusi enemmän kuin edellisessä arviossa.

54 kunnan luokitus nousi yhdellä pykälällä. Toisaalta 35 kunnan luokitus aleni.

Useimpien maaseudun kuntien tilanne ei ole juuri kohentunut, vaikka koronapandemian puhjettua muutto pois kasvukeskuksista yleistyi, kun ihmiset kaipasivat lisää tilaa.

Hypon ekonomisti Juho Keskinen sanoo, että heikoimpien kuntien tilanne ei näytä kovin valoisalta.

– Koronapandemia on antanut poikkeuksellista tukea, ja aiemmin korot olivat vielä matalalla. Siitä huolimatta eriytyminen on jatkunut, hän sanoo.

CCC-luokkaan Hypo sijoitti 87 kuntaa. Vielä heikompaan CC-luokkaan päätyi kolme kuntaa: Kyyjärvi, Rääkkylä ja Hyrynsalmi. D-luokitusta Hypo ei antanut yhdellekään kunnalle.

Tällä kertaa Hypo perkasi aiempaa tarkemmin eli kaupunginosittain pääkaupunkiseutua, Tamperetta ja Turkua. Postinumeroalueista parhaiten menestyy Helsingin keskusta. Tampereella korkeimpaan luokitukseen yltävät Tampere Keskus ja Kaleva, Turussa Moikoinen-Pikisaari.

Kaupungeista löytyy myös BB-alueita. Tämän luokituksen saa Vantaalla Petikon, Tampereella Myllypuro-Kalkun ja Turussa Huhkola-Lauste-Vaalan alueet.

– Heikoinkin alue hyvän luokituksen saavalla kaupunkialueella on tyypillisesti parempi kuin keskimääräinen kunta-alue Suomessa, Keskinen huomauttaa.

Hän perustelee tätä sillä, että koko kaupungin hyvät näkymät heijastuvat heikommillekin alueille esimerkiksi kuntatalouden kautta.

Suosituilla alueilla asunnot ovat keskimääräistä kalliimpia, mutta pelkästään asuntojen hinnat eivät takaa hyvää luottoluokitusta. Keskeistä on rakennusten kunto ja lämmitystapa. Sähkö- ja öljylämmitteisten kiinteistöjen alueilla kehitys voi kirpaista.

Hypo painottaa elinvoimaisuuden näkymiä.

– Yritämme katsoa vähän 10–20 vuoden päähän eli miettiä tilannetta asuntolainan lyhennysajalta.

Koska yleensä asunto on lainan vakuutena, luotottajan näkökulmasta on keskeistä, että vakuuden arvo säilyy. Olennaista on alueen elinvoima.

Etenkin CCC-luokan kasvu huolettaa Keskistä. Hän muistuttaa, että kunnat saivat valtiolta tukea korona-aikana. Tilastokeskus on ennakoinut, että joillain alueilla väestö vähenee yli viidenneksen vuoteen 2040 mennessä.

Keskinen miettii, miten heikoimpien alueiden asuntomarkkinoille mahtaa käydä, kun sota ja korkojen nousu vaikuttavat täydellä tehollaan. Silti hän ei silti suinkaan tyrmää asumista tai muuttamista kehnon luokituksen saaneelle paikkakunnalle.

– Jos jollain alueella viihtyy, ei tarkoita, etteikö sellaista ratkaisua voisi tehdä. Keskeistä on, että hyväksyy ja ymmärtää tilanteen.

Hypo on keskittynyt asuntoluottojen myöntämiseen kasvukeskuksissa.