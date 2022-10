Suomessa on alue, jonne ei ole rakennettu tuulivoimaa – mutta kuka siihen onkaan syyllinen?

Puolustusvoimat ja kantaverkkoyhtiö Fingrid tuntuvat olevan eri linjoilla siitä, mikä on Itä-Suomen tuulivoimatyhjiön perussyy.

Tuulimyllyjä Porissa, jonka edustalla on suuri Tahkoluodon merituulipuisto. Lisää on suunnitteilla.

Tuulivoimaa rakennetaan nyt Suomessa ennätystahtia. Voimaloiden kapasiteetti on nyt 4600 megawattia ja kolmen vuoden päästä ollaan arvioiden mukaan jo 10 000 megawatissa.

Suuri osa uudesta tuulivoimasta keskittyy Suomen länsirannikolle, missä voimaloita on runsaasti jo ennestään.

Suomen ensimmäinen tuulipuisto avattiin Korsnäsiin Pohjanmaalle kolmisenkymmentä vuotta sitten. Tämän jälkeen tuulivoimaloita on noussut länsirannikolle kuin sieniä sateella, etenkin vuoden 2014 jälkeen.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuu peräti 39 prosenttia Suomen tuulivoimaloista.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan voimaloiden keskittyminen aiheuttaa ongelmia nykyisen kantaverkon kantokyvylle. Etenkin häiriötilanteissa voidaan olla äärirajoilla jo lähivuosina.

Samaan aikaan Itä-Suomessa sähköä jauhavat tuulimyllyt ovat harvinainen näky, vaikka alueen kunnille voimaloiden tuomat kiinteistöverotuotot kelpaisivat.

Pitkään selityksenä on pidetty sitä, että Itä-Suomen tuulivoimalat häiritsevät Puolustusvoimien aluevalvontatutkien toimintaa synnyttämällä katvealueita.

Puolustusvoimien mukaan sen Itä-Suomeen myöntämiä lupia ei ole kuitenkaan hyödynnetty täysimääräisesti.

Insinööri Jussi Karhila Pääesikunnasta kertoo, että Puolustusvoimien puolesta Itä-Suomeen saisi rakentaa jopa 600 tuulivoimalaa. Myönteisiä lausuntoja on annettu 44 hankkeesta.

Hänen arvionsa mukaan Itä-Suomeen aletaan rakentaa uusia tuulivoimaloita vasta sen jälkeen kun Fingrid on vahvistanut siellä nykyistä kantaverkkoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt yhdessä puolustusministeriön kanssa, miksi suuri osa Manner-Suomen tuulivoimahankkeista ei etene rakentamisvaiheeseen, vaikka Puolustusvoimilta olisi saatu myönteinen lausunto.

Konsulttiyritys FCG Finnish Consulting Groupin lokakuun alussa julkaiseman selvityksen mukaan Itä-Suomessa hankkeet odottavat investointeja kantaverkkoon ja muuhun infrastruktuuriin.

Fingrid ei jaa tätä näkemystä, vaan sen mukaan tuulivoimayhtiöt kertovat ennemminkin ongelmista Puolustusvoimien tutkien kanssa.

FCG:n selvityksen mukaan voimaloiden esteenä ovat myös suuret järvialueet. Muut syyt liittyvät luontoarvoihin, lintujen ja susien reviirien suojelemiseen, asukkaiden ja poliitikkojen vastustukseen sekä kilpailutilanteeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö ja ympäristöministeriö ovat asettaneet selvitysmiehen tutkimaan Itä-Suomen tuulivoimarakentamisen lisäämistä. Hän on kenraaliluutnantti evp. Arto Räty, joka on istunut aiemmin myös energiayhtiö Fortumin johtoryhmässä.

Rädyn mukaan työ on vasta alkuvaiheissa, joten tuloksista ei ole juuri kommentoitavaa.

– Yksi rajoittava tekijä on Puolustusvoimien tarpeet Itä-Suomessa, ja toinen on luontoon liittyvät kysymykset, Räty sanoo.

Valmista pitäisi olla tammikuun loppuun mennessä.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen korostaa, että Puolustusvoimien lausunnoilla on merkitystä.

– Meidän käsityksemme on se, että Itä-Suomeen tulee edelleen enemmän kielteisiä lausuntoja kuin Länsi-Suomeen, vaikka myönteisiä olisi nyt tullut aiempaa enemmän, Mikkonen sanoo.

Mikkosen mukaan tilanne on hankalin Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi Etelä-Karjalan maakuntaliiton tuulivoimaselvityksessä ilmeni, että 23:sta tuulivoimalle sopivaksi katsotusta alueesta Puolustusvoimat hyväksyi vain yhden.

– Uusissa tuulivoimahankkeissa pyydetään ensimmäisenä Puolustusvoimien lausuntoa. Tätä ennen ei välttämättä tehdä edes maanvuokrasopimuksia.

Jos Puolustusvoimien kanta on kielteinen, hanke raukeaa. Tuulivoimahankkeissa menee 6–8 vuotta ennen kuin päästään rakentamisvaiheeseen.

– Voi olla hankkeita, jotka ovat saaneet Puolustusvoimilta myönteisen lausunnon, mutta niitä ei vielä näy julkisissa tiedoissa.

Aiemmin Länsi-Suomi katsottiin tuulivoimalla sopivammaksi tuuliolosuhteiden takia, mutta Mikkosen mukaan nykyiset korkeat tuulivoimalat sopivat myös metsäiseen Itä-Suomeen.

– Länsirannikolla tuuli riittävästi niille voimaloille, mitä rakennettiin vielä kymmenen vuotta sitten. Mutta nykyisin voimalat käynnistyvät myös heikommalla tuulella, Mikkonen sanoo.

– Tällä hetkellä rakennettaville voimaloille löytyy jokaisesta Suomen kunnasta riittävän hyvätuulinen paikka. Kysymys on sitten muista tekijöistä, kuten ympäristöstä ja asutuksesta sekä Puolustusvoimien kannasta hankkeeseen.

Kantaverkon osalta yhteydet ovat paremmat Länsi-Suomessa, mutta Fingrid on luvannut vahvistaa myös Itä-Suomen yhteyksiä, mikäli tuulipuistoja aletaan suunnitella sinne laajemmin.

Fingridin yksikönpäällikön Petri Parviaisen mukaan Fingrid on vain odotellut Itä-Suomen tuulivoimahankkeiden käynnistymistä. Tuulivoiman hajauttaminen olisi myös kantaverkkoyhtiön ja sähköjärjestelmän kannalta hyväksi.

Parviaisen mukaan Itä-Suomen voimalahankkeiden jarruna ovat nimenomaan olleet Puolustusvoimien aluevalvontatutkat.

– Meillä on maakuntakaavoissa ollut kymmeniä vuosia 400 kilovoltin johtoreitit valmiina eli valmiudet ovat olemassa, jos siellä olisi hankkeita, Parviainen sanoo.

– Tällä hetkellä valtatie viitosen itäpuolella ei ole kuitenkaan tuulivoimahankkeita. Olemme täällä odottavalla kannalla ja valmiina starttaamaan välittömästi, kun oikeaa tarvetta tulee.

Hänen mukaansa 400 kilovoltin johdon rakentaminen kestää keskimäärin seitsemän vuotta. Itse rakentaminen ei kestä kuin pari vuotta, mutta muu aika menee muun muassa lupaprosesseihin ja maapohjan lunastamiseen.

Pohjois-Karjalassa ei ole ollut tähän mennessä yhtäkään tuulivoimapuistoa. Nyt sellainen on suunnitteilla.

OX2-yrityksen Liperiin kaavailema Korpivaaran 60 megawatin tuulipuisto sisältää yhdeksän tuulivoimalaa. Hankkeen osayleiskaava on tarkoitus saada Liperin kunnan käsittelyyn ensi vuoden aikana.

Projektipäällikkö Hanna Herkkolan mukaan alueen läpäisee Fingridin voimalinja, joten verkkoyhteydet eivät tuottaneet ongelmaa.

Korpivaarassa on jo voimassa olevat rakennusluvat neljälle voimalalle. Puolustusvoimat on aiemmin näyttänyt tälle vihreää valoa, mutta nyt suunnitteilla on laajempi kokonaisuus.

– Neuvottelut Puolustusvoimien kanssa ovat kesken. Katsotaan mihin tulokseen päädytään, sanoo Herkkola.