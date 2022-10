Omakotitalojen kauppa on hidastunut tuntuvasti useissa maakunnissa. Myös hinnat ovat tulleet alas.

Pientalokiinteistöjen hintakehitys on kulkenut eri maakunnissa eri suuntiin. Koko Suomen mittakaavassa sekä kauppojen määrät että hinnat ovat tulleet alaspäin.

Pientalojen hinnat ovat useissa maakunnissa pudonneet reilusti viime vuoteen verrattuna, selviää Maanmittauslaitoksen tilastoista. Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa asemakaava-alueella sijaitsevien pientalokiinteistöjen kauppojen määrä on pudonnut yli 20 prosenttia, ja Kymenlaaksossa jopa 35 prosenttia.

Kaikkiaan asemakaava-alueella sijaitsevien pientalokiinteistöjen myyntimäärät ovat pudonneet Suomessa lähes 17 prosenttia.

Omakotitalojen myyntimäärät ovat pudonneet voimakkaasti myös haja-asutusalueilla viime vuoteen verrattuna.

– Monet tekijät ovat varmasti vaikuttaneet muutoksiin, sanoo rekisteripäällikkö Saara Saari Maanmittauslaitoksesta.

Hänen mukaansa kaksi edellistä vuotta ovat olleet kiinteistökaupassa poikkeuksellisen vilkkaita. Korona-aika lisäsi mökkien ja omakotitalojen kauppaa.

– Kauppahinta on yleensä kehittynyt aika tasaisesti, mutta vuosien 2020 ja 2021 kohdalla näkyy tilastoissa selvä pyrähdys ylöspäin, Saari kertoo.

– Nyt ollaan palattu noin vuoden 2019 tasolle.

Tänä vuonna hintoja ja myyntimääriä painavat todennäköisesti alas monet syyt.

– Inflaatio on ollut aika hurjaa, ja siitä johtuen myös korot ovat nousseet. Aiemmin ollaan totuttu siihen, että rahoituksen hinta on matalalla, nyt se on noussut, Saari listaa.

Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin perusteella ihmisten luottamus talouteen on myös ennätyksellisen matalalla.

Lue lisää: Kuluttajien luottamus talouteen syöksyi ennätyksellisen matalaksi

– Ihmiset varmasti harkitsevat näitä asioita vähän tarkemmin. Asunnonosto on aika iso päätös, Saari arvioi.

Kiinteistökauppojen määrien ja hintojen kehityksessä on suuriakin eroja. Esimerkiksi Kainuussa asemakaava-alueella sijaitsevien pientalokiinteistöjen hinnat ja myyntimäärät ovat pudonneet viime vuoden tammi–syyskuuhun verrattuna noin 20 prosenttia.

Toisaalta taas Keski-Pohjanmaalla asemakaava-alueella myytyjen pientalojen määrä on kasvanut jopa 31 prosenttia ja hinnatkin ovat nousseet lähes 9 prosenttia.

– Kauppojen kappalemäärä on Kainuussa aika pieni, joten se vaikuttaa otantaan, selittää Saari.

Kun kauppojen määrä on alle 200, yksittäisenkin kauppojen hinnat voivat heilauttaa tilastollisia keskilukuja.

Lue lisää: Tilastot julki: Näin paljon omakotitalo maksaa keskimäärin eri kaupungeissa

Lue lisää: Katso, miten asuntojen hintojen on käynyt alueellasi – jopa liki 60 prosentin pomppuja

Lue lisää: Näillä hakusanoilla suomalaiset etsivät nyt asuntoja – joukossa yksi yllättäjä