Pitääkö joulusauna jättää väliin, koska Olkiluoto 3 viivästyy?

Olkiluoto 3:n turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen korjaukset myöhästyttävät yksikön sähköntuotantoa. Uhkaako tämä sähkön saatavuutta jouluna?

Ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima (TVO) ilmoitti keskiviikkona, että Olkiluoto 3 otetaan säännölliseen sähköntuotantoon vasta joulun jälkeen.

Ydinvoimayksikön täyden tehon sähköntuotannon on määrä alkaa 27. joulukuuta, kun aikataulu aikaisemmin oli 14. joulukuuta.

Tämän myötä Suomen sähkönkulutus uhkaa talvikeleillä ylittää selvästi kotimaisen sähköntuotannon ja jättää paljon epävarman tuonnin varaan.

Merkitseekö tämä sitä, että jouluna suomalaisten pitää tinkiä joulusaunasta sekä kinkunpaistosta? Lisääntyykö myös sähkökatkojen vaara, mistä kantaverkkoyhtiö Fingrid on varoittanut?

Energiaviraston johtajalla Antti Paanasella on lohdullista kerrottavaa. Vaikka joulun aikaan kotitalouksien sähkönkulutus on tavallista suurempaa, on teollisuudessa tilanne päinvastoin.

– Joulunpyhinä sähkön kulutus on vähäisempää, kun teollisuus ja yritykset ovat joululomalla, Paananen sanoo.

Piparien paistaminen on monessa kodissa osa jouluvalmisteluja.

Kaikki riippuu kuitenkin paljolti säästä. Vaikka yleensä toivotaan valkeaa joulua, olisi kireä pakkassää energiankulutuksen kannalta hankala tilanne. Kovalla pakkasella yleensä tuulee myös vähemmän, mikä rokottaisi tuulivoiman tuotantoa.

Paanasen mukaan on kuitenkin vaikea sanoa, olisiko tällöin tarvetta turvautua sähkökatkoihin. Joulunpyhiä kriittisempi tilanne olisi ennen joulua.

– Jos joulukuussa on kylmää ja pakkasia on koko maassa eikä tuulivoimaa ole saatavilla, ollaan tiukemmassa tilanteessa.

Jos sama kylmä sää vallitsisi myös Ruotsissa, menisi sielläkin sähköä paljon kulutukseen ja tuonti Suomeen olisi vähäisempää.

Tilanne olisi sen sijaan paremmin hallittavissa, jos sää on lauhaa eikä energiaa mene niin paljon lämmitykseen ja lisäksi sattuu vielä tuulemaan.

Paananen muistuttaa, että Olkiluoto 3:n koekäyttö jatkuu jo marraskuun puolivälissä. TVO:n tämänhetkisen tuotantoennusteen mukaan yksikköä ajettaisiin ennen joulua ja joulunpyhinä verkkoon taas lähes täydellä teholla.

TVO:n mukaan tämä edellyttää kuitenkin sitä, että turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen korjaukset etenevät suunnitellusti.

Kinkun paistaminen kannattaa ajoittaa sellaiseen hetkeen, kun useita muita sähkölaitteita ei ole käytössä.

Fingrid maltillisti lokakuun alussa arviotaan tulevan talven kulutushuipusta. Taustalla on suomalaisten intoutuminen sähkönsäästötalkoisiin. Uusi arvio sähkön käytön kulutushuipusta on 14 400 megawattia, mikä on 700 megawattia aikaisempaa pienempi luku.

Kotimaisella tuotannolla pystytään kattamaan arviolta enimmillään 12 900 megawattia ja loppu on katettava tuonnilla. Ennusteessa on jo sisällä Olkiluoto 3 sekä Fortumin Meri-Porin voimala, jonka käynnistymisestä ei ole vielä tietoa.

Lue lisää: Uhkana vielä jyrkempi sähkön­hinnan nousu – asian­tuntijat avaavat, mitä Olki­luodon vauriosta voi seurata

Sähkön säästöllä ja käytön ajoittamisella voi olla Fingridin mukaan ratkaiseva merkitys sähköpulatilanteiden ehkäisemisessä.

Fingrid on varoittanut jo aikaisempinakin vuosina kireän pakkassään aiheuttavan mahdollisesti sähköpulaa. Tilanteesta on kuitenkin aina selvitty.

Sähkökiukaiden ja sähköuunien samanaikainen käyttö useissa suomalaiskodeissa voi aiheuttaa sähkön kulutuspiikin.

Vaikka varsinaista sähköpulaa ei jouluna olisikaan, voi kuluttaja myös omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen, ettei tilanne kärjistyisi.

Motivan asiantuntijan Päivi Suur-Uskin mukaan varsinkin sähköuunien käyttö ja sähkösaunan lämmittäminen aiheuttavat joulun aatonaaton ja aaton kulutuspiikin.

Jouluaaton perinteisiin kuuluu monella saunominen, ja samaan aikaan laatikot voivat olla vielä uunissa. Sähkönkulutus on tällöin yllättävän suurta.

– Puoli miljoonaa sähköuunia kahden kilowatin teholla on yhteensä tuhat megawattia. Puoli miljoonaa sähkösaunaa kuuden kilowatin teholla on 3 000 megawattia, Suur-Uski toteaa.

Yleensä nämä sattuvat vielä päällekkäin tai ainakin hyvin lähelle toisiaan.

Nykyaikaiset jouluvalot eivät ole hurjia sähkösyöppöjä.

– Ei ole poissuljettua, että jouluaattona on sähköuuni päällä ja kiuas lämpenemässä, Suur-Uski sanoo.

Hän pohtii, onko kaikkien suomalaisten pakko käydä tänä jouluaattona saunassa eikä ainakaan yhtä aikaa.

– Nämä ovat haasteellisia kysymyksiä.

Sen sijaan jouluvaloja ei ole syytä sammutella sähkönkulutuksen takia, sillä nykyiset valot eivät ole energiasyöppöjä.

– Kaksi miljoonaa kymmenen watin jouluvaloa on yhteensä vain 20 megawattia, Suur-Uski sanoo.