Kaisan perhe säästää jo nyt kaikesta, ja kohta sähkölasku moninkertaistuu – ”Sauna ei lämpiä enää ollenkaan”

Kaisan perhe säästää jo lähes kaikesta. Lasten harrastuksista ei ole kuitenkaan haluttu karsia.

Perheen käytettävissä olevat varat ovat vähentyneet selvästi viime keväästä, arvioi kahden lapsen äiti ”Kaisa” (nimi muutettu).

Kaisa on työskennellyt opettajana, mutta hänellä ei ole vakituista työpaikkaa. Viime kevääseen verrattuna hänen tulonsa ovat pudonneet, kun työtunteja on ollut tarjolla entistä vähemmän.

Ja samaan aikaan ovat nousseet hinnat. Käynnit ravintoloissa ja kahviloissa ovat saaneet jäädä, sillä perhe joutuu suunnittelemaan ruokaostoksensa tarkkaan.

– Ruoan hinta on kallistunut, sen huomaa kauppalaskuista, Kaisa toteaa.

Perhe pyrkii ostamaan ruokansa tarjouksista ja välttää kalliimpia aineksia.

– Olemme jättäneet kalan vähemmäksi, ja ostamme sen sijaan muuta. Kasvisruokaakin on ostettu, koska se on edullisempaa. Esimerkiksi soijarouhetta ja tofua. Lihat ovat kalliimpia, niitä ei ole ostettu kuin satunnaisesti jauhelihaa ja broileria. Ennen ostimme esimerkiksi avokadoja, mutta nyt kalliimmat hedelmät on jätetty ostamatta.

Sähkönkulutus huolestuttaa Kaisaa, sillä nykyinen edullinen määräaikainen sähkösopimus on päättymässä marraskuussa.

– Eli ensi kuussa vaihdetaan kalliimpaan sopimukseen.

– Meillä on onneksi omakotitalossa maalämpö, mutta jos vaarana on se, että sähkölasku kuusinkertaistuu, kyllä se silloin vaikuttaa kulutukseen huomattavasti, hän sanoo.

– Sauna ei lämpiä enää ollenkaan, päätettiin ettei sitä käytetä talvikautena. Katsotaan, miten se näkyy sähkölaskussa.

Todennäköisesti seuraavaksi taloon tehdään pörssisähkösopimus.

– Siihen varmaan siirrytään. Siinä voi käytön ajankohdilla vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen.

Kaisa on puuttunut myös tyttärensä kulutustapoihin.

– Farkkumuoti vaihtuu, mutta nyt on sanottu, että nyt pitää olla sellaiset, joilla pärjää pidempään kuin yhden vuoden. Kirpparillakin on käyty, ja sieltä löytyy ihan hyviä vaatteita, Kaisa toteaa.

Perheellä on ollut tapana käydä kerran vuodessa ulkomaanmatkalla, mutta tänä vuonna se jää tekemättä. Sama koskee kotimaan hotellilomia.

– Katsotaan sitten tulevaisuudessa, että minkälaisia lomia voidaan ostaa.

Perheellä on kaksi autoa, ja Kaisan mukaan toisen auton myyminen on harkinnassa.

– Toisesta autosta on lainaa, samoin asunnosta. Ei meillä tällä hetkellä varmaan jää säästöön mitään. Sen takia olemme karsineet kaiken mahdollisen.

Lainakorkojen nousu ei välttämättä heti kaada perheen taloutta. Pankin kanssa on alustavasti puhuttu, että laina-aikaa voi pidentää, jos korot nousevat.

On kuitenkin yksi asia, josta Kaisa ole halunnut vielä tinkiä.

– Lasten harrastusmaksuja ei tietenkään ole jätetty maksamatta. Kyllä lasten pitää saada harrastaa, maksoi sähkö mitä tahansa, Kaisa sanoo.

– Eikä meidän lapsilla mitään superkalliita harrastuksia ole, ei ne pelaa jääkiekkoa tai muuta. Ihan kohtuulliset kustannukset niissä on.