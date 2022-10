Asuntosijoittaja harkitsee nyt tarkkaan asuntojen ostoja – ”Harva kohde on niin kannattava investointi kuin vuosi sitten”

Asuntosijoittaja Tellervo Uotila harkitsee nyt aiempaa paljon tarkemmin asuntojen ostoja. Miika Vuorensola sen sijaan on juuri tehnyt kaupat useammasta asunnosta.

Asuntopehtoori LKV:n perustaja ja toimitusjohtaja Miika Vuorensola on juuri tehnyt asuntokaupat useammasta asunnosta. Vuorensolan mukaan asunnot ovat menneet vuokralle hyvin.

– Ainahan investointi vähän jännittää, mutta hyvä diili kantaa hedelmää parin vuoden päästä, Vuorensola pohtii.

Vuorensolan mukaan nykyisestä tilanteesta hyötyy vuokralainen, sillä vaikka asunnon vastike ja kulut nousevat, se ei näy vielä vuokratasossa.

– Korot nousevat heti, mutta vuokrat nousevat viiveellä.

– Jos vain saan asunnon järkevään hintaan, kyllä minä sinne omat rahat laitan. Minä uskon näihin kaupunkeihin ja siihen, että vuokrataso korjaantuu.

Hän ostaa asunnot itse, mutta tekee myös yhteistyötä asiakkaittensa kanssa. Vuorensola kertoo, että lainojen nousevat korot syövät kannattavuutta.

Asuntosijoittaja Tellervo Uotila himmaa nyt asuntomarkkinoilla inflaation ja nousseiden korkojen vuoksi.

– Ainahan löytyy ostettavia asuntoja, mutta en ole ostanut niitä nyt samaa tahtia kuin viime vuosina. Katson paljon tarkemmin ja himmailen. Harva kohde on enää niin kannattava investointi kuin vaikka vuosi sitten.

Uotila kertoo, että asuntosijoittamisen kannattavuus on laskenut, sillä hoitovastikkeet, kustannukset ja korot nousevat. Vuokratuotto ei ole samalla tasolla kuin aiempina vuosina. Uotilalla on asuntoja pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Hän aikoo tarkastella asunto ja asuinalue kerrallaan vuokrahintoja.

– Korotan vuokria maltillisesti, sillä minulla on hyviä vuokralaisia ja tykkään, että he pysyvät. Tarkistan vuokria hoitovastikkeen ja markkinahinnan mukaan ja etenkin silloin, kun vuokralaiset vaihtuvat.

Sijoittaminen on pitkäjänteistä työtä.

Vuorensola ja Uotila näkevät nykyisillä markkinoilla myös mahdollisuuksia. Jos joidenkin on pakko myydä asuntoja, voi olla, ettei ostajan tarvitse maksaa niistä maksimihintaa.

– Voi olla, että hinnoista pääsee neuvottelemaan, kun jollain on tarve päästä asunnosta eroon, mutta markkinat eivät vedä. Kun molempien tarpeet kohtaavat se on win win -tilanne, Uotila kertaa.

– Jos kauppa yleisesti ottaen hidastuu, se avaa mahdollisuuksia, Vuorensola uskoo.

Hän muistuttaa, että usein on vaikea arvioida, mikä asunnon oikea arvo on.

Sijoittajat uskovat, että asuntojen tarve kaupungeissa ei katoa.

– Kun katson kasvukeskuksia, on hankala uskoa, että siellä asuntojen arvot laskisivat pitkällä aikavälillä, Vuorensola jatkaa.

Uotila muistuttaa, että kaikki sijoittaminen on nyt haastavampaa kuin aiemmin ja asuntosijoittaminen on kymmenien vuosien urakka.

– Asuntosijoittaminen on tullut paljon haastavammaksi, mutta ei osakesijoittaminenkaan ole maailman houkuttelevinta nyt. Sijoittaminen on pitkän aikajänteen hommaa, välillä on laihempia ja välillä pulskempia vuosia ja se on hyväksyttävä.

Asuntosijoittaminen ei välttämättä houkuttele kaikkia samalla tavalla kuin aiemmin.

– Velkavipua otetaan yleensä kahdenkymmenen vuoden siivuissa. Siihen periodiin mahtuu paljon. Nyt on ollut hirveän hyvä pitkä kausi ja ala on ollut houkutteleva.

Vuorensola omistaa nyt satakunta asuntoa ja on sijoittanut niihin yli 15 vuotta. Isoin osa kohteista on Tampereella, mutta kiinteistöjä on myös pääkaupunkiseudulla, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä.

Asuntojen ostohinnat voivat laskea, sillä osalla on pakko myydä asunto, vaikka markkinat eivät vedä.

Inflaation vuoksi rakennusliikkeitten paine ja kulut kasvavat. Vuorensola muistuttaa, että jos rakentaminen vähenee, kahden vuoden päästä vuokra-asunnoille voi olla vielä enemmän kysyntää. Se nostaa vuokratasoa.

– Asuntojen tarve on jatkuvaa, mutta kun rakentaminen vähenee voidaan tulla tilanteeseen, jossa asuntoja ei ole tarpeeksi. Se hyödyttää heitä, joilla on asuntoja ja jotka voivat tarjota ihmisille koteja, Uotila summaa.