"Ei uusia vaatteita, ei elokuvia, ei uimahallia, ei hoploppia, ei uusia kännyköitä...” – Helenan perhe joutuu karsimaan nyt lähes kaikesta

Maaseudulla asuva kaksilapsinen perhe on joutunut karsimaan lähes kaikesta.

Sähkön, polttoaineiden ja muiden hintojen nousu on pakottanut Helenan (nimi muutettu) kaksilapsisen perheen karsimaan lähes kaikesta.

– Ei uusia vaatteita, ei remonttia kotiin, ei kampaamoja, ei perhematkoja, ei ostospäiviä, ei elokuvia, ei uimahallia, ei hoploppia, ei uusia kodinkoneita jos hajoaa, ei uusia kännyköitä, ei lehtitilauksia. Ja iso harmi, jos joku perheestä tarvitsee lääkkeitä apteekista, Helena kertoo.

Helenan perheessä on jouduttu säätämään myös ruoasta.

– Joka kuussa kaikki rahat menevät ja loppukuu eletään niukasti. Ruokailussa on tingittävä hyvästä ruuasta, ihanista salaateista ja lasten ruokajuomasta maidosta.

Helena on ollut pitkään työttömänä, suorittaa nyt verkko-opintoja te-toimiston tuella ja hoitaa pienempää lasta kotona.

Maaseudulla omakotitalossa asuvan perheen isä käy töissä kaupungissa reilun 30 kilometrin päässä.

Polttoaineiden hintojen nousu on rajoittanut tuntuvasti perheen elämää. Perheen kustannuksia nostaa sekin, että kaupassa täytyy käydä 30 kilometrin päässä. Edes kirkon ruoka-avun hakeminen ei välttämättä kannata, sillä sinnekin on sama matka.

Silti auton käyttöä ei maaseudulla voi täysin välttää.

– On ollut pakollisia käyntejä kaupungissa ja niitä on tietysti jatkossakin, lääkärit, neuvolat, rokotukset, hammashuolto ja niin edelleen, Helena listaa.

– Nyt on jouduttu jättämään väliin lasten kerhoja sekä harrastuksia, koska ei ole varaa tankata autoa niin usein. Saamme Hope-järjestöltä harrastustukea lapsen harrastusmaksuihin, mutta nyt ei ole varaa lasta siellä edes joka kerta kuljettaa, Helena kertoo.

– Kaikista surullisinta on, että tämä on lasten lapsuusaikaa ja he toivoisivat perhematkaa tai iloisia elämyspäiviä.

Maaseudulla kustannuksia nostavat lisäksi pakolliset tienhoitomaksut sekä oman pihatien kunnossapito traktorilla.

Perhe hankkii kaiken halvalla käytettynä tai ilmaiseksi.

– Vanhojen sähkölaitteiden kanssa on sattunut läheltä piti -tulipalotilanteita, kun esimerkiksi kirpputorilta ostettu leivänpaahdin alkoi savuta, sanoo Helena.

Taloutta kiristää myös sähkön hinnan nousu. Ikävä kyllä aiempi määräaikainen sähkösopimus päättyi juuri syksyllä, joten sähkön hinta nousi kerralla noin 5 sentistä 36 senttiin kilowattitunnilta. Talossa on maalämpö, joka vie sekin paljon sähköä. Perhe on tinkinyt lämpimän veden käytöstä, sillä sekin lämmitetään sähköllä.

– Tuleva talvi pelottaa. Miten sähkölaskut maksetaan?

Helenan mukaan hallituksen pitäisi korottaa pysyvästi pienituloisten lapsilisiä, sillä nyt ne rahat kuluvat ruokaan.

– Ymmärtääkö hallitus oikein tätä tilannetta?

Hän toivoisi myös kohtuullistamista polttoaineiden, sähkön ja ruoan hintaan, sekä ruokalahjakortteja anottavaksi vaikka Kelan kautta.

– Meidän on pakko täältä maalta liikkua kaupunkiin, ja kyllä sosiaaliseen elämään pitäisi kaikilla oikeus olla, Helena sanoo.

– Täällä maaseudulla ihmiset haluaisivat kehittää yritystoimintaa, mutta ei tässä vaiheessa kannata mitään edes aloittaa.