Kommentti: Velkakriisi uhkaa Suomen valtiota vain, jos Suomen Pankki niin päättää

Korkomenojen kohoaminen rasittaa Suomenkin valtiontaloutta, mutta tuskin puoliksikaan niin raskaasti kuin näyttää, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Suomen Pankki on valtion suurin velkoja, mutta SP:n pääkonttoria vartioivat patsaat esittävät Suomen leijonaa eivätkä verokarhua.

Suomen valtion kymmenvuotinen markkinakorko on tämän vuoden kuluessa kohonnut nollan prosentin tuntumasta kolmen prosentin hujakoille.

Muutos on suhteellisen raju, ja siksi ajankohtainen ja aiheellinen kysymys kuuluu, kuinka paljon ja kuinka nopeasti valtion korkokulut kohoavat ja miten muutoin tämä vaikuttaa valtion rahoitushuoltoon ja -asemaan.

Mutta niin rajuja korkomuutokset tai muutkaan rahoitusolojen muutokset eivät sentään ole, että niistä koituisi Suomen valtiolle vakavia vaikeuksia – tai varsinkaan varteen otettavaa velkakriisin uhkaa.

Valtion velkaantumisesta ja velanhoitokulujen kasvusta on toki parempi kantaa valpasta huolta kuin heittäytyä huolettomaksi, mutta äkkinäisistä paniikkipäätelmistä ja -jarrutuksista on helposti enemmän haittaa kuin hyötyä.

Velkakriisin uhka on arvoitus

OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio on herättänyt laajahkoa huomiota varoittamalla seuraavaksi meitä uhkaavasta valtion velkakriisistä, ellei valtion velkaantumista pysäytetä.

Lyhyt mutta dramaattinen Twitter-varoitus kytkeytyi valtion kymmenvuotisen markkinakoron kolmen prosentin ylitykseen ja sisälsi linkin julkisen talouden kestävyysvajetta puivaan ketjuun.

Sen sijaan jäi epäselväksi, mikä tapahtuma tai tapahtumasarja saisi aikaan Suomen valtion velkakriisin – ja jos kriisin uhka on syntynyt kolmen prosentin korosta, miten ja miksi näin on.

Vaikka kolme prosenttia on kiistatta korkeampi korko kuin vielä vuoden alussa valtion kymmenvuotiselle velkakirjalle noteerattu nollan prosentin korko, se ei ole uskottava ennusmerkki meitä seuraavaksi uhkaavasta valtion velkakriisistä.

Vakavasti otettava velkakriisin uhka edellyttäisi, että Suomen valtion velkakirjat olisivat äkisti joutuneet eurovaltioiden velkakirjamarkkinoilla hyljeksittyyn tai edes huomattavasti aiempaa epäsuotuisampaan asemaan.

Velkakriisin uhka tai edes uhkaa enteilevä epäluulo näkyisivät Suomen valtion markkinakorkojen (ja velkakirjoihin liittyvien luottojohdannaisten) poikkeavina ja verrokkivaltioiden vastaavia noteerauksia selvästi kehnompina äkkikäänteinä.

Tällaisia erityisesti Suomen valtioon kohdistuvia velkakriisin uhkakuvia ei kuitenkaan näy euroalueen finanssimarkkinoilla.

Korkojen nousu johtuu keskuspankeista

Useimpien muiden eurovaltioiden markkinakorot ovat kohonneet vähintään yhtä paljon mutta enimmäkseen vielä enemmän ja vielä korkeammalle kuin Suomen valtion korot ovat kohonneet.

Näin ollen Suomenkin valtion markkinakorkojen kohoamisessa on ennemmin kyse euroalueen ja siinä sivussa eurovaltioidenkin yleisestä korkokehityksestä kuin mitenkään erityisesti Suomen valtioon liittyvästä huolesta saati velkakriisin uhasta.

Euroalueen ja koko muunkin maailman rahoitusmarkkinoilla liki kaikki mahdolliset korkonoteeraukset luotettavimmista valtioista riskipitoisimpiin yrityksiin ja surkeimpiin zombie-pankkeihin ovat kohonneet vuoden alun jälkeen.

Korkokäänne alkoi, laajeni ja voimistui sen jälkeen, maailman keskuspankit ryhtyivät yksi toisensa jälkeen kiristämään rahoitusoloja ensin rahaelvytystään vähentämällä ja sittemmin ohjauskorkojakin nostamalla.

Korot ovat kohonneet, koska keskuspankit ovat näin halunneet, eivät Suomen valtiota uhkaavan velkakriisin pelosta.

Euroalueen keskuspankki EKP on yksi rahahanojen kiristäjistä, ja sen toimet ovat olleet keskeinen syy Suomenkin valtion markkinakorkojen kohoamiseen.

EKP ja etenkin sitä Suomessa edustava Suomen Pankki (SP) liittyvätkin Suomen valtion rahoitusasemaan hyvin läheisesti. Suhde on paljon tiiviimpi kuin pelkän keskuspankin epäsuoran korko-ohjailun perusteella luulisi.

Velkaa omalle keskuspankille

Keskuspankin korkojen nostot vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden välityksellä valtionkin velastaan maksamiin korkoihin, mutta suhde on pelkkiä korkovaikutuksia moniulotteisempi.

Tässä kyse on meikäläisittäin läheisimmästä parista, Suomen valtiosta ja Suomen Pankista, joskin muissa euromaissa suhde on pääpiirteissään samantyyppinen.

SP on Suomen valtion kokonaan omistama keskuspankki, ja sama SP on sattumoisin myös Suomen valtion velkakirjojen suurin haltija eli valtion suurin velkoja.

Valtion ja keskuspankin välillä on toisin sanoen kaksisuuntainen omistajan ja rahoittajan suhde, jota voi pitää hyödyllisenä, haitallisena tai vaikka kyseenalaisena, mutta jolta ei voi sulkea silmiään esimerkiksi velkakriisin uhkaa puntaroidessa.

SP ei ole tarkalleen julkaissut omistamiensa velkakirjojen laatua, mutta EKP:n tuoreimpien tilastojen perusteella voi karkeasti arvella SP:n hallussa olevan mahdollisesti jopa puolet Suomen valtion liikkeessä olevista velkakirjoista.

Jos oletetaan SP:n ostaneen vain Suomen valtion velkakirjoja, ja jos lasketaan yhteen SP:n PSPP-ostojen 43 miljardia euroa ja PSPP-ostojen 26 miljardia euroa, saadaan SP:n hallussa olevien velkakirjojen arvoksi lähes 70 miljardia euroa.

Se on noin puolet Suomen valtion vajaan 140 miljardin euron velasta. Joka tapauksessa SP:n hallussa on ratkaisevan suuri osa Suomen valtion velkakirjoista.

SP:n velkojan rooli on ratkaiseva esimerkiksi siinä mielessä, että Suomen valtion on hyvin vaikea joutua velkakriisiin, ellei SP sellaista varta vasten salli – tai aiheuta.

Iso osa koroista palaa valtiolle

Korkojen kohoaminen kasvattaa Suomen valtion velanhoitokuluja, se on selvä. Mutta vähemmän selvää on, kuinka paljon ja minkä rahoitussuhteiden välityksellä.

Jos valtio olisi velkaa ja maksaisi korkojaan pelkästään aidosti ulkopuolisille velkojille, korkojenkin kohoamisesta koituvaa lisätaakkaa olisi suoraviivaista arvioida.

Mutta kun suuri osa valtion velkakirjoista on sen oman keskuspankin SP:n hallussa, tällä on oma omituinen vaikutuksensa myös valtion "lopullisiin" rahoituskuluihin.

Niin kauan kuin SP pitää velkakirjaomistuksensa edes ennallaan ja hankkii erääntyvien velkakirjojen tilalle uusia vastaavia, se on valtion suurena velkojana yhtä suuri valtion maksamien korkojen vastaanottaja.

Ja niin kauan kuin SP jatkaa voittojensa tulouttamista valtiolle maksettavina osinkoina edes entiseen tapaan, se tarkoittaa, että iso osa valtion maksamista koroista palautuu SP:n osinkoina takaisin valtion kassaan.

Tosin kuvio ei ole aivan näin yksinkertainen, sillä SP:n hallussa olevasta hillittömän suuresta velkakirjamäärästä syntyy kimuranttiin kuvioon vielä ainakin yksi kierre lisää.

Tappiot voivat pysyä piilossa

Valtion markkinakorkojen kohoaminen on merkinnyt myös SP:n hallussa olevien valtion velkakirjojen suhteellisen suurta käyvän arvon alenemaa.

Jos SP olisi liikepankki, se olisi velkakirjatappioineen jo vakavissa vaikeuksissa. Mutta SP on keskuspankki eikä liikepankki, joten se voi itse valita, miten se suhtautuu hallussaan olevien velkakirjojen arvostustappioihin.

Kyse on kuitenkin kohtalaisen isosta asiasta, sillä karkeasti arvioiden SP:n velkakirjaomistusten laskennallinen tappio on jopa pari kertaa suurempi kuin sillä on varauksia ja omaa pääomaa taseensa tappiopuskurina.

Jäänee pitkälti SP:n omaan harkintaan, kuinka avoimesti se haluaa tai tohtii tilittää velkakirjaomistustensa käyvän arvon alenemaa, mutta se voi vähin äänin kokea tarvetta varausten tai oman pääoman vahvistamiseen totuttua suuremmilla summilla.

Tällainen voittovarojen ohjaaminen taseen vahvistamiseen olisi yksi tapa hyödyntää valtiolta saatuja korkotuloja, mutta samalla se supistaisi valtiolle muuten ohjautuvia osinkoja.

Tämä tarkoittaisi, että yllä kuvattua isompi osa korkojen kohoamisesta jäisikin valtion oikeasti maksettaviksi korkomenoiksi.

Mutta tokkopa tämäkään sysäisi Suomen valtiota velkakriisiin.

Kriisi tuskin alkaisi Suomesta

Suomikaan ei ole immuuni rahoituskriiseiltä, mutta Suomen valtion ajautuminen velkakriisiin omaa syytään vaikuttaa liian kaukaa haetulta ollakseen nykyoloissa uskottava riski.

Yksi todennäköisempi riski on Suomea paljon velkaisemman eurovaltion, kuten Italian, alkuun sysäämä kriisi meille asti ulottuvine heijastushaittoineen.

Tosin sekin edellyttäisi EKP:n ja SP:n jäämistä passiivisiksi sivusta seuraajiksi ja rahoitusvakauden vaarantumisen sallimista.

Toinen Suomen oma-aloitteista velkakriisiä todennäköisempi kriisin syy voisi olla Englannin keskuspankin hiljattaista kaoottista esimerkkiä seuraava EKP:n ja SP:n yllätyspäätös niiden hallussa olevien velkakirjojen yhtäkkiä aloitettavista aggressiivisista tukkumyynneistä.

Tosin on epäselvää, miksi EKP yhtäkkiä luopuisi yli kymmenen vuotta sitten omaksumastaan eurovaltioiden viimesijaisen rahoittajan ja takaajan roolista – ja samalla sallisi koko euroalueen rahoitusvakauden vaarantua.

EKP:lla on toki myös keinot panna itsekin alulle rahoituskriisejä, jos se katsoo tarpeelliseksi kurittaa esimerkiksi jotakin EU:n talousoppeja liiaksi haastavaa hallitusta korkopiiskan avulla.

Mutta miksi edes korkopiiska alkaisi ensin viuhua juuri Suomessa, siihen on vaikea mistään löytää uskottavia vihjeitä.