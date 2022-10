Teboil-boikotti ajoi hakemaan konkurssia: "On iso pettymys, että tällainen sota pilaa kaiken"

Keuruulainen Keuroil kaatui Teboil-huoltamoiden boikottiin. Myös yleinen hintojen nousu on karkottanut asiakkaita. Yrittäjä Tuija Mehtonen arvioi, että kaikilla ei ole rahaa tankata ja ostaa pullaa samalla lailla kuin ennen.

KUN Yrittäjä Tuija Mehtonen osti miehensä Pauli Mehtosen kanssa keuruulaisen Keuroil-huoltamon vuoden 2021 alussa, suuri ulkoinen huoli yhä jylläävä koronapandemia. Sen kanssa oli kuitenkin jo alettu oppia elämään.

Pari alkoi myydä Teboilin nimissä bensaa ja dieseliä, pyörittää huoltamoa ja kahvilaa. Huoltamon yhteydessä on leipomo, jossa Tuija Mehtonen paistaa pullat ja pasteijat ja tekee kaikki muutkin tarjottavat.

– Ennen kuin Venäjä ryhtyi sotimaan, meillä meni tosi hyvin, hän kertoo.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan tilanne muuttui täysin. Kuukausien harkinnan jälkeen yritys hakeutui lopulta maanantaina konkurssiin.

” On iso pettymys, että tällainen sota pilaa kaiken.

– Ei tällaista kukaan voinut ennustaa, Mehtonen sanoo.

– Ihan toisin ajatuksin lähdimme toimintaamme. On iso pettymys, että tällainen sota pilaa kaiken, hän jatkaa.

Vielä muutama viikko Venäjän aloittaman sodan jälkeen asiakkaita riitti hyvin.

– Kolme viikkoa oli kiirettä. Ihmiset tukivat ja kävivät kovasti.

Sitten ilmapiiri muuttui. Teboilin omistaa venäläinen Lukoil, ja Suomessa alettiin boikotoida Teboil-asemia. Teboililla oli ollut paljon järjestö- ja yritysasiakkaita, mutta ne alkoivat kaikota.

Lue lisää: Teboil-boikotti laajenee kuin kulovalkea: tukku ammattiliittoja irtisanoi sopimuksensa

Lue lisää: Posti lopettaa yhteistyön Teboilin kanssa

Tankkaukset paitsi Keuroilin bensapumpuilla myös D-pisteellä ovat harventuneet, kun toimijat ovat siirtyneet muualle.

– Kun tankkausasiakkaita käy vähemmän, myös sisälle ostamaan tulevia asiakkaita on vähemmän.

Sota heijastuu muutakin kautta. Bensiinin ja muiden polttoaineiden hinnat ovat nousseet rajusti, ja muutkin kuluttajahinnat ovat harpanneet.

– Ihmisillä ei välttämättä ole rahaa tankata ja ostaa pullaa samalla lailla kuin ennen, Mehtonen sanoo.

Hintojen nousu näkyy myös hänen leipomossaan. Sähkö, jauhot ja kaikki tarvikkeet ovat hänen mukaansa kallistuneet hirvittävästi.

Koska konkurssihakemus on vasta jätetty ja tapaaminen pesänselvittäjän kanssa on tulossa, moni asia on vielä auki. Mehtonen ei vielä osaa sanoa, suljetaanko huoltamo ja kahvila tai sitä jos näin käy, milloin ovet pannaan kiinni.

Hän kuitenkin ennakoi, että huoltamotoiminta lakkaa ja lähtö vuokratiloista on edessä. Aiemminkin leipomoyrittäjänä toiminut Mehtonen on leiponut paitsi kahvilaan myös tilauksesta.

– Kakkujen tekemistä jatkan, hän sanoo.

Leipomispaikka on kuitenkin vielä avoinna.

Mehtosen mies on ollut apuna huoltamopuolella, eikä hänelläkään vastaisuudessa ole vakituista työtä. Keuroililla on ollut myös yksi palkattu työntekijä ja kesäaikaan kiireapulaisia, mutta heitä ei enää tarvita.

Tulevaisuus näyttää epävarmalta.

– Vähän mietityttää, miten rahat jatkossa riittävät ja saadaan lainat maksettua. Kyllähän tästä velkaa jää, Mehtonen sanoo.

Lue lisää: Teboil etsii kauppiaita 20 huoltoasemalleen

Moni muukin Teboil-yrittäjä on ajautunut vaikeuksiin. Teboil on jonkin verran tullut yrittäjiä vastaan. Mehtonen kertoo, että se on muun muassa jättänyt perimättä joitain markkinointikuluja ja nostanut bensiinin komissiomaksuja. Toimet ovat kuitenkin olleet tilapäisiä.

Mehtonen toivoo, että Teboil olisi auttanut enemmän.

– Kaipa he tekevät sen, mitä pystyvät, hän arvelee.

Mehtonen myöntää, että välillä tympii, mutta uskoo, että he pärjäävät.

– Meillä on edelleen käynyt ihania asiakkaita. Jos toimimme jatkossa jossain muualla varmaan he tulevat vielä sinnekin, uskon näin.

Lue lisää: Suomen suurimpiin kuuluva Teboil-kauppias lopettaa – näin päättyi 30-vuotinen huoltamo­ura: ”Viimeinen naula arkkuun”

Lue lisää: HS: Legendaarinen helsinkiläis­huoltamo lopettaa

Lue lisää: Teboil lähetti asiak­kail­leen hämmentäviä kirjeitä

Lue lisää: Teboil vastaa boikotteihin – rahat suoraan kauppiaille