Näillä välineillä voi säästää sähkölaskussa pitkän pennin myös vanhassa talossa

Tekoäly ei ole vain uusien talojen asia, vaan sen voi asentaa vanhaankin omakotitaloon.

Ihmiset haluavat nyt ohjata sähkönkulutustaan kaikilla mahdollisilla konsteilla niin, että sähkölasku olisi mahdollisimman pieni.

Lämmityksessä hyödynnetään aiempaa enemmän esimerkiksi tekoälyä, sovelluksia ja muita ohjauspalveluita.

– Energian nousseet hinnat laukaisivat meidän markkinat, kertoo Optiwatin toimitusjohtaja Mikko Heinonen ja mainitsee myynnin kasvaneen kovasti.

Optiwatti on tekoälyohjattu energian hallinta- ja automaatiojärjestelmä, jolla ohjataan esimerkiksi lämmitystä.

Tekoäly oppii huoneitten lämpötilan ja milloin niissä vietetään aikaa. Se tutkii tulevan päivän pörssihinnat, hyödyntää halpoja tunteja ja seuraa säätä.

– Järjestelmä jalostaa lämmityksen optimaaliseksi ja estää ylilämmittämisen. Pörssisähkön halpojen tuntien avulla saa huimia säästöjä verrattuna kiinteiden sopimusten hintaan.

– Järjestelmä huomioi perheitten rytmin. Kun talo on tyhjillään, lämpötila laskee. Esimerkiksi lasten huoneen lämpötila tippuu koulupäivän ajaksi, kertoo Heinonen.

Sähkölasku voi siis pienentyä huomattavia määriä sillä, että lämpötilaa säädellään automaattisesti ympäri vuorokauden, mutta ihmisen arkimukavuudessa se ei näy.

Järjestelmät oppivat, miten huoneiden lämpötila käyttäytyy. Esimerkiksi sen, kuinka nopeasti huone luovuttaa lämpöä.

– Optiwatti säätää myös muita energiavirtoja kuin lämmitystä. Esimerkiksi lämminvesivaraajia, auton lämmitystä, sähköauton latausta ja muita isoja energiakuormia, kertoo Heinonen.

Hänen laskelmiensa mukaan kuussa voi tulla säästöä jopa 20 prosenttia sähkönkulutuksessa, jonka lisäksi hintaoptimointi lisää säästöä.

– Optiwattia käyttävät ihmiset pikkumökin omistajista omakotitalon omistajiin. Sitä käytetään myös monessa paikassa, jossa on paljon kiinteistöomaisuutta, kuten seurakunnilla ja mökkikylissä, joissa sen voi integroida suoraan varauskalenteriin.

– Asiakkaan ei tarvitse alun jälkeen tehdä käytännössä mitään. Koko filosofia perustuu siihen, että käyttäjä on lähtökohtaisesti laiska, Heinonen nauraa.

Älyteknologialla säästäminen kuulostaa upouuden talon hienouksilta, mutta sen voi asentaa myös iäkkäämpään rakennukseen.

– Yksi vahvuus on, että tämän voi asentaa jälkikäteen. Ei tarvitse tehdä isoja investointeja, vaan älyohjauksen piiriin saa myös vanhat patterit ja lattialämmitykset. Järjestelmä toimii langattomilla huoneantureilla. Ei tarvitse tehdä hirvittävät paljon johdotustyötä.

Hintahaarukka vaihtelee kohteen mukaan, mutta Heinonen kertoo että omakotitaloon kertainvestointi on noin 3000–4000 euroa. Isommissa teollisuushalleissa hinnat pyörivät koosta riippuen 10 000–50 000 euron suunnilla, mutta asennuksessa voi käyttää kotitalousvähennystä.

Toisenlaisiakin järjestelmiä on tarjolla. Esimerkiksi sähköyhtiö Carunalla on sähkökuorman ohjauspalvelu, jonka tavoite on niin ikään säästää asiakkaiden sähkölaskussa.

– Palvelun avulla sähkönkuluttaja voi ohjata esimerkiksi sähkökäyttöisiä varaavia lämmityslaitteita kuten lämminvesivaraajaa tai varaava lämmitystä käynnistymään asiakkaan valitsemana ajankohtana, kertoo Carunan verkkopalveluitten ja digitaalisten ratkaisujen kehityspäällikkö Elina Säiläkivi.

Kuormaohjauspalvelu on ollut mahdollista jo useita vuosia sähkölämmitteisissä kohteissa. Verkkoyhtiöt ovat jakaneet sähkönkäyttäjät useampaan ryhmään, joiden avulla sähköverkon kuormituksen piikkejä on tasattu. Sovelluksen avulla sähkön käyttäjä itse määritellä oman ryhmänsä ja vaikuttaa sitä kautta hintaan.

– Palvelun avulla asiakas voi itse valita ajankohdan, jolloin hän kuluttaa sähköä. Aamuyön tunteina pörssisähkö on perinteisesti halpaa, joten silloin kannattaa ohjata esimerkiksi vesivaraaja lämpiämään tai sähköauto latautumaan.

– Toisaalta, jos on aurinkopaneelit, voi ohjauksen avulla käyttää aurinkosähköä silloin, kun aurinkopaneelit tuottavat parhaiten sähköä.

Pääsääntöisesti Carunan palvelua käytetään omakotitaloissa ja kodinomaisissa kesämökeissä. Etenkin energiatehokkuusremontin yhteydessä moni haluaa parantaa sähkön ohjattavuutta.

– Kun haluaa sähköohjauksen, kannattaa kutsua oma sähköurakoitsija katsomaan, mitä laitteita kuormaohjauksen taakse saa ja millaisia hyötyjä siitä olisi.

Sähkökuorman ohjauspalvelussa ei ole Optiwatin tavoin kotiautomaatiota, joka tutkisi esimerkiksi lämmityshistoriaa tai käyttäjien arkirytmiä.

– Omaa aktiivisuutta tarvitaan, mutta se on tehty mahdollisimman helpoksi. Ei tarvitse olla tekniikan osaaja, että voi palvelua käyttää, kertoo Säiläkivi.

– Aktiivisimmat sähkönkuluttajat seuraavat päivittäin pörssisähkön hintaa ja tekevät ohjausmuutoksia seuraavalle päivälle.

Säiläkiven mukaan palvelun suosio nousi selkeästi, kun sähkön säästöstä ja energiapulasta alettiin puhua.

– Kysyntä on moninkertaistunut kuukausitasolla, kasvu on ollut selkeää.

Energian säästöllä on myös ympäristövaikutuksia. Optiwatin Heinonen painottaa, että energiaratkaisuilla voi tehdä vihreää siirtymää.

– Kaikki energian leikkaus on pois hiilidioksidipäästöistä. Tämä on taloudellisesti järkevää ja hiilineutraalisuustyötä samaan aikaan. Hienointa on, että ihmisten ei tarvitse kärsiä siitä, vaan olosuhteet pysyvät tekoälyn ja optimaation avulla hyvänä.

