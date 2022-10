Lisätietoa Deturin konkurssista: näin yhtiö ohjeistaa rahojen takaisin saamisessa

Matkayhtiö kertoo, että aurinkolomien kysyntä ei ole elpynyt odotetulla tavalla.

Matkatoimisto Detur hakeutuu konkurssiin. Detur kertoo nettisivuillaan, että aurinkolomien markkinat eivät ole elpyneet siten, kuin aiemmin oli arvioitu. Yrityksen mukaan tilanteeseen on johtanut myös käyttökustannuksien kasvu sekä lentopetrolin hinnan vaikeasti arvioitavissa oleva hintakehitys.

– Pandemian luoma varjo ei ole kokonaan poistunut ja Ukrainan sota on vaikuttanut matkustushaluihin; matkustamiseen halukkaita tai kykeneviä on ollut aikaisempaa ja arvioitua vähemmän, matkayhtiö kirjoittaa tiedotteessa.

Detur ottaa tiedotteessa kantaa myös siihen, miten jo maksetusta matkasta voi saada rahansa takaisin. Matkustajat, jotka ovat jo maksaneet matkansa, voivat yrittää saada rahat takaisin riitauttamalla summan pankin tai luottokorttiyhtiön kanssa, Detur kertoo.

– Matkustajat voivat myös hakea korvausta Ruotsissa Kammarkollegietissa olevan vakuuden kautta tai jättämällä hakemuksensa konkurssipesän hoitajalle.

Detur kertoo tiedotteessa myös konkurssiin hakeutumisen taustoja. Aiemmin syksyllä yhtiö kertoi keskeyttävänsä loppuvuoden 2022 matkat. Yhtiön tarkoituksena oli tehdä lisää organisaatiouudistuksia sekä lisätä pääomaa tai vaihtoehtoisesti hankkia lisää omistajia. Toimintaa oli tarkoitus jatkaa vuonna 2023.

– Valitettavasti pankki- ja luottokorttiyritykset päättivät pidättää maksuja, ja koska suurin osa maksuliikenteestä hoidettiin näillä maksuvälineillä, likviditeettitilanne kärjistyi nopeasti eikä jatkotoimintaan suunniteltuihin toimenpiteisiin jäänyt niiden vaatimaa aikaa.

– Tämän päätöksen tekeminen on ollut erittäin raskasta ja vaikeaa, ja olemme todella pahoillamme tästä aiheutuvasta vaivasta. Ei ainoastaan asiakkaillemme, jotka ovat varautuneet pääsemään kauan odotetulle aurinkolomalle, vaan myös koko henkilökunnallemme, joka on tehnyt niin kovasti töitä Deturille ja joilla on nyt edessään epävarma tulevaisuus.

Deturin konkurssihakemus kirjattiin Helsingin käräjäoikeudessa maanantaina.