”Rahapolitiikan on kiristyttävä niin paljon kuin on tarpeellista”, Rehn sanoo.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kehottaa hallituksia tukemaan keskuspankkien kiristyvää rahapolitiikkaa.

Rehn toi blogikirjoituksessaan terveisiä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vuosikokouksesta, johon hän osallistui viime viikolla.

– Politiikkasuosituksissaan inflaation suhteen IMF on suoranuottinen: Inflaation saaminen kuriin ja ostovoiman turvaaminen on nyt ensisijainen tavoite. Rahapolitiikan on kiristyttävä niin paljon kuin on tarpeellista. Tällä on kustannuksia, mutta jos inflaatiota ei saada talttumaan, on edessä vain kivuliaampia politiikkatoimia, Rehn sanoo.

– Finanssipolitiikan on tuettava kiristyvää rahapolitiikkaa eikä lisättävä inflaatiopaineita. Kiristyvä finanssipolitiikka tukee myös velkaantumisen taittamista sekä puskurien jälleenrakennusta.

Rehnin mukaan finanssipolitiikalla tulee tässäkin tilanteessa tukea haavoittuvimpia väestöryhmiä, mutta tuen pitäisi olla tarkkaan kohdennettua sitä eniten tarvitseville.