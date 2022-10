Jopa 56-vuotiaana eläkkeelle – näin eläkeiät vaihtelevat eri maissa

Joissakin maissa eläkeikä koittaa 60-vuotiaana tai jo aikaisemminkin, ilmenee Eläketurvakeskuksen kokoamista tiedoista. Useassa maassa matalimmat eläkeiät koskevat vain naisia.

Vanhuuseläkeiät vaihtelevat paljon eri maiden välillä. Eläketurvakeskuksen (ETK) kokoamasta vertailusta ilmenee, että Venäjällä on selvästi matalammat eläkeiät kuin Euroopassa yleensä. Siellä naiset voivat siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 56 ja puoli -vuotiaina. Miehet jatkavat töissä viisi vuotta pidempään.

Venäjän erittäin alhaiset eläkeiät ovat vertailun perusteella voimassa vielä vuoteen 2028 asti. Tuolloin naisten rajapyykki on määrä nostaa 60 vuoteen ja miesten 65 vuoteen.

Kuten alla olevasta grafiikasta ilmenee, Puolassa ja Itävallassa naiset voivat jäädä eläkkeelle 60 vuotta täytettyään ja Romaniassa hieman alle 62-vuotiaina. Miehillä on kaikissa näissä maissa 65 vuoden eläkeikä.

EU-maissa vanhuuseläkeikä on yleisesti 65 vuotta, mutta Ranskassa se on kolme vuotta alhaisempi. Presidentti Emmanuel Macron on yrittänyt nostaa sitä 65 vuoteen, mutta suunnitelma on herättänyt paljon vastustusta.

Sen sijaan monet EU- maat päättäneet myöhentää eläkkeelle siirtymistä 67 vuoteen. Aikataulut vaihtelevat maittain, mutta päätösten on määrä tulla voimaan viimeistään kahdeksan vuoden kuluttua. Islantilaiset ja italialaiset pääsevät eläkkeelle jo nyt vasta tämän ikäisinä.

Yhä useammassa maassa eläkeikä on sidottu elinajan odotteeseen. Tällainen mekanismi on käytössä Suomessa, Hollannissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksella, Portugalissa, Slovakiassa, Tanskassa ja Virossa.

Suomessa eläkeikä nousee toistaiseksi asteittain kolme kuukautta kerrallaan. Esimerkiksi vuonna 1958 syntyneen alin eläkeikä on 64 vuotta. Vuosina 1962–64 syntyneiden vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Sen jälkeen syntyneiden eläkeikä on sidottu elinajan odotteeseen. ETK kertoo, että ikäraja nousee vuosittain enintään kahdella kuukaudella vuodesta 2030 alkaen.

Vertailussa eläkeikä tarkoittaa ikää, jolloin lakisääteistä vanhuuseläkettä voi nuorimmillaan alkaa nostaa. Töissä voi useimmiten jatkaa tuon jälkeenkin. Jos eläkkeen ottaa maksuun alarajaa myöhemmin, siihen tehdään yleensä lykkäyskorotus.

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa on käytössä joustava eläkeikä. Esimerkiksi Norjassa eläkettä voi alkaa nostaa 62–75-vuotiaana ja Yhdysvalloissa 62–70-vuotiaana.

Joissain maissa työ- ja kansaneläkeikä poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi Australiassa työeläkeikä on 66 ja puoli vuotta, mutta kansaneläkeikä on 59 vuotta. Siellä työeläkeikää aiotaan korottaa ensi vuonna 67 vuoteen ja kansaneläkeikää 60 vuoteen.

Kansaneläke on perusturvaa, joka täydentää työeläkettä. Suomessa Kela maksaa kansaneläkettä niille, joille työeläkettä on kertynyt vähän tai ei ollenkaan.