Tokmannin perustaja Kakkonen: Kaupan katteet tekevät ruuasta törkeän kallista

Tokmannin perustajan Kyösti Kakkosen mukaan suomalainen elintarvikekauppa osaa pitää huolta katteistaan. Maksajia ovat alkutuottaja ja kuluttaja.

Suomen ”Mr. Tokmanni” eli kauppaneuvos Kyösti Kakkonen kertoo Jari Korkin kirjoittamassa kirjassa seikkaperäisesti elämästään, mutta on hänellä paljon sanottavaa muustakin.

Yksi asia on suomalainen elintarvikekauppa ja sen katteet. Tämä saa yleensä rauhallisesti esiintyvän kauppaneuvoksen jopa hieman kiihtymään.

Kakkonen toteaa, että meillä on eurooppalaisittain törkeän kallista ruokaa. Viimeaikainen vauhdikas inflaatiokehitys on vain kärjistänyt tilannetta.

– Tämä liittyy osin kaupan keskittymiseen. Olenkin sanonut ettei elintarvikekauppiaalla tässä mitään hätää ole, kun kalliimman tuotteen hinnan voi maksattaa kuluttajalla, Kakkonen sanoo Taloussanomille.

– Kun katsoo, miten päivittäistavarakauppa on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana investoinut, niin hienoja palatseja on rakennettu. Näillä puitteilla on kuitenkin oma hintalappunsa, vaikka ne viihtyisiä ovatkin.

Kakkosen mukaan myös alkutuottaja eli suomalainen viljelijä on jäänyt kaupan puristuksessa mopen osille. Viljelijä ei ole elintarvikkeiden hintakiristä juuri hyötynyt.

– Kauppa on ryövännyt viljelijää ja myös yksityiset kuljetusyrittäjät on pantu selkä seinää vasten. Kaikissa olosuhteissa hyötyjä on ollut kauppa, Kakkonen sanoo.

– Halpuuttamisen jälkeen seuraavaksi teemaksi pitäisi tulla reiluuttaminen. Tämä tarkoittaisi sitä, että kauppa tinkisi omista katteistaan. Lopputuotteen hintaa siirtyisi alkutuottajalle, jotka ovat nyt pulassa.

Kakkosen mukaan viljan kasvattaja saa leivän loppuhinnasta vuoden työn tuloksena noin neljä prosenttia, kun taas päivittäistavarakauppa ottaa parissa päivässä limpun myynnistä yli kolmenkymmenen prosentin myyntikatteen.

– Jos viljelijä saa kilon vehnäleivästä 40 senttiä, kuulostaako se reilulta?

Kakkosen mukaan suuret kaupparyhmittymät käyttävät häikäilemättä hyväkseen määräävää markkina-asemaansa. Tällöin tuottoa revitään talonpojan selkänahasta.

– Yksi syy on kaupan hintasopimusneuvottelut, joissa hinnat lyödään niin paljon aikaisemmin lukkoon ennen kuin tuotteet toimitetaan. Jos tulee kustannusten ja raaka-aineiden kallistumista, niin kauppa vetoaa puolen vuoden sopimukseensa.

Kakkosen mukaan elintarvikekaupan myyntikatteita voisi laskea selvästi. Saksalainen Lidl on tämän tehnyt ja juuri siksi Lidlin oli niin helppo tulla Suomeen.

Kakkonen arvioi, että Lidlin markkinaosuus tulee kasvamaan, jos suomalainen kauppa ei tingi katteistaan. Jo nyt pitää hämmästellä, miten halvalla Lidl myy joitakin samoja suomalaisia tuotteita, mitä suomalaisetkin kaupat myyvät.

– Läpinäkyvyyden pitäisi lisääntyä eli sen, miten tuotteiden hinnat muodostuvat. Eiväthän ne mitään valtionsalaisuuksia voi olla.

Kakkonen on nykyisin tunnettu sijoittajana, hallitusammattilaisena ja designkeräilijänä, kun Tokmannin johtaminen on jäänyt taakse. Kakkonen myi Tokmanni-omistuksensa pääomasijoittaja Nordic Capitalille jo kymmenen vuotta sitten.

Suomalaisen yhteiskunnan nykymenosta eli ”lepolassekansasta” Kakkosella ei ole pelkästään hyvää sanottavaa. Erityistä huutia saa ay-liike ja paisunut julkinen sektori. Kakkonen pitää myös suomalaisten korkeaa työmoraalia pelkkänä myyttinä.

– Poliitikkojen unelmahöttöisissä populistisissa puheissa on esimerkiksi kuuden tunnin työpäivää, mutta siihen meille kansakuntana ei valitettavasti ole varaa, vaikka se olisikin kaunis ja hieno ajatus. Ja tämän poliitikot varsin hyvin tietävät, Kakkonen sanoo.

Kakkosen mukaan suomalaisten pitäisi nyt tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittää niitä.

– Ainoa tapa pitää nykyinen vaurauden taso yllä on tehdä töitä ja pitää huolta siitä, että syntyy uusia innovaatioita ja liikeideoita. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa muuhun, kuin että suomalaiset tarttuvat vastuullisesti työhön.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen suurimpana vikana Kakkonen pitää sitä, ettei velkaantumiselle edes yritetä tehdä mitään, vaikka julkiset menot paisuvat.

– Tämän hallituksen aikana rahahanat ovat olleet auki ja velkaantuminen tekee uusia ennätyksiä. Vastuu on kadonnut.

Kakkosen mukaan nyt Suomessa näytetään mentävän kohti uutta taantumaa ellei peräti lamaa.

– Me olemme muun maailman kehityksen mukana, koska Suomi on niin pieni tekijä. Kaikki merkit näyttävät erittäin huonoilta.

Jari Korkki: K2 - Kyösti Kakkosen tie huipulle, WSOY, 2022.