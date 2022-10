Britannian huhutaan tekevän budjetissaan täyskäännöksen

Britannian budjettifarssi pakotti valtiovarainministerin kiiruhtamaan illan viime koneella USA:sta kotiin.

Britannian valtiovarainministeri Kwasi Kwarteng keskeytti torstaina yllättäen tapaamisensa Washingtonissa ja kiiruhti illan viimeiseen lentokoneeseen kohti Lontoota. Pääministeri Liz Trussin huhutaan olevan purkamassa budjettiehdotustaan saadakseen palautettua markkinoiden luottamuksen maansa talouspolitiikkaan.

Kwarteng oli Washingtonissa maailman valtiovarainministerien tapaamisessa, jonka järjestäjänä on Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)

Trussin ja Kwartengin kolme viikkoa sitten esittelemä budjetti sisältää 43 miljardin punnan veronalennuspaketin, mutta ei vastaavia tuloja valtion kassaan. Hallitus perustelee verojen jättileikkauksia talouskasvun tukemisella, mutta markkinoilla siihen on suhtauduttu äärimmäisen epäillen.

Brittiosakkeiden kurssit ovat laskeneet ja valtionlainojen korot nousseet jyrkästi sen jälkeen, kun Truss kolme viikkoa sitten budjettiehdotuksensa julkisti.

Perjantaiaamun markkinoilla kurssit ovat kääntyneet, kun sijoittajat odottavat hallitukselta talouspoliittista täyskäännöstä.

Markkinamyllerrys on budjettiehdotuksen julkistamisen jälkeen ollut niin voimakasta, että Englannin keskuspankki joutui käynnistämään hätäohjelman valtionlainojen tukemiseksi ja Britannian eläkeyhtiöiden sijoitusten turvaamiseksi. Samaan aikaan keskuspankin huolena on vauhdikas inflaatio, jonka torjumiseksi se on kiristänyt rahapolitiikkaansa tuntuvasti.

IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva on moittinut brittihallituksen suunnittelemia veronalennuksia ja sanonut, että valtiovarainministerin ja keskuspankin ei tulisi toimia toisiaan vastaan.

Keskuspankin hätäosto-ohjelman on määrä päättyä tänään perjantaina, mutta jotkin sijoittajat veikkaavat keskuspankin vielä joutuvan jatkamaan ostojaan.