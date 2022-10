Eläkkeiden jättikorotus merkitsee jopa 14 000 euron eroa eläkekertymässä – nyt on jo kiire toimia

Keskimääräisessä työeläkkeessä nousu tulee olemaan euromääräisesti poikkeuksellisen korkea eli lähes 115 euroa kuukaudessa, ekonomisti laskee.

Villiksi kiihtyneen inflaation eli kuluttajahintojen nousuvauhdin takia maksussa olevat työeläkkeet nousevat ensi vuoden 2023 alusta ennätyksellisen paljon, tämänhetkisen arvion mukaan 6,8 prosenttia.

– Keskimääräisessä työeläkkeessä nousu tulee olemaan euromääräisesti poikkeuksellisen korkea eli lähes 115 euroa kuukaudessa, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi tiedotteessa.

■ Indeksoinnin synnyttämä ero keskimääräisessä uudessa alkavassa eläkkeessä on karkeasti arvioiden 14 000 euron luokkaa koko eläkeajalta laskettuna hieman laskentatavasta ja tehdyistä oletuksista riippuen. ■ Kuukausitasolla euromääräinen ero on noin 57 euroa uusissa alkavissa vanhuuseläkkeissä.

– Harva pohtii tekniseltä tuntuvaa indeksiasiaa, mutta sen vaikutus on huomattava. Ehkä oleellisinta on ymmärtää, että ero eläkkeen suuruudessa kertautuu, koska se koskee jokaista kuukausittain maksettavaa eläkettä koko loppuelämän ajan.

Koko eläkeajalta syntyy huomattava summa, joka vastaa nykyarvoltaan tyypillisessä uudessa alkavassa vanhuuseläkkeessä karkeasti arvioiden pienikokoista uutta henkilöautoa tai 4–5 kuukauden palkkaa, Appelqvist havainnollistaa.

– Jos tällä hetkellä suunnittelee eläkkeelle jäämistä, kannattaa aamun inflaatio- ja palkkatilastoja tutkia tarkkaan. Tänä syksynä ollaan poikkeuksellisen inflaation takia erikoisessa tilanteessa, jossa syntyy erittäin vahva taloudellinen kannustin aikaistaa eläkkeelle jäämistä jo kuluvan vuoden puolelle, hän sanoi.

Tilastokeskus kertoi perjantaina, että kuluttajahinnat nousivat 8,1 prosenttia suhteessa viime vuoteen. Elokuussa inflaatio oli 7,6 prosenttia, eli hintojen nousu vauhdittui tuntuvasti.

Appelqvist huomauttaa, että sinänsä iso euromääräinen korotus ei kerro eläkkeiden ostovoiman kasvusta, vaan ainoastaan sen pysymisestä ennallaan.

– Tilanne silti selvästi parempi kuin valtaosalla palkansaajista.

Aikaistamalla eläkkeelle jäämistä kuluvan vuoden puolelle pystyy turvaamaan itselleen vuoden vaihteessa eläkeläisille tulevan historiallisen suuren indeksikorotuksen. Myöhemmin korotusta ei ole enää mahdollista saada.

Appleqvist epäilee, että suuri osa niistäkään ihmisistä, joille asia on ajankohtainen, ei ole erityisen selkeästi käsittänyt, kuinka isosta asiasta on kyse.

– Vielä ehtii halutessaan jäämään eläkkeelle joulukuussa, mutta pian se ei enää ole mahdollista ja silloin on myöhäistä katua.

Keskipalkkaisen palkansaajan täytyy työskennellä useita kuukausia ensi vuoden puolella, jotta uuden eläkekarttuman myötä eläketaso nousisi yhtä suureksi kuin joulukuussa eläkkeelle jäävällä.

Toinen vaihtoehto on unohtaa eläkesuunnitelmat tässä vaiheessa kokonaan ja lykätä eläkkeelle jäämistä huomattavasti pidemmälle. Julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta työurien pidentäminen on toki aina mainio tavoite, jota on helppo kannattaa.

Tilastokeskus julkisti tänään myös tiedon palkansaajien ansiokehityksestä vuoden 2022 kolmannelta neljännekseltä. Palkat nousivat keskimäärin 2,7 prosenttia.