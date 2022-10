Ruuan hinta nousee hurjaa vauhtia – näin se näkyy ostoskorissa

Ruuan hintojen nousu on jatkunut lokakuussa, selviää Taloussanomien ostoskorivertailussa.

Taloussanomien ostoskorissa vertailtujen tuotteiden hinnat ovat keskimäärin nousseet huhtikuusta runsaat kymmenen prosenttia. Syyskuuhun verrattuna hinnat ovat kohonneet keskimäärin runsaan prosentin. Lokakuun hinnoissa kuitenkin on huomattavia muutoksia sekä ylös että alas.

Tilastokeskuksen perjantainaamuna julkistamien tietojen mukaan kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 8,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Inflaatiota vauhdittivat erityisesti energian kallistuminen ja asuntolainojen keskikoron nousu. Elokuuhun verrattuna hinnat nousivat syyskuussa 0,8 prosenttia, mikä johtui muun muassa sähkön kallistumisesta ja korkojen noususta.

Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat syyskuussa jopa 14,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Elokuusta nousua tuli 2,1 prosenttia.

Taloussanomien ostoskorivertailussa kurkku on kallistunut kovimmin. Kevääseen verrattuna kurkun hinta on noussut peräti 69 prosenttia ja syyskuuhun verrattuna 55 prosenttia. Tomaatti sen sijaan on huhtikuuhun verrattuna liki 40 prosenttia edullisempaa. Tosin viime kuusta hinta on noussut 15 prosenttia

Sipulin hinta on liikkunut samansuuntaisesti. Huhtikuusta hinta on noussut 30 prosenttia, mutta syyskuuhun verrattuna laskenut pari prosenttia.

Reippaasti huhtikuuta kalliimpia ovat myös vehnäjauhot, meetvursti ja paahtoleipä, joiden hinnat ovat kuitenkin viime kuuhun verrattuna ennallaan.

Lihatiskin tuotteista jauheliha on keväästä kallistunut 16 prosenttia, mutta syyskuuhun verrattuna hinta on laskenut seitsemän prosenttia. Broilerisuikale on vastaavasti kallistunut huhtikuusta vajaat kaksi prosenttia, mutta syyskuuhun verrattuna hinta on laskenut liki 16 prosenttia.

Tasaisinta on ostoskorissa meno ollut ketsupilla, jonka hinta on pysynyt ennallaan sekä huhtikuuhun että syyskuuhun verrattuna.

Tiedot kerätään kahdesta kaupasta, Prismasta ja K-Citymarketista. Kaupat sijaitsevat eri puolilla Suomea. Kunkin tuotteen hinnasta on laskettu keskiarvo. Hintoja verrattiin huhti- ja elokuun sekä heinä- ja elokuun välillä.

Tarjouskampanjat voivat vaikuttaa yksittäisen tuotteen hintaan.