Palkkakilpailu saa työntekijät kiertämään yrityksestä toiseen

Työkieli voi olla kynnyskysymys osaajien palkkaamisessa.

Työntekijäpula vaivaa ohjelmistoalaa, ja yritykset näkevät osaavan työvoiman määrän vaikeuttavan kasvua. Vuosittain alalle tulee noin kaksi tuhatta uutta työntekijää, mutta tämä ei riitä vastaamaan tarpeeseen.

–Niillä yhtiöillä, joilla on tulos on parhaalla pohjalla, on helppo tehdä hyvä palkkatarjous ja ne saattavat saada ainakin hetkellisesti työvoimaa, Jyväskylän yliopiston ohjelmistoyrityskartoituksen toteuttamisesta vastannut tutkimusavustaja Anssi Sorvisto kertoo.

Alalla on kuitenkin kova palkkakilpailu, ja vaikka työvoimaa saadaan palkkojen kautta, osaajat ainoastaan siirtyvät yrityksestä toiseen parempien palkkojen perässä, Sorvisto kertoo.

– Se luo illuusion, että työvoimaa on, kun kovien tarjouksien perusteella työvoimaa löytyy.

– Olettaisin että yhtiöt, jotka eivät pysty vastaamaan palkkakilpailuun, mutta ovat sinänsä ihan tuottavia, menettävät osaajia.

Korona-aika näytti lisänneen irtisanoutumisia, sillä noin viidesosa yrityksistä koki, että irtisanoutumisia oli ollut aiempaa enemmän syksystä 2020 syksyyn 2021.

Valtaosassa yrityksiä irtisanoutumiset ja vaihtuvuus eivät silti olleet iso ongelma.

Huomattava osa pienistä ohjelmistoyrityksistä vie ulkomaille. Mikroyrityksistäkin lähes 64 prosenttia käy kauppaa kotimaan ulkopuolella.

Iso osa kartoitukseen vastanneista ohjelmistoyrityksistä odottaa tulevaisuudelta kasvua, mutta erityisesti osaajapula ja puutteellinen tuki pienten yritysten kansainvälistymiseen jarruttavat kehitystä.

Kotimaisen osaajapulan vuoksi moni yritys näkee ulkomaalaisen osaamisen keinona jatkaa kasvua.

Kartoituksesta selvisi, että lähes 80 prosenttia yrityksistä ei ole palkannut työntekijöitä ulkomailta. Jos tukea olisi tarjolla ensimmäisen kansainvälisen työntekijän palkkaamiseen, se voisi Sorviston mukaan alentaa kynnystä tuleviin rekrytointeihin.

Kansainvälisen työvoiman palkkaaminen saattaa vaatia yrityksen työkielen muuttamista englanniksi. Tämä voi jarruttaa rekrytointien tekemistä.

– Jos vanhempi koodari sanoo, että lähtee kielen takia kävelemään, niin kynnys työkielen vaihtamiseen on korkea. Vaikka kansainvälisen osaamisen palkkaaminen näyttääkin vaikuttavan suoraan tuottavuuteen, niin Suomesta voi olla hyvin hankala löytää korvaajaa lähtijän tilalle.

Sorviston mukaan kielikysymyksessä eroja saattaa olla alueellisesti esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja maakuntiin painottuvien yritysten välillä.

– On eroja siinä miten yhtiö on perustettu. Jos it-yrityksen ydinperustajien työkieli on englanti, kansainvälistyminen on luontevaa. Jos suomen kieli, se saattaakin joskus muodostua ongelmaksi.