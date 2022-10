Deturin asiakkaat eivät ole saaneet rahojaan, yhtiön johto painui maan alle – ”Ei tämä mitään hyvää kerro yleensä”

– Minä en nyt oikeastaan tiedä mitä minun pitäisi tehdä, sanoo Turkista palannut asiakas.

Oululaiset Seija ja Kari viettivät syyskuussa Turkin Alanyassa lomaviikon, jonka jäljiltä mieli ei tee Turkkiin ainakaan lähiaikoina. Pariskunta on yrittänyt saada rahojaan takaisin Deturilta, josta ei vastata yhteydenottoihin.

Suuri osa Suomeen jääneitä asiakkaita on saanut peruutuksen loppuvuoden matkoille. Monet pelkäävät rahojensa puolesta ja ovat ottaneet kuluttajaviranomaiseen yhteyttä.

Oululaispariskunta painostettiin iltamyöhään hotellilla maksamaan 840 euroa majoituksesta. Pariskunta oli jo maksanut all inclusive -matkasta 1 048 euroa.

Seija kertoo, että he maksoivat sekä Deturille että hotellille luottokortilla.

– Laitoin jo Turkissa luottokunnalle reklamaation hotellilaskusta. Heti kotiin palattuamme saimme Deturilta viestin, jossa se perui koko matkamme. Tein sitten luottokunnalle uuden reklamaation koko Deturin matkasta ja kerroin siinä, että olemme saaneet peruutuksen.

Seija miettii, miten luottokorttiyhtiö mahtaa käsitellä tapauksen, jossa peruutus tulee matkasta, jolla on jo käyty. Molemmat maksut ovat erääntymässä tämän kuun lopussa, joten Seija olettaa että tuplamaksu voidaan keskeyttää yhä.

– Minä en nyt oikeastaan tiedä, mitä minun pitäisi tehdä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on selvittänyt Deturin tilannetta, mutta asia on monitahoinen ja valvovia viranomaisia useita. Deturin toimintaa harjoitetaan Ruotsista, yhtiön vakuudet ovat siellä ja vakuuksia valvova viranomainen on Ruotsin Kammarkollegiet.

KKV:ltä on pian tulossa kuluttajille tarkempaa ohjeistusta, jota se on valmistellut ruotsalaisviranomaisia kuultuaan.

KKV on lähettänyt Deturille selvityspyynnön, jossa muiden muassa pyydetään tietoja keskeytyksestä, tuleeko toiminta jossakin muodoin jatkumaan, loppukauden 2022 peruutettujen matkojen ja matkustajien määristä, miten ja missä aikataulussa rahanpalautukset, mahdolliset hinnanalennukset ja vahingonkorvaukset tullaan suorittamaan kuluttajille ja millaisista summista on kyse.

Vastausaikaa Deturilla on ensi viikolle asti.

– Ainakaan mitään sellaista ei kannata tehdä, että itse peruisi tässä vaiheessa matkansa, KKV:n ryhmäpäällikkö Satu Toepfer ohjeistaa.

Syksyllä 22.9–11.10. välillä yhteydenottoja on tullut noin 280. Suurempi osa yhteydenotoista koskee loppuvuoden peruttuja matkoja, jotka on maksettu kuin matkalla olleilta, joilta on penätty tuplamaksuja hotelleissa.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan yrityksen johto on painunut maan alle, eivätkä viranomaiset, media tai asiakkaat ole tavoittaneet sitä. Myöskään lentoasemat eivät ole saaneet yrityksen edustajia kiinni.

– Ei tämä mitään hyvää kerro yleensä, Toepfer sanoo.

– Firmalla, joka kantaa huolta maineestaan ja asiakkaistaan, on omassakin intressissä olla avoin ja selkeä tiedottamisessa. Olemme sitäkin kysyneet, miten he ovat asiakaspalvelunsa järjestämässä tämän keskeytyksen ajan.

Myös Ruotsissa vihaisia asiakkaita on paljon. Velka-asioita hoitavalla hallintoviranomaisella kruununvoudilla on satakunta tapausta, joissa vaaditaan maksuja Deturilta, kuluttajaviranomaisella yli sata ilmoitusta ja Kammarkollegietilla vireillä 570 Deturin matkoja koskevaa matkatakuuta.

Kuluttajien valituksia käsittelevä lautakunta on saanut vuoden aikana 217 ilmoitusta, joista 104 lopetusilmoituksen jälkeen.

Kammargollegietilla on vakuudet, mutta toistaiseksi yritys on eräänlaisessa välitilassa. Toepfer sanoo, että niin kauan kuin sitä ei ole haettu konkurssiin tai todettu maksukyvyttömäksi, vakuuksia ei voi vapauttaa vaan yhtiö on Ruotsissa kuluttaja-asiamiehen valvonnassa.

Oululaisen Hanna Partasen tilanne on samantapainen kuin pariskunnalla.

Myös hän sai viestin kotiin palattuaan siitä, että loma on peruttu.

– Minullakaan asia ei ole edennyt mitenkään.

Partanen on laittanut sähköpostilla reklamaation ja korvausvaateet. Deturin numeroista ei vastata. Hänkin odottelee, että jostain saisi ohjeistusta mitä tehdä.

Myös Partanen on aikeissa laittaa luottokuntaan tiedustelua, voiko laskuja vielä perua.

