Asuntolainojen viitekorkona yleisesti käytetty 12 kuukauden euribor liikkuu aina vain lähempänä kolmea prosenttia.

Vuoden euribor on jatkanut nousuaan asettuen tiistaina 2,693 prosenttiin maanantain 2,639 prosentin jälkeen. Perjantaina vuoden euribor oli 2,552 prosentissa. Korko lähti nousemaan viime talvena ja kohosi nollan yläpuolelle keväällä.

Jos asuntolainan korko on sidottu vuoden euriboriin, on viime aikojen korkokehityksellä merkittävä vaikutus lainan hoitokuluihin. Lasketaan esimerkki 200 000 euron lainasummalle, jossa korkomarginaali on 0,5 prosenttia.

Vuoden euribor oli viime vuoden lokakuussa vielä selvästi alle nollassa prosentissa, minkä seurauksena asuntolainan korko jäi korkomarginaalin suuruiseksi eli 0,5 prosenttiin. Vuotuinen korko olisi siten 1 000 euroa.

Kun nyt koron määräytymispäivänä viitekorko olikin 2,639 prosenttia, merkitsee se lainan koron nousemista 3,139 prosenttiin. Tällaisella korolla maksettavaa 200 000 eurosta kertyisi jo liki 6 300 euroa.

Yllä olevat laskelmat ovat varsin karkeita, sillä niissä ei oteta huomioon lainapääoman pienenemistä lyhennysten myötä eikä siitä johtuvaa kuukausittaisen korkoerän laskua. Mitä pienempi lainapääoma on, sitä pienempi on siitä kertyvä korko.

Inflaation laukatessa ja Euroopan keskuspankin (EKP) kiristäessä rahapolitiikkaansa euriborien ennakoidaan jatkavan kohoamistaan. Korkomarkkinoiden perusteella sijoittajat odottavat vuoden euriborin nousevan jopa kolmeen prosenttiin ensi vuonna.

Vuoden euribor on liikkunut positiivisena taas huhtikuusta lähtien ja syksyn aikana sen nousuvauhti on vain kiihtynyt. Tätä ennen korko oli poikkeuksellisesti negatiivinen peräti kuusi vuotta.

Oheisesta laskurista voit laskea miten korkotason muutos vaikuttaa kuukausittaisiin lainanhoitokustannuksiin.