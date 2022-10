Sovitaanko teidän perheessä raha-asioista yhdessä vai tekeekö toinen kaikki päätökset? Siinä vaiheessa, kun rahasta tulee tapa kontrolloida toista, ollaan vaarallisella tiellä. Taloudellista väkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa, koska se alkaa pienestä ja kasvaa vähitellen.

Riidelläänkö teillä rahasta? Tuliko taas kinaa siitä, mihin rahaa voi ylipäänsä käyttää ja minkä verran?

Ei hätää. Lähes kaikissa parisuhteissa tulee välillä erimielisyyksiä rahan käyttämisestä. Se on täysin normaalia.

Ongelmaksi asia muuttuu siinä vaiheessa, kun rahasta tulee vallan väline – keino kontrolloida toista ihmistä. Se voi ilmetä esimerkiksi niin, että vain toinen päättää, mihin rahaa saa perheessä käyttää. Siinä vaiheessa aletaan puhua taloudellisesta väkivallasta, mutta sen tunnistaminen ei ole helppoa. Lähinnä siksi, että se alkaa yleensä lievänä ja pahenee vähitellen. Lisäksi siihen hyvin usein yhdistyy myös fyysistä ja henkistä väkivaltaa, jolloin taloudellinen väkivalta jää huomaamatta.

Eikä kyse ole aina parisuhteessa tapahtuvasta asiasta, vaan taloudellinen väkivalta voi kohdistua esimerkiksi omiin lapsiin tai vanhempiin.

Tyypillisesti se nousee esiin erojen aikana, koska raha on oiva keino kontrolloida toista ja myös näppärä koston väline.

Kun asiaan lopulta havahtuu, herätys voi olla todella karu.

Usein siitä seuraa itsesyytöksiä. Miksi annoin kohdella itseäni niin? Miten en havahtunut asiaan aikaisemmin? Perässä seuraa häpeä, mikä saattaa estää asiasta puhumisen.

Tärkeintä on muistaa, että taloudellisen väkivallan uhri ei koskaan ole tilanteeseen itse syyllinen. Ei, vaikka voi sivusta näyttää siltä, että hän on mahdollistanut hyväksikäytön.

Tässä jutussa tarinansa kertovat keski-ikäinen Satu ja eläkeiässä oleva Jussi. Molempien nimet on muutettu, koska asia koskettaa heidän koko lähipiiriään ja on todella henkilökohtainen. Lisäksi on haastateltu Hanna Nyléniä Viola ry:stä. Hänen työnsä on tehdä asiaa tunnetuksi, auttaa taloudellista väkivaltaa kohdanneita ihmisiä ja neuvoa muita auttajia, esimerkiksi turvakodeissa, auttamaan.

Nylén sanoo, että tänä vuonna hän on puhunut työparinsa kanssa noin sadan taloudellista väkivaltaa kohdanneen ihmisen kanssa. Yhteydenottoja tulee ympäri maata. Asiakkaista miehiä on noin yksi neljännes ja naisia kolme neljännestä. Avunhakijat ovat kaikenikäisiä, mutta keski-ikäiset korostuvat, koska siinä iässä tyypillisesti erotaan ja eroavilla pareilla on alaikäisiä lapsia, joiden asiat pitää saada tavalla tai toisella hoidettua.

Alaikäisia lapsia oli Sadullakin. Parisuhdetta oli takana noin parikymmentä vuotta, ja Sadulla oli miehensä kanssa kaksi lasta. Hän sanoo avioliiton aikana huomanneensa, että mies nosti välillä hänen tililtään luvatta rahaa. Selitykset olivat aina hyviä, kyse oli esimerkiksi lainanlyhennyksestä tai muusta pakkotilanteesta, ja anteeksipyynnöt olivat vuolaita. Kun aikaa kului, mies ei enää edes peitellyt asiaa.

– Täydellisesti asia paljastui muutamia vuosia sitten, ja se olikin sitten täysi talouskatastrofi, Satu sanoo.

Ero tuli heti perään.

Satu alkoi setviä asioita ja paineli poliisin luo. Poliisi löysi kuusi eri rikosnimikettä, esimerkiksi väärennöksiä ja identiteettivarkauksia. Mies esimerkiksi väärensi lainatodistuksen ja sai Sadun uskomaan, että asuntolaina oli muutettu miehen nimiin. Sen jälkeen mies jätti lainan hoitamatta. Sadulle selvisi myös, että hänellä oli miehen toimien tuloksena sekä maksuhäiriöitä että rahaa ulosotossa.

– Mies oli hankkinut itselleen uuden kodin, ja hänellä oli myös uusi parisuhde. Hän vain lähti ja laittoi kaikki välit poikki lapsiimme. Meiltä meni lasten kanssa talo alta, Satu kertoo.

Miten tuollaisesta voi selvitä?

– Minulla on erittäin hyviä ystäviä, ja ensi- ja turvakodista löytyi loistava kriisityöntekijä. Hänen kanssaan aloimme selvittää asioita. Ja mikä vaihtoehto on, en voinut romahtaa.

Satu soitti velkojat läpi ja selitti tilanteen. Kaikki suostuivat poistamaan maksuhäiriömerkinnät, mikä teki yhteiskunnassa toimimisesta huomattavasti helpompaa, mutta laskut oli silti maksettava pois.

Lisäksi jokainen ymmärtää, että lapsille asia oli valtava sokki. He molemmat ovat saaneet ammattiapua.

Sadun kertomus on äärimmäinen, ja lasten välit isäänsä ovat täysin poikki. Hanna Nylén sanoo, että usein lapset joutuvat erossa välikappaleeksi. Heidän kauttaan entistä puolisoa on helppo kiristää, tai sitten lapsia yritetään manipuloida.

Taloudellisesta väkivallasta parisuhteissa on tehty Suomessa yksi väitöskirja. Sen teki Anniina Kaittila Turun yliopistoon vuonna 2017. Kaittila kertoo, että lapsi voi altistua perheessä vanhempaansa tai itseensä kohdistuvaan taloudelliseen väkivaltaan, ja molemmissa tapauksissa vaikutukset lapsen hyvinvointiin ovat hyvin kielteisiä.

Jos toinen vanhemmista kontrolloi perheen rahankäyttöä ja lapsi ymmärtää tilanteen, se ei ole hänelle hyvästä. Olipa kyse sitten esimerkiksi ostopäätöksistä tai elatusmaksuista kieltäytymisestä.

Silloin kun taloudellinen väkivalta kohdistuu suoraan lapseen, kyse voi olla siitä, että vanhempi ei osta hänelle välttämättömiä asioita, esimerkiksi koulutarvikkeita tai vaatteita. Vanhempi voi ottaa myös lapsen nimissä lainaa, käyttää lapsen rahoja omiin tarkoituksiinsa tai olla huolimaton hänen talousasioidensa hoidossa.

Sitäkin tapahtuu, että perheen lapsia kohdellaan raha-asioissa hyvin eriarvoisesti: sisaruksista yksi voi saada muita enemmän rahaa.

Kaikki nämä tilanteet vaikuttavat paitsi lapsen taloustilanteeseen myös hänen fyysiseen ja mielenterveyteensä.

Fakta Taloudellisen väkivallan muotoja 1. Rahaan liittyvä kontrollointi Toisen rahankäytön valvominen ja kontrollointi

Yhteisistä raha-asioista yksin päättäminen

Puolison, oman tai yhteisen talouden tietojen salaaminen 2. Taloudellinen hyväksikäyttö Velan ottamiseen painostaminen tai velkakierteeseen saattaminen

Perheen sisäiset erot elintasossa

Yhteisten varojen käyttäminen omaan tarkoitukseen

Taloudellisesta vastuunkannosta kieltäytyminen

Läheiseltä varastaminen tai rahan kiristäminen

Romanssihuijaukset 3. Eron jälkeinen taloudellinen väkivalta Omaisuuden jakamiseen tai ositukseen liittyvä uhkailu ja viivyttely

Yhteisten varojen manipulointi

Elatusmaksujen maksamisesta kieltäytyminen

Huoltajuuteen liittyvät toistuvat oikeudenkäynnit tai niiden tahallinen viivyttäminen

Yhteisen tai puolison omaisuuden hajottaminen

Taloudellinen vaino 4. Työssäkäynnin tai opiskelun häiriköinti Töihin pääsyn hankaloittaminen

Työssäkäynnin tai opiskelun rajoittaminen

Työnteon häiriköinti

Ammatillinen mustamaalaus Lähde: Viola ry, taloudellinenvakivalta.fi

Lapsista Jussikin oli huolissaan, ja lasten takia hän yritti kaikkensa. Avioliitto oli solmittu 1980-luvun loppupuolella, ja Jussi sanoo pian ymmärtäneensä, että he olivat vaimon kanssa kovin erilaisia rahankäyttäjiä. Jussi oli jämäkkä ja tarkka rahasta, vaimon rahankäyttö oli huolettomampaa.

Rahasta ei ollut tiukkaa, sillä Jussi oli varsin hyväpalkkaisissa töissä. Myös vaimo kävi töissä.

Ensimmäinen todellinen hälytysmerkki tuli 1990-luvun lopussa. Jussi sai kesken työpäivän puhelun ulosottovirastosta. Soittaja arveli, että Jussi ei ole täysin tietoinen perheen rahatilanteesta. Eikä ollutkaan. Hän sai kuulla, että ulosotossa oli 50 000 markkaa.

– Sanoin, että tulemme selvittämään asian vaimon kanssa. Sitten lähdin kotiin ja kysyin vaimolta, että minne rahat ovat menneet. Hän oli hyvin välinpitämätön. Olin kauhuissani tilanteesta, suoraan sanottuna huusin kuin heikkopäinen, Jussi kertoo.

Hän lisäsi työntekoa entisestään ja maksoi velat pois kahdessa vuodessa. Työtahti oli raju, ja yöunet jäivät vähiin. Siitä alkoi seurata ongelmia terveydelle, tuli diabetes ja rytmihäiriöitä. Myös mielenterveys oli koetuksella.

– Meillä on kolme lasta, ja lapsista oli kova huoli.

Kun velat oli maksettu, Jussi sanoo kehittäneensä itselleen ”postilaatikkokammon”. Hän ei halunnut mennä katsomaan posteja, koska pelkäsi, että sieltä tulee lisää laskuja tai maksukehotuksia – pahimmillaan kirjeitä ulosotosta.

Niin kuin pidemmän päälle alkoi tullakin. Lisäksi Jussi alkoi löytää laskuja erilaisista piiloista, esimerkiksi auton vararenkaasta. Viimeistään silloin hän tiesi, että vaimon rahankäyttö on riistäytynyt käsistä uudelleen.

Minne kaikki rahat menivät?

– En edelleenkään pysty vastaamaan tuohon tyhjentävästi. Oletan, että ainakin osa meni pelaamiseen. Aloin olla niin väsynyt, etten pystynyt ajattelemaan enää selkeästi.

” Aloin olla niin väsynyt, etten pystynyt ajattelemaan enää selkeästi.

Vuoden 2011 syksyllä Jussi havahtui siihen, että työmatkalla hänen oli välillä noustava ulos autosta, koska hän ei tiennyt missä on.

Hyvin pian tuon jälkeen voimat loppuivat täysin ja Jussi hakeutui ensin terveyskeskukseen, ja pidemmän päälle hän pyysi päästä sisään psykiatriseen sairaalaan. Työelämään Jussi ei enää palannut.

Kun avioliitto päättyi, velkaa oli niin paljon, että siinä menivät omakotitalo, kolme autoa, kolme lomaosaketta ja maksettavaa jäi silti vielä 150 000 euroa.

Muistatteko, mistä Jussi kertomuksensa aloitti? Siitä, että he olivat vaimon kanssa kovin erilaisia rahankäyttäjiä, joskin kukaan ei varmasti osannut odottaa tällaista lopputulosta.

Viola ry:n Hanna Nylén sanoo kokemuksensa perusteella, että jos pariskunnilla on keskenään kovin erilainen tapa käyttää rahaa ja siitä ei voida keskustella avoimesti, ongelmia tulee jossain vaiheessa lähes varmasti.

– Voi kun ihmiset osaisivat parisuhteessa puhua rahasta. Se on yksi tärkeimmistä asioista. Että puhuttaisiin ja sovittaisiin, miten meidän perheessä käytetään rahaa, hän sanoo.

– Rakkauden alkuhuumassa nämä asiat eivät ole päällimmäisenä mielessä eikä haluta nähdä varoitusmerkkejä. Lisäksi olen työssäni huomannut, että miehillä on erittäin suuri ristiriita siinä, että monet heistä kokevat, että heidän on oltava perheenpää ja aina pystyttävä hoitamaan raha-asiat.

Tilannetta ei helpota se, että tapamme käyttää rahaa on meissä paljon syvemmällä kuin ymmärrämme. Se nimittäin periytyy. Pitää olla varsin tarkkanäköinen, että pystyy ruotimaan omasta käytöksestään, missä määrin on vain omaksunut lapsuudenkotinsa käytännöt.

” Kun lasten isä tarvitsi rahaa eikä saanut sitä tililtäni, niin siinä menivät myös lasten säästöt.

Palaamme lapsiin. Satu sanoo, että häntä pelottaa millaisen parisuhteen ja perheenmallin lapset saavat. Ja miten isän käytös vaikuttaa heihin läpi elämän.

– Näen koko ajan merkkejä. Kun lasten isä tarvitsi rahaa eikä saanut sitä tililtäni, siinä menivät myös lasten säästöt. Nyt he välillä piilottavat rahaa, vaikka sanovat itsekin, ettei siinä ole mitään järkeä, Satu sanoo.

– Itseni on täytynyt käydä läpi se, miten annoin tämän kaiken tapahtua enkä nähnyt sitä. Olen tullut siihen tulokseen, että jokainen jäsentää maailmaa omasta moraalikäsityksestään. Tiesin, ettei meidän liitto ole kovin hyvä, mutta ei käynyt mielessäkään, että lasten isä voisi vahingoittaa omia lapsiaan. En voi käsittää sitä.

Myös Jussia huolestuttaa, millaisen mallin lapset ovat rahankäytöstä saaneet ja miten se vaikuttaa heidän elämäänsä myöhemmin.

Toivonpilkahduksia on. Asioista puhutaan nyt enemmän, ja ne näkyvät enemmän julkisuudessa. Hanna Nylén saa soittoja, joissa pohditaan heti suhteen alussa, miten kannattaisi toimia ja kannattaisiko tehdä esimerkiksi avioehto. Joskus jopa puheluita, joissa linjan toisessa päässä oleva kysyy neuvoja, koska hän arvelee käyttävänsä itse taloudellista väkivaltaa ja haluaisi oppia muuttamaan käytöstään.