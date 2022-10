Kommentti: Talousnobelien palkintoperusteet ontuvat, sillä ne tukeutuvat alkeelliseen harhaoppiin pankeista

Talousnobelistit ovat ehkä palkintonsa ansainneet, mutta sitä ei voi päätellä palkintokomitean perusteluista. Ne ovat nololla tavalla harhaiset, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Taloustieteen Nobel-palkinnon eli tarkemmin sanottuna Ruotsin keskuspankin palkinnon Alfred Nobelin muistoksi jakavat tänä vuonna kolme ansioitunutta yhdysvaltalaisekonomistia.

Palkitut Ben Bernanke, Douglas Diamond ja Philip Dybvig saivat rahakkaan huomionosoituksensa pankkien ja pankkijärjestelmän roolia valaisevista tutkimuksistaan.

Kolmikon tutkimusnäytöt ja -ansiot ovat maailman kuuluja, ja he nauttivat ilman palkintojakin taloustutkijoiden laajaa arvostusta. Ben Bernanke tunnetaan ehkä vielä paremmin työstään maailman vaikutusvaltaisimman keskuspankin, Yhdysvaltain Federal Reserven, pääjohtajana – ja ennen kokemattomien kriisitoimien räätälinä finanssikriisin vuosina.

Tässäkään kommentissa ei ole tarvetta tai tarkoitusta väheksyä palkittuja tutkijoita tai heidän tutkimustyötään millään tavoin.

Sen sijaan tarkoitus on kiinnittää huomio talousnobelit jakavan Ruotsin tiedeakatemian palkintoperusteisiin – ja erityisesti niiden sisältämään klassiseen mutta noloon harhaan.

Kyse on palkintoperusteiden yhdestä pankkien roolia kuvaavasta keskeisestä perusoletuksesta, joka on sikäli pulmallinen, että se on vuosikymmenten ajan tiedetty vääräksi.

Erityisen kiusalliseksi erheen tekee se, että komitean yhä toistaman harhakäsityksen ovat aikoinaan osoittaneet vääräksi suuri joukko viime vuosisadan suuria taloustieteilijöitä, kuten John Maynard Keynes, Michal Kalecki ja Hyman Minsky – ja esimerkiksi vuoden 1977 talousnobelistit Bertil Ohlin ja James Meade.

Mitä pankit oikeastaan tekevät?

Palkintokomitea perustelee tämänkertaisia valintojaan sillä, että palkitun kolmikon tutkimukset ovat merkittävällä tavalla parantaneet ymmärrystä pankkien roolista yhteiskunnassa ja eritoten finanssikriiseissä.

Komitea taustoittaa aiheen tärkeyttä ja palkintoperusteitaan selostamalla, miksi pankit ovat ylipäätään välttämättömiä.

Ja juuri siinä palkintoperusteet pettävät, sillä komitean selostus toistaa klassista väärinkäsitystä – ja menee mönkään.

Komitean mukaan "meidän on tiedettävä, mitä pankit oikeastaan tekevät: ne vastaanottavat rahaa talletuksia tekeviltä ihmisiltä ja ohjaavat sitä luotonottajille".

Tämä kuvaus pankkien roolista kuulostaa kiusallisella tavalla niin sanotulta "lainattavien varojen teorialta" (loanable funds theory).

Kyseistä teoriaa ja kuvausta on toki toistettu ja opetettu taloustieteen opiskelijoille vuosikymmenten ajan – ja opetetaan ehkä takapajuisissa opinahjoissa edelleen.

” Käsitys oli viimeksi lähimpänä vallitsevia rahaoloja aikana, jolloin kullan kaltainen fyysinen hyödyke oli "rahaa".

Mutta sitkeästä toistamisesta huolimatta kuvaus pankkien talletuksia välittävästä roolista ei ole vuosikymmeniin sopinut yhteen ympäröivän arkitodellisuuden kanssa.

Käsitys oli viimeksi lähimpänä vallitsevia rahaoloja aikana, jolloin kullan kaltainen fyysinen hyödyke oli "rahaa" ja uutta "rahaa" ja talletuksia syntyi vain jonkun kaivettua sitä maasta ja vietyä hippunsa pankkiin.

Sen sijaan nykyisenlaisessa luotonvaraisessa (fiat-) rahajärjestelmässä uutta rahaa ja uusia talletusvaroja syntyy vain pankkien luotonannosta eikä toisinpäin niin kuin palkintokomitean toistama harhaoppi kuvaa.

Pankkilaitoksen oikea rooli ja rahan syntytapa käyvät varsin selkeällä tavalla ilmi myös esimerkiksi Suomen Pankin tutkijan Karlo Kakon vuonna 2011 laatimasta selväpiirteisestä kuvauksesta ”Lyhyt johdatus rahaan”.

Nurinkurinen käsitys pankeista ja rahasta

Pankkien, pankkijärjestelmän ja rahan luonne tai rooli eivät ole vain makuasioita tai talouden tositapahtumiin nähden toisarvoisia tulkintoja, joten palkintolautakunnan erhettä voi pitää vakavampana kuin vain huolimattomuusvirheenä.

Palkintolautakunnan toistama harhakuva kansalaisten talletusten ja pankkien luotonannon syyn ja seurauksen suhteesta ja tapahtumien järjestyksestä on kahdella eri tavalla haitallinen.

Ensin tuon harhan verukkeella kansalaisia voidaan kannustaa lisäämään säästämistään ja talletuksiaan, jotta pankeilla olisi entistä enemmän varoja välitettäväksi esimerkiksi uusiin asuntoluottoihin ja yritysten investointiluottoihin.

Jos kaikki noudattaisivat kannustusta ja lisäisivät säästämistään, se supistaisi kokonaiskysyntää, taloutta ja työllisyyttä sekä heikentäisi eikä lisäisi uusien luottojen kysyntää ja pankkien luotonantoa – ja talletusten syntyä.

Toiseksi harhainen pankkikuvaus ja siihen nojaava "lainattavien varojen teoria" edellyttävät epäsuorasti silmien sulkemista koko finanssijärjestelmän eikä vain pankkien synnyttämältä rahoitukselta.

Tämä silmien sulkeminen koko finanssitalouden velkarahoitusta synnyttävältä ja kasvattavalta roolilta on esimerkiksi niin sanotuissa uuskeynesiläisissä talousteorioissa ja -malleissa niin yleinen, että sitä voinee pitää kyseisten teorioiden ja mallien ominaisuutena eikä vikana.

Se lienee keskeisiä syitä esimerkiksi siihen, miksi viime vuosikymmenten finanssikriisit ovat järjestään olleet suuria yllätyksiä esimerkiksi maailman suurimmille keskuspankeille, Ben Bernanken viime kriisin aikaan johtama Fed mukaan luettuna.