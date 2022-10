Kirjeessä yritetään perustella, miksi Teboilin omistaja ei ole Venäjän valtio, vaan yksityinen Lukoil.

Polttoaineketju Teboil on lähettänyt joillekin asiakkailleen kirjeen, jossa kommentoidaan yrityksen sidoksia Venäjälle.

Kirjeen mukaan Teboil haluaa korjata julkisuudessa liikkuneita väitteitä, joiden mukaan Teboilin omistaja on Venäjän valtio ja että Teboil näin rahoittaisi Ukrainan sotaa. Teboilin mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

Kirje on herättänyt asiakkaissa hämmennystä. Kirjeen on saanut esimerkiksi forssalainen metallialan yritys.

Yritys oli lopettanut Teboil-tilinsä aktiivisen käytön, mutta ei ollut vielä sulkenut tiliään.

– Puoleen vuoteen ei ole tullut Teboililta laskua eli käytännössä tilin käyttö oli lopetettu, yrittäjä kertoo.

Hänen mukaansa Teboilin kirje ei muuta hänen kantaansa ketjun venäläissidoksiin.

– Omistus Venäjälle ja Putinin hallintoon on ketjutettu useamman yrityksen kautta, kuten julkisuudessa on kerrottu. En usko, että tulen koskaan palaamaan aktiiviseksi asiakkaaksi.

Teboil korostaa kirjeessään, että Teboilin omistaja Lukoil on yksityinen osakeyhtiö, joka on listattu Lontoon, Frankfurtin ja Moskovan pörsseissä.

Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flycktin mukaan kirje on lähetetty osalle yritysasiakkaista, mutta ei kaikille.

Kirje on tavallaan jatkoa Teboil-kauppiaiden yhdistyksen kannanotolle syyskuun lopulta. Siinä korostetaan Lukoilin yksityisomistusta ja sitä, että se on ainoita venäläisyhtiöitä, joka on myös tuominnut Ukrainan sodan.

Kirjeessä yritetään perustella, miksi Teboilin omistaja ei ole Venäjän valtio, vaan yksityinen Lukoil.

Teboilin omistus menee ketjun kautta. Teboilin suora osakkeenomistaja on sveitsiläinen Litasco SA, jonka suora omistaja on puolestaan itävaltalainen LUKOIL International GmbH.

Flycktin mukaan Teboil maksaa tuloksestaan osinkoa Litascolle, jos yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaisesta osingonmaksusta. Rahaa tulee pääasiassa polttoainemyynnistä.

Flyckt ei sinänsä kiellä, ettei raha kulkeutuisi tätä kautta Venäjälle.

– Se, mihin raha sieltä menee, sitä me ei tiedetä. Kirjeessä halusimme kuitenkin painottaa, ettemme ole valtio-omisteinen yhtiö, vaan että PJSC Lukoil on yksityinen, kolmessa pörssissä noteerattu yhtiö, Flyckt sanoo.

Teboil-kauppiaiden kannanoton mukaan Teboil ei ole sodan alkamisen jälkeen tulouttanut euroja omistajalleen Lukoilille.

Lukoil vaati maaliskuussa Ukrainan konfliktin päättämistä ja kertoi tukevansa sodan ratkaisua neuvotteluiden ja diplomatian kautta.

Pääjohtajana toimi tällöin venäläinen oligarkki Vagit Alekperov, joka kuitenkin erosi tehtävästään huhtikuussa jouduttuaan sanktioiden kohteeksi. Alekperov on myös Lukoilin merkittävä osakkeenomistaja.

Teboil-asemiin Suomessa kohdistunut boikotti on näkynyt viime aikoina yrittäjien vaihtuvuutena. Osa yrittäjistä on lopettanut toimintansa, kun se on osoittautunut kannattamattomaksi myynnin laskettua.

Flycktin mukaan avoimien kauppiaspaikkojen määrä liikkuu tällä hetkellä parinkymmenen tienoilla.

– Kesän jälkeen lopettamisesta on ilmoittanut viitisen kauppiasta, Flyckt sanoo.

Hänen mukaansa lopetuspäätösten taustalla ovat myös koronarajoitukset, jotka koskivat voimassa ollessaan myös huoltoasemien ravintoloita.

Teboilin kirjeestä kertoi ensin Iltalehti.