Köyhyys uhkaa yhä useampaa – kerro kyselyssä kokemuksiasi rahojen riittävyydestä

Ruoka-avun tarvitsijoiden määrä on kasvussa, ja yhä useampi perhe sinnittelee köyhyysrajalla. Porilaisen hyväntekeväisyysjärjestön vetäjä Heljä Rosenholm on kuitenkin eniten huolissaan niistä, jotka eivät itse pysty apua hakemaan.

– Tuntuu, että joku ihmisryhmä on jätetty pulaan tässä kohtaa, sanoo Heljä Rosenholm, hyväntekeväisyysjärjestö Satakunnan Elämän Leipä Sinulle ry:n toiminnanjohtaja. Järjestö jakaa viikoittain Porissa kaupoista ylijäänyttä ruokaa noin 400–500 apua tarvitsevalle.

Ruoka-avun hakijoiden määrä on lisääntynyt. Merkittävä lisäyksen avun tarvitsijoihin ovat tuoneet ukrainalaiset pakolaiset.

Eniten Rosenholmia huolestuttavat kuitenkin vanhukset ja sairaat.

– He eivät pääse jonoon, eivätkä saa apua mistään. Omat rahat eivät riitä, ja oma kunto on sellainen, etteivät he pääse liikkeelle. Avun tarvitsijoita on varmasti vaikka kuinka paljon, hän sanoo.

– Jos ajattelee, että he ovat saaneet tämän maan vedettyä tähän asti, ja nyt kituvat nälissään, niin se on tosi väärin. Heitä pitäisi kunnioittaa sen verran, että heillä olisi hyvä olla.

Rosenholmin vetämä Elämän leipä -järjestö jakaa viikottain ruokaa noin 400–500 tarvitsijalle.

Suurin osa ruoan hakijoista on kuitenkin porilaisia, kaiken ikäisiä, yksin tai pariskuntina. Ruokaa tarvitsevien taustoja ei kysellä.

Kuluttajaliiton syyskuussa tekemän kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet kotitalouksista on vaarassa joutua taloudelliseen ahdinkoon, jos elinkustannukset nousevat sadalla eurolla.

Viidennes kotitalouksista ei kestäisi minkäänlaista elinkustannusten nousua esimerkiksi asumisessa tai elintarvikkeiden ja energian hinnoissa.

Kelan tutkijaryhmän mukaan viimeaikainen hintojen nousu on jo suistanut 62 000 kotitaloutta köyhyyteen. Köyhyysluvut perustuvat Kelan varovaiseen arvioon, joka perustuu kustannusten nousuun maaliskuusta 2021.

Köyhyysasteen nousu kohdistui erityisesti yhden aikuisen lapsiperheisiin. Näistä kotitalouksista on hintojen nousun jälkeen 22 prosenttia köyhyysrajan alapuolella.

Yksinhuoltajien tilanne on näkynyt myös Takuusäätiöön tulleissa yhteydenotoissa.

– Kaikkein vaikein tilanne on yksinhuoltajatalouksissa. Kahden huoltajan perheet pärjäävät paremmin, Takuusäätiön viestintäjohtaja Minna Mattila kertoi viime viikolla STT:lle.

Yhä useampi perhe on ottanut yhteyttä Takuusäätiöön nousevien elinkustannusten ja lainakorkojen takia. Joillakin kyselijöistä on hyvät tulot, mutta niin paljon lainaa, että pienikin muutos vaikuttaa perheen talouteen.

Huolena ovat myös tulevan talven lämmityskulut energiahintojen noustessa.

– Pelko tulevasta talvesta vaivaa paljon etenkin omakotitaloissa asuvia lapsiperheitä, Mattila sanoi.

Rosenholm arvelee, että ruoka-avun tarvitsijoiden määrä kasvaa vielä talven tullessa.

– Toivottavasti ruoka riittää. Leipää riittää, mutta toivottavasti riittää muutakin, hän sanoo.

Kaupat pyrkivät yhä tarkemmin vähentämään ruokahävikkiä, joten järjestölle voi jäädä entistä vähemmän jaettavaa.

Myös energian hintojen nousu huolestuttaa myös Rosenholmia.

– Sähkölaskumme on ollut vuodessa 5 000 euroa, ja Kaksinkertaistuminenkin on jo paljon, ja moninkertaistuminen olisi ihan tolkutonta.

Järjestön omat varat olivat lähes lopussa, kun se sai Porin kaupungilta 10 000 euron tuen.

– Ei se nyt loppuvuotta kata, mutta auttaa tästä seuraavat kuukaudet. Että ihan helpottunut olo, Rosenholm sanoo.

