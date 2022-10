Taantuma uhkaa, mutta näkymät eivät välttämättä ole niin synkät kuin ne voisivat olla.

Työmarkkinat ovat poikkeuksellisen vahvat ja kotitalouksilla on koronan jäljiltä säästöjä, yritysten taseet ovat vahvat ja niiden kannattavuus parasta sitten finanssikriisin aikojen.

Muun muassa nämä ovat seikkoja, jotka OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen listaa uhkaavaa laskusuhdannetta pehmentäviksi tekijöiksi.

– Yksityisen sektorin sietokyky on kokonaisuutena ottaen varsin hyvä, mikä on omiaan pehmentämään iskua, Heiskanen sanoo Taloussanomille.

Talouden tahti on viime aikoina hidastunut ja Venäjän hyökkäyssodan ja sen osana lännenvastaisen energiasodan seurauksena energian hinta on noussut jyrkästi. Energian kallistuminen tosin alkoi jo ennen Venäjän helmikuussa käynnistämiä laajamittaisia sotatoimia. Energian kallistuminen on kuitenkin heijastunut hintoihin laajasti.

Inflaatio on kiihtynyt ja vauhti on syksyn aikana ottanut uusia kierroksia. Keskuspankit ovat kiristäneet rahapolitiikkaansa ja yleinen korkotaso on noussut. Inflaatiolaukan ja korkojen nousun seurauksena talouden kasvuvauhti on hidastunut ja taantumakin noussut varteenotettavaksi riskiksi.

Talouden hidastuessa kysyntä pienenee ja esimerkiksi kovasti kallistuneiden raaka-aineiden myös energian hinnat laskevat.

– Tämä on omiaan tasapainottamaan taloustilannetta ja helpottamaan yrityksien ja kotitalouksien kustannuspaineita, Heiskanen sanoo.

– Eli keskeinen tekijä talouden näkymien heikkenemisessä on ollut laajalti inflaatio, mihin tietysti talouden viileneminen vaikuttaa myönteisesti.

Heiskasen mukaan kehitystä voi pitää normaalina, oppikirjoista tuttuna talouden kiertokulkuna.

– Koronan jäljiltä päädyttiin yllättävänkin vahvaan suhdanteeseen ja talous pääsi ylikuumenemaan, mikä aiheutti hintojen nousua ja pullonkauloja. Talouden viileneminen on luonnollinen seuraus tästä, ja sitä tietysti edesauttaa kiristyvä rahapolitiikka.

Maksukorttitietojen perusteella näyttää siltä, että heikkenevät näkymät eivät olisi suuresti vaikuttaneet kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen. Jyrkkää laskua kulutuksessa ei ole tapahtunut.

– Tilanne on kuitenkin epäreilu sikäli, että koronan ja Venäjän hyökkäyssodan taloudelliset seuraukset ovat kohdistuneet epätasaisesti yrityksiin ja kotitalouksiin. Tavanomaisen suhdannevaihtelun vaikutukset jakautuvat tasaisemmin kuin näiden nyt nähtyjen kriisien, Heiskanen huomauttaa.

Sähkön hinta vaikuttaa paitsi suoraan kuluttajien ja yritysten sähkölaskuun myös laajalti kustannuksiin kautta tarjontaketjun. Paljon riippuu nyt siitä, millainen talvesta tulee.

– Viime viikon aikana nähtiin, että hinta voi olla liki nollassa, kun on riittävän tuulista ja leutoa. Se on myös esimerkki siitä, että suotuisissa olosuhteissa ainakin sähkön tarjonta on riittävää kattamaan kysynnän.

–Joka tapauksessa näillä näkymin sähkö on talvikuukausien jälkeen edullisempaa.