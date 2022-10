Säätiö varoittaa: Elämisen kallistuminen vie asumisen ensimmäistä kertaa vaakalaudalle

Y-Säätiö kantaa myös huolta siitä, että hyvinvointialueet jakavat vastuuta asunnottomuuden hoidosta.

Vuokra-asuntoja tarjoava Y-Säätiö varoittaa, että elinkustannusten nousu asettaa monien ihmisten asumisen ensimmäistä kertaa vaakalaudalle.

– Ilmassa on nyt paljon riskejä. Elinkustannusten nousu kuormittaa voimakkaasti ihmisten arkea. Tulot ja menot eivät ole tasapainossa ja ihmiset velkaantuvat, Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski sanoi tiedotteessa.

Lisäksi vuoden alussa toimintansa aloittavat hyvinvointialueet muuttavat vastuuta asunnottomuuden hoidosta niin, että se jakautuu kuntien asumistoimen ja hyvinvointialueille siirtyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden välille.

– Meillä on todellinen huoli siitä, että asunnottomuudesta kärsivät ihmiset ovat unohtuneet tässä uudistuksessa. Osalle ihmisistä sote-palvelujen käyttäminen tai niiden saaminen on jo nyt vaikeaa, Ojankoski sanoi.

Y-Säätiö vaatii, että tuleva hallitus asettaa tavoitteeksi asunnottomuuden poistamisen.

Suomi on ollut viime vuodet asunnottomuuden poistamisen mallimaa ja kyennyt yhtenä harvoista EU-maista vähentämään asunnottomuutta.

Suomalaisen asunnottomuuden erityispiirre on, että se ei näy katukuvassa, säätiö huomauttaa. Asunnottomuus on Suomessa toisten nurkissa asumista tai päihdeongelmaisten tai vapautuvien vankien asunnottomuutta. Ihmistä on vaikea tukea ja auttaa, jos hänellä ei ole asuntoa.