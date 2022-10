Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) aikoo jättää kättensä jäljen Fortumin tuleviin hallitusvalintoihin. Hän kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa.

Tuppurainen totesi, että Fortumin seikkailu Saksan maalla on ohi. Yhtiön uuteen strategiaan valtio haluaa uusiutuvaa puhdasta energiaa ja investointeja kotimaisille ja pohjoismaisille markkinoille.

Valtio voi puuttua Uniper-seikkailussa ryvettyneen energiayhtiö Fortumin hallituksen kokoonpanoon. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että omistaja käyttää valtaa ennen kaikkea yhtiökokouksessa. Hän kertoi ottaneensa hallitusvalinnat pöydälleen.

– Jätän tähän oman käteni jäljen.

Fortumilla on marraskuun 23. päivänä ylimääräinen yhtiökokous. Tuppurainen ei vastannut suoraan, tehdäänkö muutoksia jo tuolloin.

– Yhtiön johto ratkoo hyvin vaikeaa kokonaisuutta. Sopimus Saksan hallituksen kanssa pitää vielä toimeenpanna. Tällä hetkellä ei ole kenenkään etujen mukaista keikuttaa venettä enempää, hän sanoi.

Tuppuraisen mukaan nyt on huolehdittava, että järjestely saadaan vietyä rauhallisesti ja tuloksekkaasti loppuun. Sen jälkeen on johtopäätösten aika.

– Ensi kevään normaalissa yhtiökokouksessa valitaan uusi hallitus.

Suurimman vastuun Uniper-epäonnistumisesta kantaa Fortumin hallitus ja johto. Fortumin nykyinen toimitusjohtaja Markus Rauramo toimi Uniper-kaupan aikaan yhtiön talousjohtajana.

Tuppurainen huomautti, että omistaja ei ota eikä erota toimitusjohtajia. Hän lisäsi, että hallituksen vastuulla on huolehtia, että yhtiöllä on oikea toimitusjohtaja.

Uniper-kauppa tehtiin vuonna 2017, jolloin toimitusjohtajana toimi Pekka Lundmark hallituksen puheenjohtajana Sari Baldauf. Nykyinen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala siunasi kaupan hallituksen jäsenenä.

Huomiota on herättänyt se, ettei Fortum tehnyt ennen Uniper-hankintaa due diligenceä, ennen yrityskauppaa tehtävää liiketoiminnan läpivalaisua.

– Sen kokemuksen perusteella, mikä Lundmarkilla ja Baldaufilla on ollut, he ovat tehneet uskomattoman mokan, kun he ovat jättäneet vaatimatta due diligencen tekemistä ostettavasta kohteesta, Kokoomuksen entinen kansanedustaja, Vaasan yliopiston työelämäprofessori Eero Lehti sanoi IS:lle perjantaina.

Fortum on Suomelle merkittävä yhtiö. Yhtiö tuottaa kolmanneksen käytetystä sähköstä.

Tuppurainen on sanonut, että Fortumista ja Uniperistä käydään perusteellinen jälkipyykki. Hän täsmensi lauantaina, että myös omistajaohjauksen osalta tehtävien vastuunjakoa pitää kirkastaa, jotta tiedetään kuka ja mikä kantaa vastuun.

Hyvä hallintotapa on Tuppuraisen mukaan tärkeä. Omistaja ei tee esimerkiksi investointeihin tai henkilöstöpolitiikkaan liittyviä päätöksiä.

Vastaisuudessa valtiolla on hallituksessa edustaja kaikissa yhtiöissä, joita se omistaa.

– Kun yhtiön hallituksessa harkitaan isoja ratkaisuja harkitaan, siellä mukana taho, joka tuntee valtio-omistajan tahdon.

Tämän vuoden alusta lähtien Fortumin hallituksessa on ollut virkamiesjäsen. Vielä vuonna Caruna- ja Uniper-kaupoista sovittaessa sitä ei ollut.