HS: Rauman ja Turun telakat ovat suurissa rahoitusvaikeuksissa

Rauman ja Turun telakat ovat Helsingin Sanomien mukaan kaikessa hiljaisuudessa pyytäneet valtiolta hätärahoitusta.

Turun telakka neuvottelee Helsingin Sanomien kolmesta eri lähteestä hankkimien tietojen mukaan rahoituksesta valtion kanssa. Lehden perusteella kyse olisi enimmillään 200 miljoonasta eurosta, mutta neuvottelujen edetessä summa saattaa vielä muuttua.

Rauman telakan ahdinko on HS:n mukaan vielä pahempi kuin Turun telakan tilanne. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi kesäkuussa 40 miljoonan euron pääomalainan antamista sille.

Viime tilikaudella kummankin telakan tulos jäi tappiolle.

Meyer Turku kirjoitti viime tilinpäätöksessään, että kilpailu risteilijämarkkinoilla on ankaraa, koska Eurooppaan, Kiinaan ja Etelä-Koreaan on perustettu uusia telakoita. Koronaviruspandemian takia telakalla on myös ollut pulaa materiaaleista sekä komponenteista, ja niiden hinnat ovat kohonneet.

Rauman telakalla alustilaukset ovat myöhästyneet. Yhtiön perustelee ongelmaa koronaviruspandemialla.

Turun telakan omistaa saksalainen perheyhtiö Meyer. Rauma Marine Constructionsin suurimmat omistajat ovat varainhoitoyhtiö Taalerin rahasto ja Suomen teollisuussijoitus.