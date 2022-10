Pörssisähkön hinnat taas miinukselle – näin se näkyy sähkölaskussa

Sähköyhtiöt voivat öisin maksaa asiakkaille sähkön kulutuksesta.

Sähkön spot-hinta on Nordpool-energiapörssissä ollut muutaman öisen tunnin ajan miinuksella, ja tuulivoiman runsaan tuotannon ansiosta näin on käymässä myös ensi yönä.

Kun pörssisähkön ostaja yleensä maksaa myyjälle pörssisähköstä, mitä tapahtuu, kun hinta painuu alle nollan?

– Lyhyesti sanottuna joka tunnilla sähkölle on spot-hinta, jonka lisäksi asiakas maksaa myyjän välityspalkkion, kertoo Tuomas Yrttiaho, Fortumin Suomen-kuluttajaliiketoiminnan asiakkuuspäällikkö.

– Jos spot-hinta menee negatiiviseksi, se vähennetään asiakkaan sähkölaskusta. Hän siis saa rahaa sen summan, joka menee välityspalkkion yli.

Esimerkiksi Fortumilla välityspalkkio, jota jotkut sähköyhtiöt kutsuvat myös marginaaliksi, on 0,3 senttiä kilowattitunnilta. Jos kilowattitunnin spot-hinta esimerkiksi on -0,1 senttiä, asiakas maksaa kilowattitunnilta 0,2 senttiä. Mutta jos kilowattitunnin spot-hinta on esimerkiksi -0,5 senttiä, saa asiakas kulutuksestaan 0,2 senttiä.

Yrttiaho korostaa, että tämä laskutapa on voimassa Fortumilla, eikä hän voi puhua muiden sähkönyhtiöiden puolesta.

– Kannattaa muistaa, että näitä negatiivisia tunteja ei eritellä sähkölaskussa, ja valtaosan ajasta spot-hinnat ovat positiivisia. Niinpä laskulla tuleva keskihinta on positiivinen, Yrttiaho kertoo.

Sähköyhtiötä asiakkaalle tulevat maksuja voi kuitenkin nähdä Fortumin sovelluksessa tai asiakkaan verkkosivuilta, joista sähkönkulutusta ja hintoja voi seurata tunti tunnilta.

– Sähkö on öisin toisinaan huomattavasti edullisempaa kuin päiväaikaan, joten kulutusta ajastamalla pörssisähkön asiakkaat pystyvät nyt aidosti vaikuttamaan omaan sähkölaskunsa suuruuteen, Yrttiaho muistuttaa.

Sähköyhtiö Helenistä kerrotaan myös, että sähkön hinnan ollessa negatiivinen, hintaan lisätään sähköyhtiön marginaali.