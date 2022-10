Joronjäljen Auvo pyörittää hotelliaan ypöyksin – ”Tämähän on yhtä lomaa”

Hotelli Joronjälki ei ole vielä mennyt kaupaksi. Energian hinnat haastavat yksin yritystä pyörittävää Auvo Puurtista, joka jaksaa tehdä töitä positiivisen asenteen voimalla.

Hotellit kuntoon -ohjelmasta tuttua Hotelli Joronjälkeä yksin pyörittävä Auvo Puurtinen kertoo, että korona-ajasta ja energiakriisistä on selvitty tähän saakka luovuudella.

– Remontit on pitänyt jättää tekemättä, koska korona-aikana asukasmäärät laskivat ja ravintolapuoli hiljeni kokonaan. Silloin meni kassavirta niin kuivaksi, ettei remontteja voinut tehdä.

Joroisissa viime kesä oli kuitenkin matkailijoiden suhteen vilkas. Puurtinen kaipaa yöpyjiä enemmän myös talvelle.

– Marraskuuhun asti menee hyvin, mutta sitten hiljenee rajusti.

Puurtinen on hotellinsa ainoa työntekijä. Hän pyykkää, siivoaa, kokkaa, hoitaa vastaanoton ja hotellin kassavirran ja tempaisee välillä karaokeiltoja.

Kesän karaokeillat keräsivät kävijöitä erityisesti Joroisten ulkopuolelta.

– Karaokeillat ovat tuottoisia. Kun ne vetää itse, ei tule kuluja ollenkaan. Asiakkaita tulee vaikka sun mistä. Helsingistä ja Pohjanmaalta asti käy polttariporukoita.

Auvo Puurtinen hoitaa baarin ja siivoaa huoneet.

Puurtinen kertoo, ettei pystyisi kulujen vuoksi palkkaamaankaan toista työntekijää.

– Nyt ikää on melkein 70, ja virtaa riittää vielä hyvin. Kun tekee vähän töitä tämän ikäisenä, niin pysyy kuntokin hyvänä!

Nousevat energiakustannukset haastavat nyt yrityksiä. Joronjäljen sähkölaskuun tulee 10 000 euroa lisää per kuukausi vuoden takaiseen verrattuna.

– Se tekee vuodessa 120 000 euroa enemmän sähkökuluja.

Sähköä syövät esimerkiksi hotellia lämmittävät ilmavesipumput, patterit ja infrapunalämmittimet.

– Kohta ruetaan polttamaan kynttilöitä, Puurtinen naurahtaa.

Kun Puurtiselta kysyy, miten hän jaksaa, vastaus tulee nopeasti:

– Syön mustikoita. Ja kun joka päivä syö hyvää ruokaa, se riittää.

Puurtinen ei kaipaa erityisesti lomalle ja kertoo pärjäävänsä positiivisella asenteella.

– Tämähän on yhtä lomaa, kun asuu ja tekee töitä hotellissa.

– Tämä työ on hauskaa, tässä tutustuu uusiin ihmisiin.

Joronjäljessä on 43 huonetta. Parhaimmillaan yöpyjiä on ollut 150. Hotelli on edelleen myytävänä, vaikka sitä ei missään mainostetakaan. Puurtinen kaipaa hotellinpitäjäksi samanlaista tekeväistä ihmistä kuin hän on itse. Puurtisen mukaan kahdella hengellä hotelli pyörii näppärästi.

– Hotelli on velaton ja lähtee uudelle omistajalle 300 000 eurolla. Tämä on hyvä paikka ja tontti!

Taloussanomat uutisoi aiemmin, että Joroisiin on rakenteilla uusi luksuslomakylä, jota rahoittavat monet julkisuudesta tutut henkilöt.

Vaikka Puurtinen ei tykkää rahanjakelusta varakkaille ihmisille ja on sitä mieltä, että raha pitää tienata omasta selkärangasta työllä, hän on hankkeesta iloinen.

– Se vetää varmasti uutta porukkaa Joroisiin. Uskon, että se tuo Joronjälkeenkin lisää asiakkaita.